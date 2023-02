Viele Tote bei Bootsunglück mit Migranten vor Süditalien

Rom - Eine neue Migrantentragödie hat sich vor einem Strand vor der Hafenstadt Crotone in der süditalienischen Region Kalabrien abgespielt: Mindestens 58 Leichen, darunter viele Kinder, wurden von der Küstenwache geborgen, die zur Rettung des in Seenot geratenen Bootes eingriff. 27 Leichen wurden an den Strand gespült. 80 Überlebende wurden bis zu Mittag geborgen. Ermittlungen wurden gegen einen Mann aufgenommen, der von den Behörden als Schlepper identifiziert wurde.

Putin: Westen "in gewisser Weise" am Ukraine-Krieg beteiligt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die NATO-Staaten sind aufgrund ihrer massiven Waffenlieferungen für Kiew nach Ansicht von Kremlchef Wladimir Putin "in gewisser Weise" am Krieg in der Ukraine beteiligt. Der russische Präsident warf dem Westen am Sonntag im Staatsfernsehen deswegen eine "Beteiligung an Verbrechen" in der Ukraine vor. Die Waffenlieferungen stellten quasi eine Beteiligung an dem Krieg dar, weil Kiew die Ausrüstung ohne Bezahlung erhalte. Völkerrechtler widersprechen dieser Auffassung jedoch.

Nordirland-Streit: Premier Sunak trifft von der Leyen

London - Kurz vor einer erwarteten Einigung im langen Streit um Brexit-Regeln für Nordirland ist ein Treffen des britischen Premierministers Rishi Sunak mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen angekündigt worden. Die beiden würden am Montag in Großbritannien zusammenkommen, teilten die EU-Kommission und Downing Street am Sonntagabend gemeinsam mit. Die Politiker hätten beschlossen, persönlich weiter an praktischen Lösungen für das sogenannte Nordirland-Protokoll zu arbeiten.

Unfall mit Kleinbus forderte in NÖ elf Verletzte

Achau - Ein Unfall mit einem Kleinbus auf der B15 bei Achau (Bezirk Mödling) hat am Samstagabend elf Verletzte gefordert, darunter sechs Kinder. Der voll besetzte Bus dürfte mit einem Pkw kollidiert und in weiterer Folge von der Straße abgekommen sein. Alle neun Insassen des Busses sowie der 34-jährige Pkw-Lenker und sein 14-jähriger Sohn wurden verletzt. Sie wurden mit der Rettung in umliegende Spitäler gebracht, berichtete die Feuerwehr Achau am Sonntag gegenüber der APA.

Drei Verletzte bei Messerstecherei in Wiener Wohnung

Wien - Bei einem Streit in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf sind Sonntagmittag drei Männer durch Messerstiche in den Oberkörper verletzt worden, davon einer lebensgefährlich und einer schwer. Insgesamt waren fünf Personen in dem Haus in der Leopoldauer Straße in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Zwei Männer wurden noch in der Wohnung wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen. Die Berufsrettung Wien versorgte die Schwerverletzten und brachte sie in Krankenhäuser.

Zwei israelische Siedler im Westjordanland erschossen

Tel Aviv - Im Westjordanland sind am Sonntag zwei israelische Siedler erschossen worden. Die beiden jungen Männer erlagen nach den Schüssen auf ihr Auto an einem Kontrollpunkt bei Nablus später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Israels Regierung sprach von einem "terroristischen palästinensischen Angriff" und beschloss in einer Sitzung ein Gesetz zur Einführung der Todesstrafe für Attentäter. Nach dem Anschlag kam es zu wütenden Ausschreitungen von Siedlern.

Vereinte Nationen suchen Geld für Jemen-Hilfe

Genf/Sanaa - Nach fast acht Jahren Bürgerkrieg ist die humanitäre Not im Jemen südlich von Saudi-Arabien immens. Die Vereinten Nationen (UN) wollen am Montag in Genf bei Geberländern um Spenden werben. Mehr als 20 Millionen Menschen brauchten Unterstützung, fast zwei Drittel der Einwohner des Landes.

