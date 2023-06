Babler präsentiert sein Team

Wien - Der neue SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler wird am Dienstag den Parteigremien sein Personalpaket präsentieren. Neu besetzt werden müssen zumindest Klubvorsitz und Bundesgeschäftsführung. Spannend wird sein, inwieweit Babler auch die Unterstützer seines unterlegenen Kontrahenten Hans Peter Doskozil einbinden wird.

Italiens Ex-Ministerpräsident Berlusconi gestorben

Rom - Der italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi ist tot. Der Medientycoon starb mit 86 Jahren in der Mailänder San Raffaele-Klinik, in die er am Freitag wegen seiner chronischen Leukämie eingeliefert worden war, bestätigte Berlusconis Fernsehkonzern MFE. Wie seine Familie mitteilte, war für Mittwoch ein Staatsbegräbnis im Mailänder Dom im Beisein von Staatspräsident Sergio Mattarella geplant.

Kika/Leiner beantragt Sanierungsverfahren

Wien/St. Pölten - Die angeschlagene Möbelkette Kika/Leiner hat unter ihrem neuen Eigentümer Hermann Wieser am späten Montagnachmittag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht St. Pölten beantragt. Gemessen an den betroffenen Dienstnehmern (rund 3.300) handelt es sich laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) um die größte Insolvenz der letzten zehn Jahre in Österreich. Die Gläubigerforderungen (Passiva) belaufen sich laut Kreditschützern auf 132 Mio. Euro.

Trump muss wegen Anklage vor US-Gericht erscheinen

Miami/Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss nach einer Anklage in der Affäre um geheime Regierungsdokumente vor Gericht erscheinen. Bei dem Termin am Dienstag (21.00 MESZ) vor einem Bundesgericht in Miami wird die Anklageschrift verlesen. Trump werden darin 35 Straftaten zur Last gelegt. Es ist das erste Mal, dass gegen einen ehemaligen US-Präsidenten auf Bundesebene Anklage erhoben wurde.

Sloweniens Premier bei Nehammer - Streit um Grenzkontrollen

Wien - Ein Jahr nach seinem Amtsantritt kommt der slowenische Ministerpräsident Robert Golob am Dienstag zu seinem ersten bilateralen Besuch nach Wien. Wie die slowenische Regierung mitteilte, trifft Golob Bundeskanzler Karl Nehammer und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (beide ÖVP). Im Zentrum der Gespräche dürfte der Streit um die österreichischen Grenzkontrollen zum südlichen Schengen-Nachbarland stehen, der sich in der Urlaubssaison zuspitzen könnte.

JPMorgan Chase zahlt Epstein-Opfern 290 Millionen Dollar

New York - Die US-Großbank JPMorgan Chase hat sich zur Zahlung von 290 Mio. Dollar (270 Mio. Euro) an Opfer des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein bereit erklärt. Klägerinnenanwalt David Boies gab die Summe eines angestrebten Vergleichs zwischen der Bank, deren Kunde Epstein lange Zeit war, und betroffenen Frauen am Montag bekannt. Die Frauen werfen der Großbank vor, weiter mit Epstein zusammengearbeitet zu haben, obwohl sie von dessen Taten wusste oder hätte wissen müssen.

Regierung bei Ausbau der Primärversorgung einig

Wien - Die Regierung ist sich beim Ausbau der Primärversorgungseinheiten (PVE) einig. Die entsprechende Gesetzesnovelle wird am Mittwoch im Ministerrat beschlossen und soll am selben Tag im Parlament eingebracht werden. Geplant ist eine Verdreifachung von 40 auf 120 Einheiten bis zum Jahr 2025. Es sollen auch reine Kinder-PVE ermöglicht werden. Auch andere Gesundheitsberufe als Ärzte können Gesellschafter werden, den Ärztekammern wird die Vetomöglichkeit gegen neue PVE genommen.

IAEA-Chef besucht Atomkraftwerk Saporischschja

Dnipro (Dnipropetrowsk)/Wien - Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, besucht am Dienstag das Atomkraftwerk im ukrainischen Saporischschja, um sich nach der Teilzerstörung des Kachowka-Staudamms ein Bild von der Lage zu machen. Der Damm war vor einer Woche zerstört worden, daraufhin waren riesige Mengen Wasser aus dem Stausee ausgetreten, der auch zur Kühlung der sechs Reaktoren des Akw genutzt wird.

