EU-Gipfel gibt Ukraine nur vage Sicherheitszusagen

Brüssel/Moskau - Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen der Ukraine nur vage Sicherheitszusagen für die langfristige Zukunft geben. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) erteilte den Forderungen zahlreicher Staat- und Regierungschefs nach verbindlicheren "Sicherheitsgarantien für die Ukraine" beim EU-Gipfel in Brüssel eine klare Absage. "Für uns als neutrale Staaten ist es klar, dass es die so nicht geben kann", sagte er vor Beginn des Treffens am Donnerstag.

Großer Waffenfund bei "Rechts-Rockern" in OÖ

Wien - Bei insgesamt 13 Hausdurchsuchungen in Ober- und Niederösterreich in den frühen Morgenstunden am 26. Juni haben Sicherheitsbehörden hunderte Schusswaffen im Wert von rund 1,5 Millionen Euro sichergestellt. Bereits seit 2021 laufen die Ermittlungen gegen die "Rechts-Rocker" - festgestellt wurden die Waffen bei einem Ableger des internationalen Motorradclubs "Bandidos", gab der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit Franz Ruf bei einer Pressekonferenz am Donnerstag bekannt.

Salamander und Delka schließen Filialen in Österreich

Wien - Die Schuhketten Salamander und Delka schließen ihre Pforten. Wie die "Kronen Zeitung" und der "Standard" am Donnerstag berichteten, sollen die Filialen der beiden Schuhhändler bis September geschlossen werden. Laut "Standard" wurden die beiden Ketten "an eine Privatperson rund um den Sanierer Rainer Schrems" verkauft. Schrems bestätigte im Gespräch mit der der APA die Schließung der Filialen für 30. September. Ein internationaler Partner dafür stehe bereit.

US-Supreme Court lehnt positive Diskriminierung an Unis ab

Washington - Das Oberste Gericht der USA hat die Berücksichtigung der Hautfarbe oder Abstammung von Bewerbern bei der Zulassung an Universitäten am Donnerstag für verfassungswidrig erklärt. Präsident Joe Biden kritisierte das Urteil. Er sei mit der Entscheidung "überhaupt nicht einverstanden", sagte er in einer Fernsehansprache. Wegen eines verdächtigen Pakets wurde ein Bereich rund um das Gerichtsgebäude in Washington vorübergehend abgesperrt, kurz darauf gab die Polizei Entwarnung.

Karner traf Visegr�d-Amtskollegen in Bratislava

Bratislava - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Donnerstag in Bratislava seine Amtskollegen aus Ungarn, Tschechien, Polen und der Slowakei getroffen, um sich zum Thema Flucht und Migration auszutauschen. "Wir liegen mit unseren Meinungen nicht so weit auseinander, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mag", sagte der slowakische Innenminister und Gastgeber, Ivan Šimko, im Anschluss an das Arbeitsgespräch zur APA.

Erneut Ausschreitungen in Paris

Paris - In Paris ist es erneut zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Nach Angaben eines Reporters setzte die Polizei am Donnerstag Tränengas ein, nachdem es am Rande eines Gedenkmarsches für einen von der Polizei erschossenen Jugendlichen zu Krawallen gekommen war. Zudem wurde mitgeteilt, dass in der Region Paris am Donnerstag ab 19.00 Uhr keine Busse und Straßenbahnen mehr fahren würden.

Sommerferienstart in Wien, Niederösterreich und Burgenland

Wien - Knapp 500.000 Kinder und Jugendliche in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten heute, Freitag, nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Für die rund 660.000 Schüler in den anderen Bundesländern beginnt der Urlaub erst eine Woche später. Schulbeginn ist im Osten wieder am 4., im Westen am 11. September. Über 30.000 Schülerinnen und Schüler besuchen die Sommerschule in den letzten beiden Schulwochen und ziehen damit den Schulstart quasi vor.

Waldbrände in Kanada beeinträchtigen Drittel der Amerikaner

Chicago - Anhaltende Waldbrände in Kanada beeinträchtigen fast ein Drittel aller Amerikaner. Behörden forderten am Donnerstag über 100 Millionen US-Bürger auf, Aktivitäten im Freien einzuschränken und eine Maske zu tragen, wenn sie an einer Lungen- oder Atemwegserkrankung leiden. Kindern und älteren Menschen wird geraten, anstrengende Aktivitäten zu verkürzen oder zu vermeiden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red