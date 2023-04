Anklageverlesung gegen Trump laut US-Medien am Dienstag

New York - Der frühere US-Präsident Donald Trump wird kommende Woche vor Gericht in New York erwartet. Die offizielle Verlesung der Anklage gegen ihn, zu der Trump erscheinen muss, soll laut Medienberichten am Dienstag in Manhattan stattfinden. Es geht in dem Fall um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Nach Protestaufrufen aus den Reihen radikaler Trump-Anhänger vom rechten Rand der Republikaner bereitet sich New York auf mögliche Demonstrationen vor.

Kern gesteht Mitschuld an SPÖ-Misere ein

Wien - Der frühere SPÖ-Vorsitzende und Bundeskanzler Christian Kern gesteht eine Mitschuld an den derzeitigen Problemen der Partei ein. Auf die Frage, ob er nach seinem überhasteten Rücktritt schuld an dem jetzigen Schlamassel sei, antwortet Kern im aktuellen "profil": "Ja, das bin ich." Und weiter: "Mir ist mein Anteil am jetzigen Schlamassel absolut bewusst. Und ich verstehe alle, die nachtragend sind. Es tut mir leid, dass ich ihnen nicht einmal widersprechen kann."

Papst soll aus Krankenhaus entlassen werden

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat eine dritte Nacht in der römischen Poliklinik "Agostino Gemelli" verbracht. Das katholische Kirchenoberhaupt, das wegen einer Bronchitis behandelt wurde, soll am späten Samstagvormittag das Krankenhaus verlassen, hieß es aus dem Krankenhaus. Für die Rückkehr des Pontifex in den Vatikan wurden Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Dutzende TV-Teams warteten am Samstag vor dem Spital, um den Papst beim Verlassen des Krankenhauses zu filmen.

OpenAI sperrt Text-Roboter ChatGPT in Italien

Rom - Nach dem Beschluss der italienischen Datenschutzbehörde hat das US-Unternehmen OpenAI den populären Text-Roboter ChatGPT in Italien vorläufig gesperrt. Die Website der ChatGPT-Anwendung war am Samstag von Italien aus nicht erreichbar. In einem Hinweis auf der Webseite chat.openai.com hieß es, dass "der Eigentümer der Seite möglicherweise Beschränkungen festgelegt hat, die den Zugriff der Nutzer verhindern".

Tote und Verletzte bei schwerem Tornado in Arkansas

Washington - Ein schwerer Tornado hat die Hauptstadt des US-Bundesstaates Arkansas und ihre Umgebung verwüstet. Nach Angaben der Gouverneurin von Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, wurden in dem Unwetter mindestens zwei Menschen getötet und Dutzende verletzt. "Es hat in Zentral-Arkansas erhebliche Schäden gegeben", schrieb Huckabee Sanders auf Twitter. Sie habe den Notstand ausgerufen und die Nationalgarde aktiviert.

Zahl der Pflegeschulen wird fast verdoppelt

Wien - Die Zahl der Pflegeschulen soll in den kommenden zwei Jahren nahezu verdoppelt werden. Derzeit gibt es 16 Standorte, allerdings derzeit nur als Schulversuche. Diese werden ab dem kommenden Schuljahr in den Regelschulbetrieb übergeführt. Zusätzlich kommen im neuen Schuljahr zehn Standorte hinzu und im Schuljahr 2024/25 weitere sodass dann insgesamt 30 Schulstandort zur Verfügung stehen, kündigte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Samstag im Ö1-"Morgenjournal" an.

Mittlerweile 23 Tote nach Erdrutsch in Ecuador gefunden

Quito - Die Zahl der Opfer nach einem Erdrutsch in Ecuador vergangenen Sonntag ist angestiegen: 23 Tote wurden mittlerweile gefunden, 38 wurden verletzt. Nach mindestens 67 Vermissten suchen Rettungsteams noch, gab die Regierung am Freitag bekannt. Heftige Regenfälle hatten Schlammlawinen ausgelöst, die auf die Andenstadt Alausi niedergingen. 57 Gebäude wurden dabei laut offiziellen Angaben zerstört, rund 850 Menschen sind betroffen.

China-Jets jenseits der inoffiziellen Grenzlinie nach Taiwan

Taipeh - Chinesische Flugzeuge haben erneut die inoffizielle Grenzlinie in der Taiwanstraße überquert. Das Verteidigungsministerium von Taiwan erklärte Samstagfrüh, neun chinesische Kampfjets und eine Militärdrohne seien in den letzten 24 Stunden über die Mittellinie geflogen. Taiwan habe Flugzeuge geschickt, um die chinesischen Flugzeuge zu verwarnen. Raketensysteme hätten sie überwacht. Nach Ansicht der Regierung in Peking gehört das demokratisch regierte Taiwan zu China.

