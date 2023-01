Anti-Terror-Einsatz inDeutschland: Haftbefehle beantragt

Castrop-Rauxel/Berlin - Nach dem Anti-Terror-Einsatz in Castrop-Rauxel in Deutschland hat die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf Haftbefehle gegen zwei Iraner im Alter von 32 und 25 Jahren beantragt. Das teilte die Behörde am Sonntag mit. Den Brüdern wird unter anderem vorgeworfen, dass sie sich Giftstoffe für einen islamistisch motivierten Anschlag beschaffen wollten.

Ukrainer klagen über nächtlichen Beschuss

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat nach ukrainischen Angaben in der Nacht mehrere Städte im Land beschossen. Betroffen war unter anderem ein Stadtviertel von Cherson. "Für die Attacke haben sie Brandmunition verwendet", teilte der Militärgouverneur der Region, Jaroslaw Januschewitsch, am Sonntag in seinem Telegram-Kanal mit. Die Genfer Konvention verbietet den Einsatz von Brandmunition gegen zivile Objekte.

Schweden: Forderungen der Türkei stehen NATO-Beitritt im Weg

Stockholm - Dem NATO-Beitritt Schwedens stehen nach Darstellung von Regierungschef Ulf Kristersson weiterhin die Forderungen der Türkei an sein Land entgegen. Ankara habe "Forderungen, die wir nicht erfüllen können und wollen. Und jetzt liegt die Entscheidung bei der Türkei", sagte er am Sonntag bei einer Sicherheitskonferenz im westschwedischen Sälen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg rechnet indes mit einem Beitritt Schwedens und Finnlands im heurigen Jahr.

Ministerium meldet weniger Aufgriffe illegaler Migranten

Wien - Das Innenministerium verzeichnet aktuell weniger Aufgriffe bei illegal nach Österreich eingereisten Migranten. Seit Mitte Dezember bis zu den ersten Jännertagen sei ein Rückgang von 70 Prozent registriert worden, hieß es in einer Aussendung am Sonntag. Grund dafür sei das Ende der Visafreiheit für indische und tunesische Staatsbürger in Serbien.

40 Tote und 87 Verletzte bei Buszusammenstoß im Senegal

Dakar - Im Senegal sind bei einem schweren Verkehrsunfall 40 Menschen ums Leben gekommen. Der Präsident des Landes ordnete am Sonntag eine dreitägige Staatstrauer an. "Ich bin zutiefst traurig über den tragischen Verkehrsunfall von heute in Gniby, bei dem 40 Menschen getötet und zahlreiche schwer verletzt wurden", schrieb Macky Sall auf Twitter. Er sprach den Familien der Betroffenen sein Beileid aus.

Kommissions-Erstbericht nach Tötung eines Soldaten in NÖ

Wiener Neustadt - Nach der Tötung eines 20-jährigen Wachsoldaten in der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt ist am Sonntag der Erstbericht der vom Bundesheer eingesetzten Untersuchungskommission vorgelegen. Laut Heeressprecher Michael Bauer sie dies "eine Zusammenfassung all dessen, was bereits bekannt ist", neue Details gebe es nicht. Der Bericht bilde die Basis für "alle weiteren Untersuchungen des Bundesheeres" in der Causa, wurde betont.

Start erster Weltraumrakete von britischem Boden erwartet

London - Der Start der ersten Weltraumrakete von britischem Boden könnte kurz bevorstehen. Das Zeitfenster für die Mission öffne sich am Montagabend, sagte Dan Hart, Chef des Partnerunternehmens der britischen Weltraumbehörde, Virgin Orbit, bei einer Pressekonferenz am Sonntag. "Wir konzentrieren uns immer auf den Anfang des Zeitfensters. Jetzt gerade steht alles auf Grün." Die Rakete solle noch am Sonntagabend mit Treibstoff betankt werden.

Nach Sturm in Kalifornien kein Strom in 560.000 Haushalten

Sacramento (Kalifornien) - Heftige Regenfälle und schwere Stürme haben in Kalifornien zu weitreichenden Stromausfällen in Wohnhäusern und Unternehmen geführt. In dem US-Staat waren am Sonntag mehr als 560.000 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten, wie aus Daten der Internetseite PowerOutage.us hervorging. Seit dem Jahreswechsel kamen bei anhaltenden Unwettern mindestens sechs Menschen ums Leben. Meteorologen erwarten für Montag weitere Regen- und Schneefälle.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red