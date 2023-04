Westliche Staaten evakuieren Staatsbürger aus dem Sudan

Khartum - Angesichts der gefährlichen Lage im Sudan arbeiten ausländische Regierungen mit Hochdruck daran, Diplomaten und Staatsangehörige außer Landes zu bringen. Den USA gelang in der Nacht auf Sonntag die Evakuierung ihres Botschaftspersonals aus Khartum. Alle US-Diplomaten und ihre Angehörigen seien erfolgreich in Sicherheit gebracht worden, hieß es aus Washington. Frankreich, die Niederlande, Deutschland und Italien berichteten von laufenden Rettungsmissionen.

Salzburger Landtagswahl: Erste Hochrechnung nach 17.00 Uhr

Wien/Salzburg - Halbzeit bei der Salzburger Landtagswahl: Im Lauf des Vormittags haben alle Spitzenkandidatinnen und -kandidaten ihre Stimme abgegeben und dabei gegenüber den anwesenden Journalisten Zuversicht an den Tag gelegt. Bis 17.00 Uhr müssen sie - und alle Interessierten - noch warten, ehe es kurz nach Zusperren des letzten Wahllokals in Maria Alm die ersten Trend- bzw. Hochrechnungen geben wird. Derzeit regiert die ÖVP unter LH Wilfried Haslauer gemeinsam mit den Grünen und NEOS.

Ukrainische Truppen in Cherson auf linkem Dnipro-Ufer

Cherson - Die ukrainischen Truppen sind nach Analysen westlicher Experten im teilweise befreiten Gebiet Cherson nun auch auf die bisher von russischen Besatzern kontrollierte Uferseite des Flusses Dnipro vorgestoßen. Aus veröffentlichten Geodaten und Texten russischer Militärblogger gehe hervor, dass die ukrainischen Streitkräfte Positionen am linken oder Ostufer im Gebiet Cherson eingenommen hätten, teilte das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) mit.

Täterbefragung nach Femizid in Graz noch ausständig

Graz - Nach der Bluttat in Graz, bei der eine 39-jährige Frau ums Leben gekommen ist, soll der mutmaßliche Täter zur Befragung aus dem künstlichen Tiefschlaf geweckt werden, sobald sein medizinischer Zustand dies erlaube. Wie bald das sein wird, könne die Polizei zur Zeit nicht sagen. Der 28-jährige Tatverdächtige hatte nach dem Mord einen Unfall verursacht, bei dem ein Unbeteiligter getötet wurde. Er selbst wurde dabei schwer verletzt. Inzwischen wurde auch die Tatwaffe gefunden.

Heinz Fischer will Rendi-Wagner als SPÖ-Chefin

Wien - Ex-Bundespräsident Heinz Fischer stellt sich im Rennen um den SPÖ-Vorsitz auch offiziell hinter Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. "Sie ist die gewählte Vorsitzende, und es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, sie zu unterstützen und alles zu vermeiden, was unseren Erfolg beeinträchtigen könnte", so Fischer in einem Doppel-Interview mit Rendi in der Sonntags-"Krone". Er stimme auch inhaltlich mit ihr überein und schätze sie als Person.

Verdächtiger nach Attacke in Duisburg gefasst

Duisburg - Fünf Tage nach der blutigen Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio ist in der Nacht zum Sonntag ein 26-Jähriger festgenommen worden. In der Wohnung des syrischen Staatsangehörigen stellten Spezialeinheiten bei ihrem Zugriff kurz nach Mitternacht zwei Messer sicher. Sie kämen als mögliche Tatwaffe infrage, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. "Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum Motiv der Tat dauern an." Einzelheiten dazu wurden nicht bekannt.

Strafverteidiger fordern Ausweitung des Kostenersatzes ein

Wien - Die Vereinigung Österreichischer StrafverteidigerInnen (VÖStV) hat am Wochenende ihr 20-jähriges Bestehen beim jährlichen StrafverteidigerInnentag begangen, der dieses Mal in Wien stattgefunden hat. Präsident Manfred Ainedter forderte eine rasche Umsetzung des Kostenersatzes bei Freisprüchen und Verfahrenseinstellungen. Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) pflichtete dem insoweit bei, als es in diesen Fällen einen "angemessenen" finanziellen Beitrag geben müsse.

