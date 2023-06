Covid-Hilfsagentur COFAG hat ausgedient und wird abgewickelt

Wien - Die Corona-Hilfsagentur COFAG wird abgewickelt. Bis Ende September soll das Konzept dafür stehen. "Ich habe heute Mittag die ABBAG beauftragt, gemeinsam mit der COFAG ein Abwicklungskonzept für die COFAG auszuarbeiten", sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Dienstagabend vor Journalisten. Er werde anschließend "zeitnah" über die Auflösung entscheiden. Die Covid-Hilfsmaßnahmen und die Sonderbestimmungen laufen am 30. Juni aus oder werden aufgehoben, erinnerte Brunner.

Klimts "Dame mit Fächer" erzielte in London Auktionsrekord

London/Wien - Es wurde der vorausgesagte Europarekord: Gustav Klimts "Dame mit Fächer" hat am Abend bei einer Auktion von Sotheby's in London mit 74 Mio. Pfund Hammerpreis respektive 85,305 Mio. Pfund (rund 99,33 Mio. Euro) inklusive Aufschlägen den bis dato höchsten Preis für ein in Europa versteigertes Kunstwerk erzielt. Die "Dame mit Fächer" löste damit Giacomettis Plastik "Walking Man I" ab, die 2010 ebenso bei Sotheby's für 65 Mio. Pfund inklusive Aufschlägen den Besitzer wechselte.

Lukaschenko: Prigoschin in Belarus eingetroffen

Minsk/Moskau - Der russische Söldnerchef Jewgeni Prigoschin ist nach seinem bewaffneten Aufstand gegen Moskaus Militärführung in Belarus eingetroffen. "Ja, wirklich, er ist heute in Belarus", sagte Machthaber Alexander Lukaschenko am Dienstag in Minsk der staatlichen Nachrichtenagentur Belta zufolge. Prigoschin war im Fall einer Ausreise nach Belarus vom Kreml Straffreiheit zugesichert worden. Lukaschenko stellte die exilierten Wagner-Kämpfer als Bereicherung für seine Armee dar.

Nationaler Sicherheitsrat tagte zu Russland-Ereignissen

Moskau/Wien - Angesichts des Söldner-Aufstands in Russland vom vergangenen Wochenende hat am Dienstagabend im Wiener Bundeskanzleramt der Nationale Sicherheitsrat getagt. Die Beratungen zum Thema "Aktuelle Entwicklungen in Russland und deren Auswirkungen" auf Einladung von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) seien vertraulich, weshalb die Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden habe, teilte eine Regierungssprecherin der APA im Vorfeld mit.

Putin: Wagner-Gruppe war komplett vom Staat finanziert

Moskau - Nach dem bewaffneten Aufstand der Söldnerarmee Wagner hat Kremlchef Wladimir Putin am Dienstag in einer weiteren Rede den Sicherheitskräften für ihren Einsatz zum Schutz Russlands gedankt. Soldaten und Mitarbeiter der Geheimdienste hätten sich dem Versuch einer Revolte am 24. Juni entgegengestellt und so einen "Bürgerkrieg" verhindert. Putin räumte dabei auch ein, dass die Wagner-Armee des Geschäftsmanns Jewgeni Prigoschin vollkommen vom russischen Staat finanziert wurde.

Wifo und IHS legen aktuelle Konjunkturprognose vor

Wien - Wifo und IHS legen am Mittwoch ihre Sommerprognose für die Wirtschaftsentwicklung 2023 und 2024 vor. Bei der jüngsten Vorhersage im März waren die Wirtschaftsforscher davon ausgegangen, dass die heimische Wirtschaft gerade noch wächst und die Inflation bei etwas über sieben Prozent weiter hoch bleibt. Im Mai hatte Wifo-Chef Gabriel Felbermayr dann schon eingeräumt, dass die Teuerung 2023 wohl noch höher ausfallen wird, als im März erwartet.

2.724 Festnahmen bei Razzia gegen Menschenhändler in Manila

Manila - Bei einer Razzia wegen mutmaßlichen Menschenhandels haben Behörden in der philippinischen Hauptstadt Manila mehr als 2.700 Menschen festgenommen. Nach Polizeiangaben wurde am Montag (Ortszeit) ein Gebäude gestürmt, in dem sich unter anderem Menschen aus China, Vietnam, Singapur, Indonesien, Pakistan, Kamerun, dem Sudan und Malaysia befanden. Diese wurden mutmaßlich in das Land verschleppt, um dort für ein Online-Casino zu arbeiten.

Katholikenschwund für Schönborn nicht aufhaltbar

Vatikanstadt/Wien - Kardinal Christoph Schönborn setzt große Hoffnung in den von Papst Franziskus eingeleiteten weltweiten synodalen Prozess, glaubt aber nicht, dass sich damit Reformerwartungen zur Umkehr des Katholikenschwunds erfüllen lassen können. Weniger Gewicht legt er auf die Frage der Ämter etwa für Laien und Frauen. Als "schwere Enttäuschung" bezeichnete Schönborn vor Journalisten in Rom, dass Europas Bischöfe bisher keine gemeinsame Position in Migrationsfragen gefunden haben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red