Zwei Tote bei Massenschießerei in US-Stadt Baltimore

Baltimore (Maryland) - Durch Schüsse in Baltimore im Osten der USA sind mindestens zwei Menschen getötet worden. 28 Menschen wurden nach Angaben der Polizei vom Sonntag verletzt. Demnach wurden die Beamten in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) über Schüsse auf einem Straßenfest im Stadtteil Brooklyn informiert. Beim Eintreffen hätten sie mehrere Opfer mit Schusswunden vorgefunden.

Bachmann-Preis 2023 geht an Valeria Gordeev

Klagenfurt - Die deutsche Autorin Valeria Gordeev hat am Sonntag in Klagenfurt den mit 25.000 Euro dotierten 47. Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Ihr Text "ER PUTZT" überzeugte die Jury, die der Wienerin Anna Felnhofer mit einem Punkt Abstand den Deutschlandfunk-Preis zuerkannte. Die Preise wurden heuer erstmals nach einem neuen Abstimmungsmodus vergeben. Mit ihrem neuen Titel "Bachmannpreisträgerin" fremdelt die 1986 geborene Gordeev noch, sagte sie kurz nach der Kür zur APA.

SPÖ kommt nicht zur Ruhe: Kovacs kritisiert Babler

Wien - Wer erwartet hat, dass in der SPÖ nun Ruhe einkehrt, hat sich getäuscht: Günter Kovacs, Vertreter der burgenländischen SPÖ und bis vergangenen Freitag Bundesratspräsident, richtete dem neuen Bundesparteivorsitzenden Andreas Babler am Sonntag gleich in mehreren Punkten seinen Widerstand aus. So werde es Tempo 100 "sicher nicht spielen", und eine Legalisierung von Cannabis sei "ein absolutes No-Go", meinte Kovacs in der ORF-Sendung "Hohes Haus".

Erstmals seit 12 Tagen: Kiew wieder Ziel russischer Angriffe

Kiew (Kyjiw) - Erstmals seit knapp zwei Wochen ist die ukrainische Hauptstadt Kiew wieder Ziel russischer Luftangriffe geworden. Die Luftverteidigung habe in der Nacht auf Sonntag alle feindlichen Geschosse abwehren können, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Mehrere Häuser im Kiewer Gebiet wurden laut Militärverwaltung allerdings durch herabfallende Trümmerteile beschädigt und ein Bewohner verletzt. Auch andere Teile der Ukraine waren von den jüngsten russischen Angriffen betroffen.

Schallenberg: Kein Neutralitätsbruch durch "Sky Shield"

Wien - Der geplante Beitritt Österreichs zum europäischen Luftraum-Verteidigungssystem "Sky Shield" ist laut Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) kein Bruch der Österreichischen Neutralität. "Sky Shield" sei keine NATO-Initiative und kein Beitritt zu einer Militärallianz, sondern lediglich "die Zusammenarbeit einer Reihe von Staaten", betonte der Außenminister. Es gehe bei der Initiative um "pooling and sharing".

Brunner mahnt Rückkehr zu "nachhaltigem Budgetpfad" ein

Wien - Der Bund hat bis Mai unterm Strich rund 5,9 Mrd. Euro mehr ausgegeben als eingenommen. Einzahlungen von etwa 38,2 Mrd. Euro standen Auszahlungen von rund 44 Mrd. Euro gegenüber. "Wir wollen das Defizit halbieren, um Österreich mittelfristig auf einen nachhaltigen Budgetpfad zu bringen. Diese Notwendigkeit zeigt auch der aktuelle Budgetvollzug", sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) laut einer Aussendung des Finanzministeriums am Sonntag.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red