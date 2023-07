Frankreich Unruhen: Spendenaktion für Polizisten in U-Haft

Paris - Eine Spendenaktion für den Polizisten, der mutmaßlich einen 17-Jährigen im französischen Nanterre erschossen hat, hat wohl bis Sonntag bereits mehr als 500.000 Euro gesammelt. Ziel ist die Unterstützung der Familie des Polizisten, "der seine Arbeit getan hat und nun einen hohen Preis zahlt", wie es in der Kampagne heißt. Der Spendentopf wurde von Jean Messiha, einem Unterstützer des rechtsextremen Politikers �ric Zemmour, eingerichtet.

Kiew meldet Vorrücken russischer Truppen in der Ostukraine

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat am Sonntag ein Vorrücken russischer Truppen in vier Bereichen der Frontlinie in der Ostukraine und "heftige Kämpfe" gemeldet. "Überall toben heftige Kämpfe", schrieb Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malijar am Sonntag im Onlinedienst Telegram. Die Situation sei "kompliziert". Russland rücke in den Bereichen Awdijiwka, Marjinka, Lyman und Swatowe vor.

Klimaaktivisten füllten Löcher auf Golfplätzen mit Zement

Madrid - Klimaaktivisten haben auf zehn Golfplätzen in Spanien die Löcher gefüllt, um gegen hohen Wasserverbrauch zu protestieren. Wie die Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion am Sonntag mitteilte, richteten sich die nächtlichen Aktionen auf Golfplätzen in Barcelona, Madrid, Valencia, im Baskenland, in der Region Navarra und auf der Insel Ibiza gegen "Wasserverschwendung während einer der schlimmsten Dürren, die Europa je erlebt hat".

Neues Zentrum für Verfolgung des Angriffskriegs auf Ukraine

Den Haag - In Den Haag wird am Montag (11.15 Uhr) ein Internationales Zentrum für die Verfolgung des Verbrechens der Aggression gegen die Ukraine gegründet. Es bringt Staatsanwälte aus der Ukraine, der EU, den USA und vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zusammen und soll die Analyse von Beweismitteln gegen Russland für die Strafverfolgung vorbereiten. Angesiedelt ist das Zentrum bei der europäischen Justizbehörde Eurojust.

Erster AfD-Bürgermeister im deutschen Sachsen-Anhalt

Halle an der Saale - In der deutschen Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz stellt die rechtspopulistische AfD künftig erstmals im Bundesland Sachsen-Anhalt einen hauptamtlichen Bürgermeister. Bei der Stichwahl setzte sich am Sonntag der AfD-Landtagsabgeordnete Hannes Loth gegen den parteilosen Kandidaten Nils Naumann durch. Der 42-jährige Loth erhielt 51,13 Prozent der Stimmen, der 31-jährige Naumann kam laut dem vorläufigen Wahlergebnis auf 48,87 Prozent, wie die Stadt am Abend auf Facebook mitteilte.

Stockholm verurteilt Koranverbrennung als "islamfeindlich"

Stockholm/Teheran - Schweden hat die Verbrennung eines Korans vor der Hauptmoschee in Stockholm als "islamfeindliche" Tat verurteilt. Die schwedische Regierung habe "volles Verständnis dafür, dass die islamfeindlichen Handlungen, die bei Demonstrationen in Schweden von Einzelpersonen begangen wurden, für Muslime beleidigend sein können", erklärte das Außenministerium am Sonntag.

Seenotretter klagen Italien wegen Zuweisung entfernter Häfen

Rom - Die im Mittelmeer aktiven Seenotrettungsorganisationen SOS Humanity, Sea Eye und Mission Lifeline klagen gegen Italiens Praxis, den privaten Rettungsschiffen Häfen zuzuweisen, die weit vom Rettungsgebiet entfernt sind. Auf diese Weise werde das Leben der geretteten Migranten gefährdet, kritisierten die Hilfsorganisationen am Sonntag und kündigten ein Klage bei einem Verwaltungsgericht in Rom an.

