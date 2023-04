Rechtliche Verschärfungen bei Kindesmissbrauch finalisiert

Wien - Die türkis-grüne Koalition hat ihr Maßnahmenpaket gegen Kindesmissbrauch ausgearbeitet und schickt die Verschärfungen im Sexualstrafrecht in Begutachtung. Bei Herstellung oder Anbieten einer Vielzahl (ab 30 Fotos/Videos) von Missbrauchsdarstellungen sind künftig bis zu fünf Jahre Haft möglich, teilte das Justizministerium am Samstag per Aussendung mit. Tätigkeitsverbote für Verurteilte wurden überarbeitet und es soll ein Gütesiegel für Kinderschutz sowie mehr Beratung geben.

Anklageverlesung gegen Trump laut US-Medien am Dienstag

New York - Der frühere US-Präsident Donald Trump wird kommende Woche vor Gericht in New York erwartet. Die offizielle Verlesung der Anklage gegen ihn, zu der Trump erscheinen muss, soll laut Medienberichten am Dienstag in Manhattan stattfinden. Es geht in dem Fall um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Nach Protestaufrufen aus den Reihen radikaler Trump-Anhänger vom rechten Rand der Republikaner bereitet sich New York auf mögliche Demonstrationen vor.

Papst aus Krankenhaus entlassen

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat nach einer dritten Nacht in der römischen Poliklinik "Agostino Gemelli" das Krankenhaus verlassen und ist in seine Residenz Santa Marta im Vatikan zurückgekehrt. Dies teilte sein Sprecher Matteo Bruni am Samstag mit. Der Papst dankte dem Leiter der Poliklinik, Marco Elefanti, dessen Assistenten und allen Ärzten und Krankenpflegern, die ihn in diesen Tagen behandeln, so Bruni.

Kern gesteht Mitschuld an SPÖ-Misere ein

Wien - Der frühere SPÖ-Vorsitzende und Bundeskanzler Christian Kern gesteht eine Mitschuld an den derzeitigen Problemen der Partei ein. Auf die Frage, ob er nach seinem überhasteten Rücktritt schuld an dem jetzigen Schlamassel sei, antwortet Kern im aktuellen "profil": "Ja, das bin ich." Und weiter: "Mir ist mein Anteil am jetzigen Schlamassel absolut bewusst. Und ich verstehe alle, die nachtragend sind. Es tut mir leid, dass ich ihnen nicht einmal widersprechen kann."

Tote und Verletzte bei schwerem Tornado in Arkansas

Washington - Ein schwerer Tornado hat die Hauptstadt des US-Bundesstaates Arkansas und ihre Umgebung verwüstet. Nach Angaben der Gouverneurin von Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, wurden in dem Unwetter mindestens zwei Menschen getötet und Dutzende verletzt. "Es hat in Zentral-Arkansas erhebliche Schäden gegeben", schrieb Huckabee Sanders auf Twitter. Sie habe den Notstand ausgerufen und die Nationalgarde aktiviert.

OpenAI sperrt Text-Roboter ChatGPT in Italien

Rom - Nach dem Beschluss der italienischen Datenschutzbehörde hat das US-Unternehmen OpenAI den populären Text-Roboter ChatGPT in Italien vorläufig gesperrt. Die Website der ChatGPT-Anwendung war am Samstag von Italien aus nicht erreichbar. In einem Hinweis auf der Webseite chat.openai.com hieß es, dass "der Eigentümer der Seite möglicherweise Beschränkungen festgelegt hat, die den Zugriff der Nutzer verhindern".

Zahl der Pflegeschulen wird fast verdoppelt

Wien - Die Zahl der Pflegeschulen soll in den kommenden zwei Jahren nahezu verdoppelt werden. Derzeit gibt es 16 Standorte, allerdings derzeit nur als Schulversuche. Diese werden ab dem kommenden Schuljahr in den Regelschulbetrieb übergeführt. Zusätzlich kommen im neuen Schuljahr zehn Standorte hinzu und im Schuljahr 2024/25 weitere sodass dann insgesamt 30 Schulstandort zur Verfügung stehen, kündigte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Samstag im Ö1-"Morgenjournal" an.

Polizei überwacht verstärkt den Osterreiseverkehr

Wien - Der jährliche Osterreiseverkehr bringt auch ein erhöhtes Unfallrisiko auf Österreichs Straßen mit sich. Die Polizei verstärkt wieder wie jedes Jahr die Verkehrsüberwachung. Das Innenministerium spricht heuer von einer "Aktion sicher" statt einer "Aktion scharf". Im Vorjahr gab es von Karfreitag bis Ostermontag 225 Unfälle mit vier Toten und 272 Verletzten. 2022 wurden von der Polizei zu Ostern 51.886 Lenker wegen Geschwindigkeitsübertretungen angezeigt.

