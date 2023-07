Explosion an Krim-Brücke: Russland sieht Kiewer "Terrorakt"

Kertsch/Kiew (Kyjiw) - Nach der Explosion an der Brücke zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat Russland offiziell von einem "Terrorakt" gesprochen. Moskau machte ukrainische Geheimdienste dafür verantwortlich. Die Brücke sei Montagfrüh von Überwasserdrohnen attackiert worden, teilte das russische Anti-Terror-Komitee mit. Auch der Kreml beschuldigte die Ukraine. Aus Kiew gab es zunächst keine offizielle Bestätigung für eine Beteiligung an dem Vorfall.

Kiew will Getreidekorridor ohne Kreml-Garantien betreiben

Moskau/Berlin - Nach dem Ausstieg Moskaus aus dem Getreidedeal hat Kiew trotz fehlender Sicherheitsgarantien eine alleinige Fortsetzung angekündigt. "Sogar ohne Russland muss man alles tun, damit wir diesen Schwarzmeerkorridor nutzen können", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag afrikanischen Journalisten gemäß einer Mitteilung seines Pressesprechers Serhij Nykyforow auf Facebook. Selenskyj zufolge seien Schiffseigner bereit, ukrainische Häfen für Getreidelieferungen anzulaufen.

52,2 Grad Celsius im Nordwesten Chinas gemessen

Peking - In China ist ein neuer Hitzerekord gemessen worden. In der abgelegenen Gemeinde Sanbao im Nordwesten Chinas stieg die Temperatur am Sonntag auf 52,2 Grad Celsius an, berichteten staatliche Medien am Montag. Der bisherige Höchstwert wurde 2015 mit 50,3 Grad in der Volksrepublik gemessen. Die Entwicklung befeuert Sorgen, die Dürre des vergangenen Jahres könne sich wiederholen. 2022 wurde China von der schwersten Trockenperiode seit 60 Jahren heimgesucht.

EU-Mercosur-Deal: Einigung bis Ende 2023 angepeilt

Brüssel - Die Bemühungen um den Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der EU und der südamerikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur nehmen wieder Fahrt auf. Der brasilianische Präsident Luiz In�cio Lula da Silva und die aktuelle spanische EU-Ratspräsidentschaft äußerten am Montag in Brüssel beim Gipfel von EU und der Gemeinschaft der südamerikanischen und karibischen Staaten die Hoffnung, im nächsten halben Jahr ein Abkommen schließen zu können.

Schauspielerin Bibiana Zeller 95-jährig verstorben

Wien - Als Frau Kottan in der Fernsehserie "Kottan ermittelt" erlangte sie in den frühen 80er-Jahren große Popularität, am Burgtheater stand sie auch nach der Pensionierung als Ensemblemitglied im Jahr 1999 bereit, wenn "eine wirklich uralte Frau" gebraucht wurde. Gestern, Sonntag, ist Bibiana Zeller im Alter von 95 Jahren gestorben, wie ihr Sohn Fabian Eder heute der APA bestätigte. Am Burgtheater trauert man "um eine scharfsinnige, weltoffene und subtile Künstlerin und Kollegin".

Österreichs Bevölkerung wächst und wird älter

Wien - Österreichs Bevölkerung wächst vor allem durch Zuwanderung und wird älter: Wie die am Montag von der Statistik Austria veröffentlichten Ergebnisse der Volkszählung 2021 zeigen, setzen sich die langfristigen Trends in der Bevölkerungsentwicklung ungebrochen fort. Kleiner geworden sind die Haushalte. Die Bevölkerung hat immer höhere Bildungsabschlüsse, die häufigste formale Bildungsqualifikation ist der Lehrabschluss.

AK-Kritik: Energiepreis-Senkung für Kunden zu kompliziert

Wien - Damit Energiekunden von den zuletzt gesunkenen Energiepreisen profitieren können, müssen sie teilweise neue Verträge abschließen - das sei zu kompliziert und intransparent, kritisieren Arbeiterkammer und E-Control. Michael Strebl, Chef der Wien Energie, begründete das am Montag im Ö1-"Mittagsjournal" mit der unsicheren Rechtslage.

