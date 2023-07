Krim-Brücke für Selenskyj legitimes militärisches Ziel

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte am Freitag, die Brücke, die die Halbinsel Krim mit Russland verbindet, bringe "Krieg statt Frieden" und sei daher ein militärisches Ziel. "Dies ist die Route, die genutzt wird, um den Krieg mit Munition zu versorgen, und das geschieht täglich. Dadurch wird die Krim-Halbinsel militarisiert", erklärte Selenskyj per Videoschaltung auf der Aspen-Sicherheitskonferenz in den USA.

Mahrer: 32-Stunden-Woche bei Lohnausgleich "realitätsfremd"

Wien - WKÖ-Präsident Harald Mahrer erachtet Forderungen nach einer 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich als "abgehoben, realitätsfremd und weit weg von den Menschen". "Wir werden mehr arbeiten müssen, nicht weniger", so der Wirtschaftskammer-Chef zum "Kurier" (Samstag-Ausgabe). Gemeint seien damit "alle und bei Teilzeitarbeitenden auch jene, die keine Betreuungspflichten haben und versuchen, sich aus dem Solidarsystem des Staates zu verabschieden".

Zwei Palästinenser von israelischer Armee getötet

Nablus - Im Westjordanland sind binnen 24 Stunden zwei Palästinenser bei Auseinandersetzungen mit israelischen Sicherheitskräften getötet worden. Wie das palästinensische Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte, wurde ein 18-Jähriger nahe dem Ort Sebastia durch Schüsse israelischer Einsatzkräfte getötet. Zuvor war nahe Ramallah ein weiterer 17-jähriger Palästinenser von israelischen Kräften getötet worden. Beide Jugendliche sollen zuvor israelische Soldaten attackiert haben.

Hate-Crimes stiegen 2022 um sieben Prozent an

Wien - 5.865 Hate-Crimes haben sich im Jahr 2022 ereignet, was einen Zuwachs von rund sieben Prozent bei dieser Art von Straftaten entspricht. Das geht aus dem aktuellen Bericht des Innenministeriums hervor. Erneut stechen dabei Straftaten auf Basis von "weltanschaulichen Motiven" hervor. Der Verfassungsschutz werde weiterhin mit allen Mitteln gegen die "radikalen und extremen Ränder unserer Gesellschaft" vorzugehen, hieß es von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Klimaforscher: "Point of no Return" noch nicht erreicht

Berlin/Kiel - Trotz erschreckender Nachrichten über immer häufigere Hitzewellen, Waldbrände und Unwetter hält der deutsche Klimaforscher Mojib Latif den Kampf gegen die Erderwärmung nicht für aussichtslos. "In der Wissenschaft geht man davon aus, dass der 'Point of no return' noch nicht erreicht ist", sagte der Professor am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin.

Südkorea: Nordkorea feuerte Marschflugkörper ab

Seoul/Pjöngjang - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mehrere Marschflugkörper in Richtung des Gelben Meeres zwischen China und der koreanischen Halbinsel abgefeuert. Die Lenkflugkörper seien am frühen Samstagmorgen abgeschossen worden, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf den Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte in Seoul. Geheimdienstbehörden aus Südkorea und den USA untersuchten die Abschüsse, hieß es.

