Sturm fegt über Ostösterreich

Wien/St. Pölten/Linz - Ein Sturm ist seit der Nacht auf Samstag über Ostösterreich hinweggefegt. In Wien, Nieder- und Oberösterreich gab es vermehrt Einsätze der Feuerwehren, die die Schäden beseitigen mussten. In der Bundeshauptstadt wurden der Schlosspark und der Zoo Schönbrunn aus Sicherheitsgründen vorläufig geschlossen. Geosphere Austria berichtete über Windspitzen von rund 111 km/h auf der Jubiläumswarte (Stand 9.00 Uhr). In Linz wurde das Dach der Kammerspiele großteils zerstört.

Indonesischer Vulkan Merapi erneut ausgebrochen

Jakarta - Auf der indonesischen Insel Java ist der Vulkan Merapi wieder ausgebrochen. Er gilt als der aktivste Vulkan des Landes. Gegen Samstagmittag (Ortszeit) sei während zwei Minuten eine heiße Aschewolke aus dem Krater ausgetreten, teilte das Zentrum für Vulkanologie mit. In Turgo, einem Dorf nur fünf Kilometer vom Vulkan entfernt, hätten sich einige Bewohner von sich aus in Sicherheit gebracht, hieß es beim Katastrophenschutz. Eine Evakuierungsanordnung gebe es noch nicht.

Zwölf Jahre nach Fukushima-Gau setzt Japan auf Atomkraft

Fukushima - Zwölf Jahre nach dem Super-Gau im japanischen Fukushima setzt die Regierung des Landes erneut auf Atomkraft. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace sprach am Samstag, dem 12. Jahrestag der Katastrophe in Folge eines schweren Erdbebens und verheerenden Tsunamis, von einer "völligen Missachtung derer, die unter den Folgen der Nuklearkatastrophe von 2011 gelitten haben und weiterhin leiden."

Geiselnehmer in Karlsruhe laut Polizei Einzeltäter

Karlsruhe - Ein Geiselnehmer, der am Freitag mehrere Menschen in Karlsruhe im südwestdeutschen Bundesland Baden-Württemberg in seine Gewalt gebracht hatte, handelte nach Angaben der Polizei allein. Bei der Tat in einer Apotheke in der Innenstadt habe er eine Schreckschusswaffe bei sich gehabt, sagte ein Sprecher am Samstag. Der anfängliche Verdacht, dass der Mann eine Mittäterin gehabt haben könnte, habe sich nicht bestätigt: "Der 20-Jährige hat allein agiert."

Verhandlungen von ÖVP und FPÖ in NÖ gehen weiter

St. Pölten - Nach der Landtagswahl in Niederösterreich gehen die zuletzt eingeläuteten Verhandlungen von ÖVP und FPÖ über ein Arbeitsübereinkommen auch am Wochenende weiter. Auf dem Programm steht am Samstag zunächst das Thema Verkehr, weitere Punkte werden folgen. Medienstatements sind nicht geplant. Eine erste Verhandlungsrunde war am Freitag über die Bühne gegangen, behandelt worden war hier das Thema Finanzen.

Proteste gegen Pensionsreform in Frankreich

Paris - Im Kampf gegen die Regierungspläne für eine Pensionsreform in Frankreich haben Gewerkschaften für Samstag landesweit zu neuen Streiks und Protesten aufgerufen. Die Mitte-Regierung in Paris will das Pensionseintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Außerdem soll die Zahl der nötigen Einzahlungsjahre für eine volle Pension schneller steigen. Die Gewerkschaften halten das Projekt für ungerecht und brutal.

Vier Raumfahrende von ISS auf dem Weg zur Erde

Cape Canaveral - Nach rund einem halben Jahr im All haben zwei US-Amerikaner, eine Russin und ein Japaner die Internationale Raumstation ISS wieder verlassen. An Bord eines "Crew Dragon" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk dockten die vier Raumfahrer Samstagfrüh von der ISS ab, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Die Kapsel soll in der Nacht auf Sonntag auf der Erde ankommen.

Griechischer Ex-Finanzminister von Vermummten verprügelt

Athen - Der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis ist Freitagabend in Athen von Vermummten angegriffen und verletzt worden. Der linke Oppositionspolitiker sei von einer Gruppe von etwa 20 Leuten in einem Restaurant entdeckt worden, berichteten mehrere griechische Medien am Samstag. Zunächst sei der 61-Jährige von der Straße aus beschimpft worden.

