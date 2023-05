Groß-Demo gegen Schwarz-Blau in Salzburg

Salzburg - An der Großdemonstration gegen die neue Salzburger Regierung aus ÖVP und FPÖ haben trotz Ausflugswetters am Pfingstmontag laut Polizei rund 1.200 Menschen teilgenommen. Die Veranstalter sprachen gar von über 2.000, erwartet wurden ursprünglich 300. Schon zu Beginn waren am Hauptbahnhof zahlreiche Schilder mit Unmutsbekundungen über Schwarz-Blau zu sehen. Eine Schauspielerin verlas die Grußbotschaft von Ex-Jedermann Cornelius Obonya, der zum Haslauer-Boykott aufrief.

Eltern in Wien nach Misshandlungsvorwürfen in U-Haft

Wien - Das Landesgericht für Strafsachen hat am Montagabend über die Eltern, die ihre mittlerweile 23 Jahre alte Tochter in Wien-Döbling jahrelang misshandelt haben sollen, die U-Haft verhängt. Das teilte Gerichtssprecher Christoph Zonsics-Kral der APA mit. Als Haftgründe wurden laut Zonsics-Kral Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr angenommen. Der 53 Jahre alte Vater und seine um ein Jahr jüngere Ehefrau bestreiten die Vorwürfe.

Geheimdienstmitarbeiter unter Toten am Lago Maggiore

Rom/Varese - Vier Personen - zwei Männer und zwei Frauen - sind nach dem Kentern eines Ausflugsschiffs auf dem Lago Maggiore in Norditalien ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handelt es sich um einen 50-jährigen Israeli, um eine Russin - die Partnerin des Kapitäns - und um ein italienisches Ehepaar. Die beiden waren Mitarbeiter des italienischen Geheimdienstes. Sie beteiligten sich am Geburtstag eines Freundes, der das Hausboot zum Feiern organisiert hatte, und waren privat an Bord.

Feiern von Erdogan-Fans befeuern innenpolitische Debatte

Wien - Die in Österreich lebenden türkischen Staatsbürger haben auch bei der Stichwahl mit großer Mehrheit für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan gestimmt - und dessen Sieg Sonntagabend entsprechend lautstark gefeiert. Daran entzündet sich jetzt neuerlich eine innenpolitische Kontroverse über Migration und Integration. Es wurden Ermittlungen des Verfassungsschutzes wegen Zeigens des verbotenen "Wolfsgrußes" angekündigt.

Biden und McCarthy werben um Zustimmung zum Schulden-Deal

Washington - Nach dem Kompromiss im US-Schuldenstreit werben Präsident Joe Biden und der Republikaner Kevin McCarthy um eine breite Zustimmung der Abgeordneten im Kongress. Der am Wochenende erzielte Durchbruch zur Aussetzung der US-Schuldenobergrenze bis 2025 im Gegenzug zu deutlichen Kürzungen bei den Ausgaben soll den bevorstehenden Zahlungsausfall der größten Volkswirtschaft der Welt abwenden - und damit auch eine weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise.

Vierköpfige Klettergruppe in Tirol von Steinschlag erfasst

Going - Eine vierköpfige Gruppe aus Deutschland ist am Pfingstmontag bei einer Klettertour im Kaisergebirge in Tirol von einem Steinschlag erfasst worden. Das Gestein löste sich in einer sehr steilen Rinne, ein 29-Jähriger erlitt einen Oberschenkelbruch, ein 30-Jähriger Prellungen am ganzen Körper und auch im Gesicht. Ein 31-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau blieben unverletzt. Weil auch das Kletterseil beschädigt wurde, mussten alle Kletterer per Hubschrauber geborgen werden.

Neuwahlen in Griechenland für 25. Juni angesetzt

Athen - Nach der gescheiterten Regierungsbildung in Griechenland im Zuge der Parlamentswahl ist die Neuwahl für den 25. Juni festgelegt worden. Am Montag wurden dazu die verfassungsrechtlichen Schritte für den Urnengang formell abgeschlossen, wie das Parlamentspräsidium mitteilte. Die Neuwahlen müssen stattfinden, da nach den Ergebnissen des Wahlgangs vom 21. Mai keine Regierung gebildet werden konnte.

Erneute Spannungen im Norden des Kosovo

Zvecan - Vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen hat die NATO-geführte Kosovo-Schutztruppe KFOR ihre Präsenz im serbisch bevölkerten Norden des Landes verstärkt. Rund 300 KFOR-Soldaten in Kampfmontur bezogen am Montag vor dem Gemeindeamt im Ort Zvecan Stellung. Eine Gruppe ethnischer Serben hatte am Montagmorgen versucht, in dem Ort Zvecan in das Gebäude der Stadtverwaltung einzudringen. Die Polizei setzte daraufhin Tränengas ein und drängte die Menge zurück.

