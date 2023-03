Sturm fegt über Ostösterreich

Wien/St. Pölten/Linz - Ein Sturm ist seit der Nacht auf Samstag über Ostösterreich hinweggefegt. In Wien, Nieder- und Oberösterreich gab es vermehrt Einsätze der Feuerwehren, die die Schäden beseitigen mussten. In der Bundeshauptstadt wurden der Schlosspark und der Zoo Schönbrunn aus Sicherheitsgründen vorläufig geschlossen. Geosphere Austria berichtete über Windspitzen von rund 111 km/h auf der Jubiläumswarte (Stand 9.00 Uhr). In Linz wurde das Dach der Kammerspiele großteils zerstört.

Briten sehen größten Teil von Ost-Bachmut in russischer Hand

London/Bachmut - Der Osten der umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut ist nach Einschätzung britischer Militärexperten inzwischen größtenteils unter Kontrolle der russischen Söldnertruppe Wagner. Der Fluss Bachmutka, der durchs Stadtzentrum fließt, sei nun die Frontlinie, hieß es am Samstag in einem Bericht des britischen Verteidigungsministeriums. Der Westen hingegen werde weiterhin von der ukrainischen Armee gehalten, die wichtige Brücken zerstört habe.

Grüne Ministerin Gewessler gegen "Festhalten am Verbrenner"

Wien - Nach der Rede von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Samstag betont, der Kampf gegen die Klimakrise brauche "Entschlossenheit und Mut". "Ideologisches Festhalten am Verbrenner und ein bisschen Technologie werden das Klima nicht retten", sagte sie in Richtung des Kanzlers. SPÖ und FPÖ forderten rasche Schritte bei den Mieten, Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) kündigte das Vorantreiben der Gratis-Meisterprüfung an.

Proteste gegen Pensionsreform in Frankreich

Paris - Im Kampf gegen die Regierungspläne für eine Pensionsreform in Frankreich haben Gewerkschaften für Samstag landesweit zu neuen Streiks und Protesten aufgerufen. Die Mitte-Regierung in Paris will das Pensionseintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Außerdem soll die Zahl der nötigen Einzahlungsjahre für eine volle Pension schneller steigen. Die Gewerkschaften halten das Projekt für ungerecht und brutal.

Verhandlungen von ÖVP und FPÖ in NÖ gehen weiter

St. Pölten - Nach der Landtagswahl in Niederösterreich gehen die zuletzt eingeläuteten Verhandlungen von ÖVP und FPÖ über ein Arbeitsübereinkommen auch am Wochenende weiter. Auf dem Programm steht am Samstag zunächst das Thema Verkehr, weitere Punkte werden folgen. Medienstatements sind nicht geplant. Eine erste Verhandlungsrunde war am Freitag über die Bühne gegangen, behandelt worden war hier das Thema Finanzen.

Tomaselli hakt bei Brunner wegen Benko nach

Wien/Frankfurt - Die grüne Abgeordnete Nina Tomaselli hat zwölf Fragen an Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) wegen Geschäfte des Investors Rene Benko und seiner Signa Holding gestellt. Hintergrund dazu seien Nachforschungen der Europäischen Zentralbank (EZB) zu Raiffeisen-Krediten, berichtet das Onlinemedium "ZackZack". Es bezieht sich dabei auf Meldungen des deutschen "Handelsblatt". In ihrer Anfrage listet Tomaselli angebliche Signa-Schulden bei Raiffeisen auf, die Fragen aufwerfen würden.

Indonesischer Vulkan Merapi erneut ausgebrochen

Jakarta - Auf der indonesischen Insel Java ist der Vulkan Merapi wieder ausgebrochen. Er gilt als der aktivste Vulkan des Landes. Gegen Samstagmittag (Ortszeit) sei während zwei Minuten eine heiße Aschewolke aus dem Krater ausgetreten, teilte das Zentrum für Vulkanologie mit. In Turgo, einem Dorf nur fünf Kilometer vom Vulkan entfernt, hätten sich einige Bewohner von sich aus in Sicherheit gebracht, hieß es beim Katastrophenschutz. Eine Evakuierungsanordnung gebe es noch nicht.

Russland stuft WWF als "ausländischer Agent" ein

Moskau - Russland hat nun auch die Umweltorganisation WWF als "ausländischer Agent" eingestuft. Der russische Ableger des WWF kündigte an, gegen die Entscheidung des Justizministeriums in Moskau zu klagen. Wer als "ausländischer Agent" gelistet ist, muss mit zahlreichen Nachteilen rechnen. Nichtregierungsorganisationen (NGO) beklagen, dass sich Russen abwenden - aus Angst, der Zusammenarbeit mit "ausländischen Agenten" bezichtigt zu werden.

