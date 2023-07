Sommerministerrat will Gesundheitsreform vorantreiben

Wien - Die Regierung unterbricht am Dienstag die Hitzepause, um sich zum Sommerministerrat zu treffen. An oberster Stelle der Agenda steht die Gesundheitsreform, die man zumindest wieder ein Stück weit vorantreiben will. Einigkeit gesucht wurde bis zuletzt bei Maßnahmen, die nicht an den Finanzausgleich gekoppelt sind und daher auch kein Grünes Licht der Länder erfordern. Konkret könnten weitere Schritte bei Kassenärzten und der Primärversorgung gesetzt werden.

Proteste nach Billigung von Teil der Justizreform in Israel

Jerusalem - Nach der Verabschiedung eines Kernelements der umstrittenen Justizreform haben wieder Tausende Israelis gegen die rechts-religiöse Regierung protestiert. Medienberichten zufolge wurden am Montagabend landesweit mindestens 34 Demonstranten festgenommen und mehrere Menschen unter anderem durch den Einsatz von Wasserwerfern verletzt. In mehreren Orten kam es demnach zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten.

Waldbrände in vielen Regionen Griechenlands ausgebrochen

Athen - Einsatzkräfte im Dauereinsatz, evakuierte Touristen und abgesagte Flüge auf die Urlaubsinsel Rhodos: Griechenland hat am Montag weiter gegen die Folgen schwerer Waldbrände gekämpft. Im Südosten von Rhodos war trotz massiven Einsatzes von Löschflugzeugen und Helikoptern ein Großbrand weiterhin außer Kontrolle. Auch andere Länder im Mittelmeerraum kämpften weiter gegen Hitze und Trockenheit.

Kinder im Bezirk Tulln getötet: Mutter geständig

Absdorf - In Absdorf (Bezirk Tulln) soll eine Mutter ihre beiden Kinder getötet haben. Die Frau zeigte sich geständig, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Montagabend auf APA-Anfrage mit. Getötet haben dürfte die 36-Jährige die Mädchen durch Untertauchen im Wasser. Als Auslöser wird eine psychische Ausnahmesituation der Niederösterreicherin vermutet. Nach der Tat soll die Verdächtige in Suizidabsicht mit dem Auto gegen einen Baum gefahren sein, wobei sie verletzt wurde.

Ukraine wirft Russland Streubombeneinsatz vor: Kind tot

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainischen Behörden haben Russland einen Streubombeneinsatz in der Stadt Kostjantyniwka im ostukrainischen Gebiet Donezk vorgeworfen. Ein Kind wurde dabei Montagabend getötet, wie der Chef der örtlichen Militärverwaltung, Pawlo Kyrylenko, auf Telegram mitteilte. Es gebe sieben Verletzte. Die Streumunition sei an einem Gewässer explodiert, wo Menschen Erholung gesucht hätten. Kyrylenko veröffentliche ein Foto, auf dem vermutlich von Blut rot gefärbter Boden zu sehen war.

Entscheidung über Schuld im Brüsseler Terrorprozess

Brüssel - Im Mammutprozess um den Terroranschlag in Brüssel 2016 wird am Dienstag (14.00 Uhr) voraussichtlich über Schuld und Unschuld der Angeklagten entschieden. Nach mehr als zweiwöchiger Beratung der Geschworenen und der Richter soll das Schuldurteil verkündet werden, wie ein Gerichtssprecher Montagabend mitteilte. Bei den Terroranschlägen am 22. März 2016 auf den Flughafen Zaventem und eine Metrostation in der belgischen Hauptstadt starben 32 Menschen, 340 wurden verletzt.

Vor Rammstein-Konzert: Frau aus Österreich erhebt Vorwürfe

Wien - Am Mittwoch und Donnerstag macht die derzeit in Diskussion stehende deutsche Rockgruppe Rammstein bei ihrer laufenden Tournee Station im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Zuletzt hatten mehrere Frauen Vorwürfe gegen Frontmann Till Lindemann wegen sexueller Übergriffigkeit erhoben. Am Montag nun veröffentlichte der ORF u.a. via "ZiB 1" die Schilderung einer Frau aus Österreich, die ebenfalls Vorhaltungen gegen den Sänger macht.

Prozess um unter Drogen missbrauchte und gestorbene Frau

Wien - Am Dienstag beginnt am Landesgericht der Prozess gegen einen im Tatzeitpunkt 17-Jährigen, der während einer Drogen-Party in Wien-Döbling den Zustand einer infolge von Suchtgift und psychotropen Substanzen wehrlosen 19-Jährigen ausgenutzt haben soll, um mit ihr den Beischlaf zu vollziehen. Als er am folgenden Morgen feststellen musste, dass die junge Frau infolge einer Überdosis kein Lebenszeichen mehr von sich gab, soll er sie aus seiner Wohnung geschafft und abgelegt haben.

