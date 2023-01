Prinz Harrys Autobiografie "Reserve" im Handel

London - Nach wochenlanger Aufregung erscheint am heutigen Dienstag die Autobiografie von Prinz Harry. Bereits seit Tagen zitieren vor allem britische Medien aus "Reserve", wie der Titel der deutschen Ausgabe lautet. Das Buch unterliegt eigentlich einer strengen Sperrfrist, war aber vergangenen Donnerstag versehentlich vorübergehend in Spanien zu kaufen gewesen. In London wollten einige Buchläden schon um Mitternacht für den Verkauf von "Reserve" öffnen.

Regierung berät auf Klausur über Energieversorgung

Wien/Mauerbach - Die türkis-grüne Koalition begibt sich zum Start des neuen Arbeitsjahres auf Klausur. Im niederösterreichischen Mauerbach soll Dienstag und Mittwoch ein Paket für den schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien geschnürt werden. Außerdem ist nach Informationen der APA damit zu rechnen, dass die Regierung eine Einigung auf das neue Korruptionsstrafrecht präsentieren wird. Der erste Tag soll ohne Medien stattfinden, am Mittwoch soll die Öffentlichkeit informiert werden.

Rund 1.500 Festnahmen nach Krawallen in Brasilien

Brasilia - Nach dem Sturm radikaler Anhänger des brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro auf das Regierungsviertel in Bras�lia sind rund 1500 seiner Unterstützer vorläufig festgenommen worden. Sicherheitskräfte räumten am Montag ein Camp der Bolsonaro-Sympathisanten vor dem Hauptquartier der Streitkräfte in der Hauptstadt und setzten die Aktivisten vorübergehend fest, wie das Justizministerium mitteilte.

Obdachloser dürfte zwei Menschen in Wien getötet haben

Wien - Die Bluttaten an einem Apotheker in Wien-Donaustadt und einer zweifachen Mutter in Floridsdorf dürften von ein- und demselben Täter verübt worden sein. Die Polizei hat am Sonntag einen Verdächtigen festgenommen, seine DNA wurde an beiden Tatorten entdeckt. Es handelt sich um einen 50-jährigen, obdachlosen Polen. Die Taten dürfte ohne erkennbares Motiv verübt worden sein. "Es scheint sich um willkürliche Taten gehandelt zu haben", sagte Oberstleutnant Dietmar Berger.

Großbritannien erwägt Kampfpanzer-Lieferung für Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Warschau - Großbritannien erwägt Medienberichten zufolge die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine. Bis zu zehn Fahrzeuge vom Typ Challenger 2 könnten zur Abwehr der russischen Angriffe an das Land gehen, hieß es in Sky News am Montag unter Berufung auf eigene Informationen. Zuvor hatte Polen in der Debatte über eine Lieferung westlicher Kampfpanzer an die Ukraine den Druck erhöht und ermutigte andere Länder dazu, eine breite Koalition zur Übergabe modernerer Panzer zu bilden.

Nordamerika-Gipfel mit Biden in Mexiko

Mexiko-Stadt - US-Präsident Joe Biden kommt am Dienstag in Mexiko-Stadt mit dem mexikanischen Präsidenten Andr�s Manuel L�pez Obrador und dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau zum Nordamerika-Gipfel zusammen. Die Hauptthemen dort sind nach Angaben des Weißen Hauses Migration, Drogenschmuggel und der Klimawandel. Das Thema Migration hat für Biden besonderes innenpolitisches Gewicht. Der Demokrat steht seit langem wegen der steigenden Zahl illegaler Grenzübertritte unter Druck.

Mikl-Leitner bei VP-Wahlauftakt: "Alles steht auf dem Spiel"

St. Pölten - Die ÖVP ist am Montagabend in St. Pölten offiziell in den Landtagswahlkampf gestartet. "Geben wir gemeinsam alles. Weil diesmal so viel auf dem Spiel steht, weil diesmal alles auf dem Spiel steht", appellierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an die über 3.200 Gäste: "Ob wir weiter die Verantwortung für dieses Land haben. Oder ob blau-gelb erstmals von rot-blau regiert wird." Bundeskanzler Karl Nehammer sagte, Mikl-Leitner sei "die richtige Frau an der Spitze des Landes".

Indonesien von schwerem Erdbeben erschüttert

Jakarta - Ein schweres Erdbeben in Indonesien hat am Montagabend über Hunderte Kilometer Erschütterungen ausgelöst. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 7,6 an. Die indonesische Behörde BMKG schätzte die Stärke auf 7,9. Einwohner in der nordaustralischen Stadt Darwin rund 600 Kilometer weiter südlich spürten die Auswirkungen deutlich, wie die australische Webseite news.com.au berichtete. Einige sprachen in sozialen Medien von den schwersten Erschütterungen seit Jahrzehnten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red