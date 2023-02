Drei Tote nach Crash von Auto mit Postbus in Salzburg

Leogang - Drei Menschen sind nach einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Postbus in Leogang (Bezirk Zell am See) in Salzburg Samstagfrüh ums Leben gekommen. Der 25-jährige Autofahrer verlor auf der schneebedeckten Fahrbahn die Herrschaft über sein Gefährt und krachte frontal in den Bus. Die beiden Pkw-Insassinnen im Alter von 29 und 36 Jahren starben noch an der Unfallstelle. Der Lenker erlag im Spital seinen Verletzungen, wie die Polizei am Abend berichtete.

Russische Söldner melden Einnahme von Dorf nördlich Bachmuts

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die russische Söldnertruppe Wagner hat nach eigenen Angaben einen Vorort der seit Monaten hart umkämpften Stadt Bachmut in der Ostukraine eingenommen. Seine Kämpfer hätten die "vollständige Kontrolle" über das Dorf Jahidne übernommen, teilte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin am Samstag mit. Im Onlinedienst Telegram veröffentlichte die Truppe ein Foto von maskierten Männern mit einer Wagner-Flagge vor der Ortstafel des Dorfes, rund zwei Kilometer vom Zentrum Bachmuts entfernt.

Tausende bei Berliner Demo für Verhandlungen mit Moskau

Berlin - Tausende Menschen haben am Samstagnachmittag am Brandenburger Tor in Berlin für Friedensverhandlungen mit Russland demonstriert. Zur Kundgebung hatten Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer aufgerufen. Die Polizei sprach von rund 13.000 Teilnehmern, die Veranstalter von rund 50.000. Wagenknecht forderte in ihrer Rede den Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine.

Neues EU-Sanktionspaket gegen Russland beschlossen

Moskau/Kiew (Kyjiw)/Brüssel - Die Europäische Union hat am Samstag ein neues Sanktionspaket gegen Russland mit Exportbeschränkungen im Wert von mehr als elf Milliarden Euro formell beschlossen. Von den neuen EU-Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind 121 Einzelpersonen und Institutionen betroffen, darunter auch iranische Drohnenhersteller. Auf der Sanktionsliste stehen nun 96 weitere Unternehmen und Behörden, darunter auch drei weitere russische Banken.

Präsidentschaftswahl in Nigeria verzögert sich bis Sonntag

Abuja - Die Präsidentschaftswahl in Afrikas bevölkerungsreichstem Land Nigeria hat sich am Samstag angesichts der angespannten Sicherheitslage in mehreren Teilen des Landes massiv verzögert. Auch Stunden nach der offiziellen Schließung der Wahllokale um 14.30 Uhr standen landesweit noch Tausende Wählerinnen und Wähler Schlange, um ihre Stimmen abzugeben. Nigerias Wahlbehörde INEC kündigte an, dass mehrere Wahllokale anders als geplant auch am Sonntagmorgen geöffnet würden.

Dutzende Nachbeben binnen weniger Stunden in der Türkei

Gaziantep/Idlib - Die Erdbebenregion an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien kommt nicht zur Ruhe. Am Samstag traf ein Beben der Stärke 5,2 die zentralanatolische Provinz Niğde in der Türkei, wie die Erdbebenwarte Kandilli mitteilte. Das Epizentrum lag demnach im Bezirk Bor. Kurz zuvor hatte es nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde AFAD mehrere Beben der Stärke 4 gegeben. Angaben zu Opfern und Schäden gab es zunächst nicht.

5.800 Infektionen am dritten Jahrestag erster Corona-Fälle

Wien - Am dritten Jahrestag der ersten bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Österreich hat die AGES exakt 5.800 weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Außerdem kamen im Tagesvergleich 14 Covid-Tote hinzu. Damit hat die Pandemie seit ihrem Ausbruch insgesamt 21.872 Menschenleben gefordert. In Spitälern lagen zum Wochenende 1.417 Infizierte, aufgrund des breiten Immunschutzes in der Bevölkerung aber mittlerweile viele nicht mehr ursächlich wegen des Virus.

Soldat rammte Kameraden Regenschirmspitze ins Gesicht

Enns - Kurz vor der offiziellen Ausmusterung der Wachtmeister in Enns (Bezirk Linz-Land) ist es in der Nacht auf Freitag bei einer privaten Feierlichkeit der Soldaten zu einem blutigen Zwischenfall gekommen. Ein 20-Jähriger rammte einem anderen 33-Jährigen Bundesheer-Angehörigen die Spitze eines Regenschirms ins Gesicht. Der Ältere erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und musste ins Spital eingeliefert werden. Der Angreifer wurde festgenommen. Er verweigert die Aussage.

