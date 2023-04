Ex-Ministerin Karmasin wegen schweren Betrugs vor Gericht

Wien - Am Dienstag beginnt am Wiener Landesgericht der Prozess gegen Ex-Ministerin Sophie Karmasin (ÖVP) und einen mitangeklagten Abteilungsleiter im Sportministerium. Mit Karmasin steht eine erste Person aus dem politischen Umfeld von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz vor Gericht, Ermittlungen gegen weitere Ex-ÖVP-Funktionäre von Kurz abwärts sind anhängig. Der Prozess wegen schweren Betrugs und wettbewerbsbeschränkender Maßnahmen bei Vergabeverfahren ist auf drei Tage anberaumt.

Lawrow verteidigt vor UNO russischen Einmarsch in Ukraine

New York - Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat dem Westen hegemoniale Pläne vorgeworfen und den russischen Einmarsch in die Ukraine verteidigt. Die "Ukraine-Frage" könnte nicht losgelöst von der geopolitischen Entwicklung betrachtet werden, bei der die NATO die Sicherheit Russlands in der Region über Jahre bedroht hatte, sagte Lawrow am Montag im UNO-Sicherheitsrat in New York. UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres prangerte hingegen die "Verwüstung" der Ukraine durch Russland an.

Zivilprozess wegen Vergewaltigungsvorwurf gegen Trump

New York - Gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump beginnt am Dienstag in New York ein Zivilprozess wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs. Zunächst sollen bei dem Verfahren (ab 15.30 Uhr/MESZ) in Manhattan die zwölf Geschworenen ausgewählt werden. Die US-Autorin Jean Carroll wirft dem Republikaner vor, er habe sie Mitte der 1990er-Jahre in einem New Yorker Kaufhaus vergewaltigt. Trump weist die Anschuldigung zurück. Es wird geschätzt, dass der Prozess eine Woche lang dauern könnte.

Bundeskanzler Nehammer startet Afrika-Reise in Angola

Luanda - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist am Montag zu einer viertägigen Afrika-Reise aufgebrochen. Erste Station der Reise des Kanzlers ist Angola. Am Dienstag nimmt Nehammer dort an einem österreichisch-angolanischem Wirtschaftsforum teil, im Anschluss trifft der Kanzler den angolanischen Präsidenten Jo�o Louren�o, der seit 2017 im Amt ist. Begleitet wird der Kanzler von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und einer Wirtschaftsdelegation.

Tote und Verletzte bei Bombenanschlag in Pakistan

Islamabad - Bei einem Bombenanschlag in Pakistan sind mindestens zwölf Mitglieder der Anti-Terror-Einheiten getötet worden. Fast 60 weitere Menschen sollen bei der Explosion in der von Unruhen erschütterten Provinz Khyber Pakhtunkhwa verletzt worden sein, teilten Behördenvertreter Montagabend mit. Der Anschlag ereignete sich demnach im Swat-Tal, Heimat der bekannten Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai.

Österreich könnte OSZE-Vorsitz 2024 übernehmen

Wien - Österreich könnte nach Informationen der "Presse" kurzfristig den OSZE-Vorsitz im kommenden Jahr übernehmen. Unter Berufung auf Diplomatenkreise berichtet die "Presse" am Montag (Online), das Außenministerium erwäge für den rotierenden Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) in Wien einzuspringen. Wegen eines Vetos von Russland und Belarus ist die Nachfolge im OSZE-Vorsitz, den derzeit Nordmazedonien führt, ab 1. Jänner noch offen.

Biden dürfte Kandidatur für zweite Amtszeit verkünden

Washington - Eine erwartete Kandidatur für eine Wiederwahl - und eine wenig begeisterte Wählerschaft: US-Präsident Joe Biden könnte am Dienstag seine Bewerbung für eine zweite Amtszeit im Weißen Haus verkünden. Medienberichten zufolge dürfte der 80-jährige US-Demokrat dann in einem Video offiziell bekanntgeben, dass er bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten will. Bestätigt wurde dies bisher von offizieller Seite nicht.

Neun Länder wollen Windenergieleistung in Nordsee verdoppeln

Ostende - Neun europäische Länder wollen ihre Windkraftanlagen in der Nordsee massiv ausbauen: Das war das Ziel eines Gipfeltreffens in der belgischen Hafenstadt Ostende am Montag. Deutschlands Kanzler Olaf Scholz lobte, die neun Länder gingen den Ausbau der Windenergie und von grünem Wasserstoff nun "im großen europäischen Verbund" an. In der Nordsee entstehe "das grünste Kraftwerk der Welt", sagte der belgische Regierungschef Alexander De Croo.

