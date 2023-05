Finale des 67. Eurovision Song Contests in Liverpool

Liverpool/Wien - Am Samstagabend geht in Liverpool das Finale des 67. Eurovision Song Contest über die Bühne. Und Österreich hat nach drei Ausgaben ohne Finalbeteiligung wieder die Chance, sich Europas Sangeskrone zu holen. Teya & Salena sicherten sich mit ihrer Elektronummer "Who the hell is Edgar?" souverän ihr Finalticket. Dabei liegen die beiden österreichischen Künstlerinnen bei den Wettbüros mindestens auf einem Top-Ten-Platz im 26-köpfigen Teilnehmerfeld.

Israel sieht sich in "Kriegssituation" mit Islamischem Jihad

Tel Aviv/Gaza - Israel hat erneut mit einem Luftangriff auf den Gazastreifen einen ranghohen Kommandanten der palästinensischen Extremisten-Gruppe Islamischer Jihad getötet. Dabei handle es sich wieder um ein Mitglied des obersten Militärrates, teilte ein Vertreter der Gruppe am Freitag mit. Der Berater des Ratsmitglieds sei ebenfalls bei dem Angriff ums Leben gekommen. Es war das sechste Mitglied des Militärrates, das in dieser Woche bei den israelischen Luftangriffen getötet wurde.

Selenskyj besucht Rom - Weiterreise nach Deutschland offen

Rom/Aachen - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird an diesem Samstag zu einem Besuch in Rom erwartet. Bestätigt war im Vorfeld zunächst nur ein Empfang von Staatspräsident Sergio Mattarella im Quirinalspalast, dem Sitz des Oberhaupts der Republik. Es war zu erwarten, dass Selenskyj den Tag auch nutzt, um mit Regierungschefin Giorgia Meloni zu reden. Der Vatikan arbeitete zudem an einem persönlichen Treffen zwischen Papst Franziskus und dem Gast aus Kiew.

Orban vergleicht EU mit Hitlers Weltherrschaftsplänen

Budapest - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat das europäische Einigungsprojekt der EU mit den Weltherrschaftsplänen von Adolf Hitler verglichen. Seit dem Ende des Römischen Imperiums habe es das Bestreben gegeben, auf dessem Gebiet das Reich wiederherzustellen, sagte der Rechtspopulist am Freitag in Veszprem. "Byzanz, Karl der Große, (der deutsche Kaiser) Otto, Napoleon und Hitler - sie alle träumten, auf jeweils anderen Grundlagen, von der europäischen Einheit."

Auch am Freitag kein ÖH-Wahl-Endergebnis

Wien - Bei den am Donnerstag beendeten Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) wird es auch am Freitag kein Endergebnis geben. Das teilte die ÖH der APA mit. Mittlerweile sind zwar die Resultate aller Unis da, nach wie vor fehlen aber etliche Hochschulen - diese werden voraussichtlich erst am Montag vorliegen. Einen einheitlichen Trend über Gewinner und Verlierer gibt es nicht. Die roten Studenten dürften aber auf Platz eins bleiben und die linke Koalition halten.

UNO sieht mehr Erfolgschancen für Gespräche im Sudan

Khartum - Seit dem Wochenende verhandeln die Konfliktparteien im Sudan in der saudischen Stadt Jeddah über ein vorläufiges Ende der Gewalt. In einer ersten Vereinbarung am Donnerstag einigten sich die verfeindeten Militärblöcke auf Maßnahmen zum Schutz von Zivilisten. Nun soll es in einer weiteren Verhandlungsrunde erneut um eine Waffenruhe gehen. Wie der UN-Sonderbeauftragte im Sudan Volker Perthes Freitag mitteilte, könnten die Gespräche schon Freitag oder Samstag weitergehen.

red