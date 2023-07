WM-Leader Verstappen zum fünften Mal König von Spielberg

Spielberg - Max Verstappen hat den programmierten Heimsieg für Red Bull Racing routiniert eingesackt. Der Niederländer setzte sich am Sonntag auf dem Red Bull Ring in der ersten Saison nach dem Tod von Dietrich Mateschitz überlegen durch und schaffte seinen fünften Sieg in Spielberg. Beim zehnten Österreich-Grand-Prix seit dem Comeback im Formel-1-Kalender 2014 kamen Vorjahressieger Charles Leclerc im Ferrari und Sergio Perez im zweiten Red Bull auf die weiteren Podestplätze.

Frankreich Unruhen: Spendenaktion für Polizisten in U-Haft

Paris - Eine Spendenaktion für den Polizisten, der mutmaßlich einen 17-Jährigen im französischen Nanterre erschossen hat, hat wohl bis Sonntag bereits mehr als 500.000 Euro gesammelt. Ziel ist die Unterstützung der Familie des Polizisten, "der seine Arbeit getan hat und nun einen hohen Preis zahlt", wie es in der Kampagne heißt. Der Spendentopf wurde von Jean Messiha, einem Unterstützer des rechtsextremen Politikers �ric Zemmour, eingerichtet.

Zwei Tote bei Massenschießerei in US-Stadt Baltimore

Baltimore (Maryland) - Durch Schüsse in Baltimore im Osten der USA sind mindestens zwei Menschen getötet worden. 28 Menschen wurden nach Angaben der Polizei vom Sonntag verletzt. Demnach wurden die Beamten in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) über Schüsse auf einem Straßenfest im Stadtteil Brooklyn informiert. Beim Eintreffen hätten sie mehrere Opfer mit Schusswunden vorgefunden.

Erstmals seit 12 Tagen: Kiew wieder Ziel russischer Angriffe

Kiew (Kyjiw) - Erstmals seit knapp zwei Wochen ist die ukrainische Hauptstadt Kiew wieder Ziel russischer Luftangriffe geworden. Die Luftverteidigung habe in der Nacht auf Sonntag alle feindlichen Geschosse abwehren können, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Mehrere Häuser im Kiewer Gebiet wurden laut Militärverwaltung allerdings durch herabfallende Trümmerteile beschädigt und ein Bewohner verletzt. Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte am Sonntag die südukrainische Hafenstadt Odessa.

SPÖ kommt nicht zur Ruhe: Kovacs kritisiert Babler

Wien - Wer erwartet hat, dass in der SPÖ nun Ruhe einkehrt, hat sich getäuscht: Günter Kovacs, Vertreter der burgenländischen SPÖ und bis vergangenen Freitag Bundesratspräsident, richtete dem neuen Bundesparteivorsitzenden Andreas Babler am Sonntag gleich in mehreren Punkten seinen Widerstand aus. So werde es Tempo 100 "sicher nicht spielen", und eine Legalisierung von Cannabis sei "ein absolutes No-Go", meinte Kovacs in der ORF-Sendung "Hohes Haus".

Seenotretter klagen Italien wegen Zuweisung entfernter Häfen

Rom - Die im Mittelmeer aktiven Seenotrettungsorganisationen SOS Humanity, Sea Eye und Mission Lifeline klagen gegen Italiens Praxis, den privaten Rettungsschiffen Häfen zuzuweisen, die weit vom Rettungsgebiet entfernt sind. Auf diese Weise werde das Leben der geretteten Migranten gefährdet, kritisierten die Hilfsorganisationen am Sonntag und kündigten ein Klage bei einem Verwaltungsgericht in Rom an.

Biden reist nach London, Vilnius und Helsinki

Washington - US-Präsident Joe Biden will am 11. und 12. Juli am NATO-Gipfel im litauischen Vilnius teilnehmen. Auf seiner Reise nach Europa werde er auch einen Stopp in Großbritannien und Finnland einlegen, teilte das Weiße Haus am Sonntag offiziell mit. In London werde er vor dem Gipfel mit König Charles und Premierminister Rishi Sunak zusammentreffen. Nach dem NATO-Gipfel werde der US-Präsident dann in die finnische Hauptstadt Helsinki weiterreisen.

Brunner mahnt Rückkehr zu "nachhaltigem Budgetpfad" ein

Wien - Der Bund hat bis Mai unterm Strich rund 5,9 Mrd. Euro mehr ausgegeben als eingenommen. Einzahlungen von etwa 38,2 Mrd. Euro standen Auszahlungen von rund 44 Mrd. Euro gegenüber. "Wir wollen das Defizit halbieren, um Österreich mittelfristig auf einen nachhaltigen Budgetpfad zu bringen. Diese Notwendigkeit zeigt auch der aktuelle Budgetvollzug", sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) laut einer Aussendung des Finanzministeriums am Sonntag.

