Biden warnt vor Chinas Friedensplan für Ukraine

Washington/Kiew (Kyjiw)/Moskau - US-Präsident Joe Biden findet die Vorstellung, dass China sich in die Verhandlungen über den Ausgang des Ukraine-Krieges einschaltet, nicht rational. Über den von Peking vorgelegten Friedensplan sagte er dem Nachrichtensender ABC am Freitag (Ortszeit): "Russlands Präsident Wladimir Putin klatscht Beifall dafür, wie kann er dann gut sein?" Wenn Chinas Plan umgesetzt würde, wäre das für niemanden außer für Russland von Vorteil.

EU-Staaten einigen sich auf neue Sanktionen gegen Russland

Moskau/Kiew (Kyjiw)/Brüssel - Die EU-Staaten haben sich am Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine nach langen Verhandlungen auf ein weiteres Paket mit Sanktionen gegen Russland verständigt. Die neuen Strafmaßnahmen sehen unter anderem zusätzliche Handelsbeschränkungen vor, wie die schwedische EU-Ratspräsidentschaft Freitagabend in Brüssel mitteilte. Es ist bereits das zehnte Sanktionspaket seit Februar vergangenen Jahres.

Zwei Männer tot in Lecher Hotel aufgefunden

Bregenz/Lech - Zwei Männer im Alter von 52 und 53 Jahren sind Freitagabend in Lech am Arlberg vermutlich infolge einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Sie wurden im Pellets-Lager im Keller eines Hotelgebäudes leblos aufgefunden, Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg, bestätigte der Feldkircher Bezirksfeuerwehrinspektor Christoph Feuerstein Berichte der "Vorarlberger Nachrichten" und "Vorarlberg Online".

Akademikerball: Keine Vorfälle bei Demo

Wien - Die Demonstration gegen den freiheitlichen Akademikerball in der Wiener Hofburg ist am Freitag um etwa 21 Uhr friedlich zu Ende gegangen. Bei der Schlusskundgebung am Morzinplatz zählten die Organisatoren rund 3.000 Menschen, die Polizei schätzte etwa 2.500. Diese war selbst mit rund 1.200 Beamten im Einsatz. Gröbere Zwischenfälle gab es offenbar keine.

Nigeria wählt Präsidenten - Sorgen um Sicherheit

Abuja - Begleitet von Spannungen und mehreren Krisen wählt Afrikas bevölkerungsreichstes Land und größte Volkswirtschaft Nigeria an diesem Samstag einen neuen Präsidenten. Erstmals seit der Rückkehr zur Demokratie 1999 hat neben den Kandidaten der zwei vorherrschenden Parteien ein dritter Bewerber Chancen auf den Sieg. Von den 220 Millionen Einwohnern haben 87 Millionen die Wahlberechtigungen abgeholt - ein Rekord. Insgesamt gibt es 18 Kandidaten.

73. Berlinale endet mit der Bären-Vergabe

Wien/Berlin - Am Samstagabend geht die Berlinale in ihre Schlussrunde: Die Filmfestspiele verleihen zum Ende ihrer 73. Ausgabe wieder die Bären für die größten Leistungen des heurigen Festivals. 19 Werke des Wettbewerbs dürfen sich dieses Jahr Hoffnungen auf den Goldenen Bären für den besten Film machen. Mit Margarethe von Trottas Filmessay "Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste" hat auch eine österreichische Koproduktion das Potenzial für die begehrte Trophäe.

