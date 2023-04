Rechtliche Verschärfungen bei Kindesmissbrauch finalisiert

Wien - Die türkis-grüne Koalition hat ihr Maßnahmenpaket gegen Kindesmissbrauch ausgearbeitet und schickt die Verschärfungen im Sexualstrafrecht in Begutachtung. Bei Herstellung oder Anbieten einer Vielzahl (ab 30 Fotos/Videos) von Missbrauchsdarstellungen sind künftig bis zu fünf Jahre Haft möglich, teilte das Justizministerium am Samstag per Aussendung mit. Tätigkeitsverbote für Verurteilte wurden überarbeitet und es soll ein Gütesiegel für Kinderschutz sowie mehr Beratung geben.

Zwei Verletzte bei Tauchunfall im Neufelder See

Neufeld an der Leitha - Der Neufelder See ist am Samstag in den Mittagsstunden der Schauplatz eines Tauchunfalls gewesen. Zwei Männer, 60 und 45 Jahre alt, wurden nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland ins Landeskrankenhaus- Universitätsklinikum Graz gebracht, wo es eine Druckkammer gibt. "Christophorus 16" und der Intensivtransporthubschrauber (ITH) führten die Flüge durch.

Eifersucht mögliches Motiv für tödliche Messerattacke in OÖ

Marchtrenk - Bei der tödlichen Messerattacke auf einen 40-jährigen Mann in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) am Freitagmorgen dürfte laut Polizei Eifersucht als Motiv eine Rolle gespielt haben. Es ging offenbar um eine Frau. Da der ebenfalls 40-jährige Hauptverdächtige bei seiner Einvernahme am Samstag seine Aussage verweigerte, müsse dies aber noch genau überprüft werden. Gegen den Fahrer des Fluchtautos - einen 19-jährigen Serben - besteht unterdessen kein dringender Tatverdacht mehr.

Tote und Verletzte bei mehreren Tornados in den USA

Washington - Eine Serie Tornados hat in den USA mindestens sechs Menschen das Leben gekostet und schwere Schäden angerichtet. Zudem habe es Dutzende Verletzte gegeben, berichteten US-Medien in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf Polizei und Rettungsdienste. Insgesamt seien in sieben Bundesstaaten etwa 50 Wirbelstürme gezählt worden, die als Tornados eingestuft werden könnten. Örtliche Medien sprachen von einem seltenen "Monster-Sturmsystem".

Papst aus Krankenhaus entlassen

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat nach einer dritten Nacht in der römischen Poliklinik "Agostino Gemelli" das Krankenhaus verlassen und ist in seine Residenz Santa Marta im Vatikan zurückgekehrt. Dies teilte sein Sprecher Matteo Bruni am Samstag mit. Der Papst dankte dem Leiter der Poliklinik, Marco Elefanti, dessen Assistenten und allen Ärzten und Krankenpflegern, die ihn in diesen Tagen behandelt haben, so Bruni.

AMS-Chef Kopf will Anreize im Sozialsystem setzen

Wien - AMS-Chef Johannes Kopf plädiert für mehr Arbeitsanreize im Sozialsystem. In Transfersystemen wie der Sozialhilfe oder der Grundversorgung für Flüchtlinge brauche es den Gedanken des Leistungsanreizes, damit den Menschen mehr Geld bleibe, wenn sie eine Ausbildung machen, Arbeit aufnehmen oder mehr arbeiten. Derzeit sei das nicht der Fall, beklagte Kopf am Samstag im Ö1-"Mittagsjournal".

Neuer DÖW-Chef sieht bei FPÖ Rechtsextremismus-Problem

Wien - Andreas Kranebitter, der neue Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes (DÖW), sieht bei der FPÖ im Kern und nicht nur an den Rändern ein "Rechtsextremismus-Problem". Kritik übte er auch an der ÖVP wegen der Zusammenarbeit mit der FPÖ in Niederösterreich. Der studierte Soziologe und Politikwissenschafter hat mit dem heutigen 1. April die Leitung des DÖW übernommen.

Polizei überwacht verstärkt den Osterreiseverkehr

Wien - Der jährliche Osterreiseverkehr bringt auch ein erhöhtes Unfallrisiko auf Österreichs Straßen mit sich. Die Polizei verstärkt wieder wie jedes Jahr die Verkehrsüberwachung. Das Innenministerium spricht heuer von einer "Aktion sicher" statt einer "Aktion scharf". Im Vorjahr gab es von Karfreitag bis Ostermontag 225 Unfälle mit vier Toten und 272 Verletzten. 2022 wurden von der Polizei zu Ostern 51.886 Lenker wegen Geschwindigkeitsübertretungen angezeigt.

