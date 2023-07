Nehammer gegen Koalition mit Kickl

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat eine Koalition unter Beteiligung von FPÖ-Chef Herbert Kickl ausgeschlossen. Dieser sei ein "Sicherheitsrisiko" für das Land und auch ein Risiko für die Freiheitlichen, "weil mit ihm kein Staat zu machen ist", erklärte der ÖVP-Obmann bei einem Hintergrundgespräch am Dienstag. Die Regierungsarbeit lobte Nehammer, die grüne Kritik an Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist für ihn "ideologisch" gefärbt.

Teichtmeister droht bei Verurteilung Maßnahmenvollzug

Wien - Am 5. September muss sich der frühere Burgschauspieler Florian Teichtmeister wegen Besitzes und Herstellung zehntausender Dateien mit Kindesmissbrauchdarstellungen am Wiener Landesgericht verantworten. Im Fall einer Verurteilung drohen dem 43-Jährigen -für Teichtmeister gilt die Unschuldsvermutung - nicht nur bis zu drei Jahre Haft, sondern zusätzlich die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.

Abschluss des NATO-Gipfels - Selenskyj in Vilnius gefeiert

Vilnius - Die NATO setzt am Mittwoch ihr Gipfeltreffen in der litauischen Hauptstadt Vilnius fort. Im Mittelpunkt steht ein Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit den Staats- und Regierungschefs bei einer Zusammenkunft des neuen NATO-Ukraine-Rates. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird zum Abschluss des zweitägigen Treffens des Verteidigungsbündnisses Bilanz ziehen.

Telekom Austria steigerte Umsatz im ersten Halbjahr

Wien - Die teilstaatliche, börsennotierte Telekom Austria hat im ersten Halbjahr mit 2,56 Mrd. Euro einen um 7,6 Prozent höheren Umsatz erzielt als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Im Vergleich der zweiten Quartale heuer und im Vorjahr gab es ein Plus von 7,5 Prozent auf 1,21 Mrd. Euro. Unterm Strich verdiente der Konzern im Halbjahr 301 Mio Euro (plus 1,1 Prozent) und im zweiten Quartal mit 167 Mio. Euro um 0,4 Prozent weniger als im Vorjahr, hieß es in einer Mitteilung.

EU-Parlament stimmt über strittiges EU-Naturschutzgesetz ab

Straßburg/EU-weit - Das EU-Parlament in Straßburg stimmt am Mittwoch über das weitreichende Umweltschutzgesetz zur Wiederherstellung der Natur ab. Lehnen die EU-Abgeordneten den Vorschlag wie auch schon im zuständigen Umweltausschuss ab, droht ihm das vollständige Aus. Vor allem die Europäische Volkspartei (EVP), darunter die ÖVP, stellt sich lautstark gegen das Gesetz - auch Nature Restauration Law (NRL) genannt. Sie sieht die Bedürfnisse der Bauern und die Versorgungssicherheit bedroht.

Russland blockiert in UNO humanitäre Hilfe für Syrien

Damaskus/New York - Millionen Menschen im Nordwesten Syriens sind nach einem Veto im UNO-Sicherheitsrat vorerst von humanitärer Hilfe abgeschnitten. Nach monatelangen Verhandlungen im mächtigsten UNO-Gremium legte Russland am Dienstag ein Veto gegen die Verlängerung einer Resolution zur weiteren Öffnung des wichtigen Grenzübergangs Bab al-Hawa für neun Monate ein. Ein von Russland selbst eingebrachter Vorschlag für eine Verlängerung um sechs Monate scheiterte anschließend.

18-Jährige Österreicherin bei Urlaub in Como vergewaltigt

Como - Eine 18-jährige Österreicherin ist laut Medienberichten während eines Urlaubs am Comer See in Norditalien vergewaltigt worden. Die Frau berichtete der Polizei, dass sie in der Nacht auf Montag nach einem Abend in einem Lokal im Zentrum von Como von einem jungen Mann sexuell angegriffen worden sei, den sie dort kennengelernt hatte.

Protest-Künstler in belarussischem Gefängnis gestorben

Minsk - Der belarussische Künstler und Regimekritiker Ales Puschkin ist unter ungeklärten Umständen im Gefängnis gestorben. Das teilten Puschkins Ehefrau auf Facebook sowie die belarussische Menschenrechtsorganisation "Wjasna" am Dienstag mit. Demnach starb der 57-jährige Künstler in der Haftanstalt der belarussischen Stadt Grodno. Es habe zuvor noch Versuche gegeben, ihn wiederzubeleben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red