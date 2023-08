Tod von Wagner-Chef Prigoschin durch DNA-Test bestätigt

Moskau - Nach dem Absturz eines Privatflugzeugs in Russland ist der Tod des Chefs der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, nach Angaben der russischen Ermittler durch DNA-Tests bestätigt. Bei den genetischen Untersuchungen seien alle zehn Todesopfer des Absturzes vom Mittwoch identifiziert worden, erklärte das russische Ermittlungskomitee am Sonntag. Es handle sich um die auf der Passagierliste des Fluges genannten Menschen.

Brunner: Neue Strategie für Treibhausgase notwendig

Wien - Für das Erreichen der Klimaziele reiche es nicht aus, den CO2-Ausstoß zu verringern. Vielmehr bedarf es auch eines Konzeptes zur Bindung von Treibhausgasen, so Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in einer Aussendung. Daher initiiere er eine nationale "Carbon Management Strategie", um den Wirtschafts- und Beschäftigungsstandort zu sichern. Für heimische Unternehmen sei die Möglichkeit wichtig, CO2 zu speichern, zu verarbeiten, zu nutzen und zu transportieren.

Folgenschwere Explosionen auf Tankstelle in Rumänien

Bukarest/Wien - Bei zwei Explosionen an einer Flüssiggastankstelle in der südrumänischen Crevedia unweit von Bukarest sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden vom Sonntag wurden zudem 56 weitere Menschen bei dem Vorfall am Samstagabend verletzt. Rumänien bat um Hilfe bei der Behandlung von Verletzten mit schweren Verbrennungen, drei der Opfer befanden sich auf dem Weg nach Österreich.

Kleintransporter mit 53 Menschen in Linz aufgehalten

Linz - Ein Kleintransporter mit 53 Personen auf der Ladefläche ist bei einer Verkehrskontrolle der Polizei in Linz am Sonntagvormittag entdeckt worden. Unter den geschleppten Menschen waren auch Kinder. Im Fahrgastraum saßen vier Männer im Alter zwischen 18 und 28 Jahren. Einer von ihnen flüchtete während der Kontrolle, konnte aber wenig später gestellt werden, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Erneut Feueralarm auf Hawaii-Insel Maui

Maui - Neu auflodernde Flammen haben die von Bränden verwüstete Gegend um Laheina auf der Hawaii-Insel Maui zwischenzeitlich in Alarm versetzt. Wegen des Brandes unweit der Küstenstadt im Westen der Insel hatten die Bezirksbehörden am Samstagmittag (Ortszeit) die Bewohner des für Ferien- und Golfressorts bekannten Ortes Kaanapali zur unverzüglichen Evakuierung aufgefordert, wie der "Honolulu Star Advertiser" berichtete.

Söder-Vize wegen antisemitischen Flugblatt weiter in Kritik

München /Berlin - Nach dem Wirbel um ein antisemitisches Flugblatt zu Schulzeiten stehen Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger und dessen Koalitionspartner und bayrischer Ministerpräsident Markus Söder weiter in der Kritik. Der Freie-Wähler-Chef Aiwanger hatte am Samstag zurückgewiesen, in den 1980er Jahren das Flugblatt verfasst zu haben, über das die "Süddeutsche Zeitung" berichtet hatte. Der Zentralrat der Juden, SPD und Grüne sehen aber weiter Aufklärungsbedarf.

Tunnelblockade in Hallstatt gegen den "Übertourismus"

Hallstatt - Im weltweit bekannten Sightseeing-Ort Hallstatt (Bezirk Gmunden) oö. Salzkammergut ist am Sonntag gegen Mittag das Nordportal des Straßentunnels für 15 Minuten blockiert worden. Jedoch war es keine Aktion gegen die Klimakrise, sondern eine der Gemeinderatsfraktion "Bürger für Hallstatt" als Aufruf gegen die Touristenmassen und der damit einhergehenden Verkehrsbelastung. Nach Angaben der Veranstalter nahmen mehr als 100 Personen teil.

Netanyahu: Kampf gegen Verbrechen in arabischer Gesellschaft

Tel Aviv - Israel erwägt nach den Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu den Einsatz der sogenannten Administrativhaft im Kampf gegen Verbrechen innerhalb der arabischen Gesellschaft. Netanyahu sagte am Sonntag zu Beginn der wöchentlichen Kabinettssitzung in Jerusalem, man wolle entschlossen gegen organisierte Kriminalität in arabischen Wohngebieten des Landes vorgehen.

