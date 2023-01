McCarthy scheitert erneut bei Chefpostenwahl im US-Kongress

Washington - Die gespaltenen Republikaner im US-Repräsentantenhaus sind am Dienstag in Washington bei der konstituierenden Sitzung des neuen Kongresses erstmals in 100 Jahren an der Wahl eines Vorsitzenden des Repräsentantenhauses im ersten sowie im zweiten Wahlgang gescheitert. Der Chef der Konservativen in der Kongresskammer, Kevin McCarthy, konnte zunächst keine einfache Mehrheit im Unterhaus erreichen - ihm verweigerten Vertreter des Rechtsaußen-Flügels der Partei die Unterstützung.

EU berät über Umgang mit Einreisen aus China

Brüssel - Die EU-Staaten setzen am Mittwoch (15.00 Uhr) ihre Beratungen über eine gemeinsame Reaktion auf die massive Corona-Welle in China fort. Bereits am Dienstag hatten sich Vertreter der nationalen Gesundheitsministerien nach Angaben der EU-Kommission grundsätzlich auf ein "koordiniertes Vorgehen" verständigt. Die große Mehrheit der EU-Staaten unterstützt demnach Corona-Tests vor der Abreise aus China in Richtung der EU.

SPÖ-Präsidium trifft sich zu Klausur in Klagenfurt

Wien/Klagenfurt - Das SPÖ-Bundesparteipräsidium kommt am Mittwoch und Donnerstag zur Neujahrs-Klausur in Klagenfurt zusammen. Neben Teuerung, Bildung, Gesundheit und Pflege setzen die Roten auch einen Schwerpunkt auf Migration - ein Thema, das auch parteiintern immer wieder für Diskussionen sorgt. Der für Querschüsse gegen die Parteiführung bekannte burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wird nicht anwesend sein, da er nicht dem Präsidium angehört.

Pel� von Trauerzug in Santos zu letzter Ruhestätte geleitet

Santos - Zehntausende tief bewegte Fans haben Pel� am Dienstag in Santos die letzte Ehre erwiesen. Nach einer mehrstündigen Trauerprozession durch die Straßen der brasilianischen Hafenstadt kam der Leichnam der Fußball-Legende am Dienstag an seiner letzten Ruhestätte an. Militärpolizisten in Gala-Uniform trugen den Sarg in das Friedhofs-Hochhaus Memorial Necr�pole Ecum�nica. Dort sollte der dreifache Weltmeister danach im Kreise seiner Familie beigesetzt werden.

Klimaaktivisten planen Welle an Störaktionen in Wien

Wien - Klimaaktivistinnen und -aktivisten rund um die Organisation "Letzte Generation" planen für kommende Woche "eine Welle" an Störaktionen in Wien. Schwerpunkt der Aktionen wird vor allem Festkleben an diversen Fahrbahnen sein, um den Verkehr möglichst lahm zu legen, wie ein Sprecher gegenüber der APA sagte. Zu den Aktionen, die jeden Tag stattfinden sollen, werden auch Demonstranten von den Gruppen aus Graz, Linz und Innsbruck anreisen.

Russen gedenken der in Makijiwka getöteten Soldaten

Kiew (Kyjiw)/Samara - In Russland haben bei einer seltenen öffentlichen Gedenkfeier nach dem Tod zahlreicher russischer Soldaten bei einem ukrainischen Angriff in der Ostukraine Menschen am Dienstag ihre Trauer und Wut zum Ausdruck gebracht. Rund 200 Menschen legten Rosen und Kränze bei einer genehmigten Versammlung auf einem zentralen Platz in der Stadt Samara im Zentrum Russlands nieder. Unterdessen kam in Russland Kritik an der Militärführung auf.

