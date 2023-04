Rechtliche Verschärfungen bei Kindesmissbrauch finalisiert

Wien - Die türkis-grüne Koalition hat ihr Maßnahmenpaket gegen Kindesmissbrauch ausgearbeitet und schickt die Verschärfungen im Sexualstrafrecht in Begutachtung. Bei Herstellung oder Anbieten einer Vielzahl (ab 30 Fotos/Videos) von Missbrauchsdarstellungen sind künftig bis zu fünf Jahre Haft möglich, teilte das Justizministerium am Samstag per Aussendung mit. Tätigkeitsverbote für Verurteilte wurden überarbeitet und es soll ein Gütesiegel für Kinderschutz sowie mehr Beratung geben.

Neue ukrainische Sanktionen - Auch Wiener Firma betroffen

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat weitere Sanktionen gegen Personen und Unternehmen aus Russland, aber auch gegen eine Firma auf von Russen besetztem ukrainischem Gebiet erlassen. Am Samstag veröffentlichte Präsident Wolodymyr Selenskyj per Dekret gleich mehrere schwarze Listen mit Hunderten Firmen, Organisationen und Personen, die den russischen Angriffskrieg unterstützt haben sollen. Betroffen sind auch die in Wien ansässige Firma Vend Ore GmbH und ihre russisch-israelischen Gesellschafter.

Tote und Verletzte bei mehreren Tornados in den USA

Washington - Eine Serie Tornados hat in den USA mindestens sechs Menschen das Leben gekostet und schwere Schäden angerichtet. Zudem habe es Dutzende Verletzte gegeben, berichteten US-Medien in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf Polizei und Rettungsdienste. Insgesamt seien in sieben Bundesstaaten etwa 50 Wirbelstürme gezählt worden, die als Tornados eingestuft werden könnten. Örtliche Medien sprachen von einem seltenen "Monster-Sturmsystem".

AMS-Chef Kopf will Anreize im Sozialsystem setzen

Wien - AMS-Chef Johannes Kopf plädiert für mehr Arbeitsanreize im Sozialsystem. In Transfersystemen wie der Sozialhilfe oder der Grundversorgung für Flüchtlinge brauche es den Gedanken des Leistungsanreizes, damit den Menschen mehr Geld bleibe, wenn sie eine Ausbildung machen, Arbeit aufnehmen oder mehr arbeiten. Derzeit sei das nicht der Fall, beklagte Kopf am Samstag im Ö1-"Mittagsjournal".

Neuer DÖW-Chef sieht bei FPÖ Rechtsextremismus-Problem

Wien - Andreas Kranebitter, der neue Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes (DÖW), sieht bei der FPÖ im Kern und nicht nur an den Rändern ein "Rechtsextremismus-Problem". Kritik übte er auch an der ÖVP wegen der Zusammenarbeit mit der FPÖ in Niederösterreich. Der studierte Soziologe und Politikwissenschafter hat mit dem heutigen 1. April die Leitung des DÖW übernommen.

Starke Rauchentwicklung bei Brand in Grazer Rösselmühle

Graz - In der Rösselmühle im Grazer Stadtbezirk Gries ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen, das Feuer war aber laut einem Sprecher der Berufsfeuerwehr gegen 16.40 Uhr unter Kontrolle. In dem 2014 stillgelegten Mühlengebäude am Oeverseepark gleich am Mühlgang wurde kein Mehl mehr hergestellt. Die Flammen sollen die dritte und vierte Etage erfasst haben. Verletzte sind nicht zu beklagen. Eine kurze Zeit lang war eine starke Rauchentwicklung über dem Stadtgebiet zu sehen.

Haftbefehl für zwei Iranerinnen wegen fehlendem Kopftuch

Helsinki/Teheran - Im Iran haben die Behörden die Verhaftung von zwei Frauen angeordnet, nachdem sie mutmaßlich von einem Mann wegen einer fehlenden Kopfbedeckung angegriffen wurden. Gegen den Mann sei wegen "Beleidigung und Störung der Ordnung" ein Haftbefehl ergangen, teilte die iranische Justiz am Samstag auf ihrer Website "Misan Online" mit. Gegen die zwei Frauen seien Haftbefehle erlassen worden, weil sie durch das Abnehmen ihrer Kopftücher eine "verbotene Handlung" begangen hätten.

