Rechtliche Verschärfungen bei Kindesmissbrauch finalisiert

Wien - Die türkis-grüne Koalition hat ihr Maßnahmenpaket gegen Kindesmissbrauch ausgearbeitet und schickt die Verschärfungen im Sexualstrafrecht in Begutachtung. Bei Herstellung oder Anbieten einer Vielzahl (ab 30 Fotos/Videos) von Missbrauchsdarstellungen sind künftig bis zu fünf Jahre Haft möglich, teilte das Justizministerium am Samstag per Aussendung mit. Tätigkeitsverbote für Verurteilte wurden überarbeitet und es soll ein Gütesiegel für Kinderschutz sowie mehr Beratung geben.

Selenskyj kritisiert "Bankrott" des UNO-Sicherheitsrats

Kiew (Kyjiw) - Anlässlich der russischen Vorsitzübernahme im Weltsicherheitsrat hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Reform des mächtigsten UNO-Gremiums verlangt. Erst am Vortag habe Russlands Artillerie ein fünf Monate altes Kind getötet und nun übernehme es den Vorsitz im UNO-Sicherheitsrat, sagte Selenskyj am Samstag in seiner täglichen Videoansprache. "Es ist kaum etwas vorstellbar, was den vollständigen Bankrott solcher Institutionen besser demonstriert", sagte er.

Hausarrest für Vorsteher von Kiewer Höhlenkloster

Kiew (Kyjiw) - Ein ukrainisches Gericht hat den Vorsteher des weltberühmten Kiewer Höhlenklosters, Pawlo, für zwei Monate unter Hausarrest gestellt. Der Geistliche der ukrainisch-orthodoxen Kirche stehe unter Verdacht, die religiösen Streitigkeiten befeuert und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gerechtfertigt zu haben, berichteten ukrainische Medien aus dem Gerichtssaal. Pawlo muss elektronische Fußfesseln tragen. Der Kontakt mit Gläubigen ist ihm untersagt.

Massenproteste in Israel trotz Verschiebung der Justizreform

Tel Aviv - In Israel haben erneut Hunderttausende Menschen trotz des vorläufigen Stopps der umstrittenen Justizreform demonstriert. Die Hauptkundgebung der landesweiten Proteste fand den 13. Samstag in Folge in Tel Aviv statt. Dort versammelten sich Medienberichten zufolge mehr als 170.000 Menschen. "Netanyahus Versuch, die Demonstranten zum Schweigen zu bringen, ist gescheitert", hieß es von den Organisatoren. Mehr als 450.000 Menschen sollen an rund 150 Orten demonstriert haben.

Tote und Verletzte bei mehreren Tornados in den USA

Washington - Eine Serie von Tornados hat in den USA mehreren Menschen das Leben gekostet. US-Medien berichteten am Samstag unter Berufung auf Behörden und Rettungsdienste, es habe mindestens 17 Tote und Dutzende Verletzte gegeben. Insgesamt seien in sieben US-Staaten etwa 50 Wirbelstürme gezählt worden, die als Tornados eingestuft werden könnten. Medien sprachen von einem seltenen "Monster-Sturmsystem", das sich vom Süden der USA bis in die Region der Großen Seen im Norden erstreckte.

Sieben Tote nach schwerem Unfall in Ostdeutschland

Erfurt - Bei einem schweren Verkehrsunfall im ostdeutschen Thüringen sind am späten Samstagnachmittag laut Polizei sieben Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere, darunter der mutmaßliche Unfallverursacher, wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher am Abend sagte. Ein Fahrzeug sei auf der B247 bei Bad Langensalza auf die Gegenfahrbahn geraten und in zwei Autos geprallt. Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge brannten vollständig aus.

Haftbefehl für zwei Iranerinnen wegen fehlendem Kopftuch

Helsinki/Teheran - Im Iran haben die Behörden die Verhaftung von zwei Frauen angeordnet, nachdem sie mutmaßlich von einem Mann wegen einer fehlenden Kopfbedeckung angegriffen wurden. Gegen den Mann sei wegen "Beleidigung und Störung der Ordnung" ein Haftbefehl ergangen, teilte die iranische Justiz am Samstag auf ihrer Website "Misan Online" mit. Gegen die zwei Frauen seien Haftbefehle erlassen worden, weil sie durch das Abnehmen ihrer Kopftücher eine "verbotene Handlung" begangen hätten.

Starke Rauchentwicklung bei Brand in Grazer Rösselmühle

Graz - In der Rösselmühle im Grazer Stadtbezirk Gries ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen, das Feuer war aber laut einem Sprecher der Berufsfeuerwehr gegen 16.40 Uhr unter Kontrolle. In dem 2014 stillgelegten Mühlengebäude am Oeverseepark gleich am Mühlgang wurde kein Mehl mehr hergestellt. Die Flammen sollen die dritte und vierte Etage erfasst haben. Verletzte sind nicht zu beklagen. Eine kurze Zeit lang war eine starke Rauchentwicklung über dem Stadtgebiet zu sehen.

