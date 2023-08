Rapid gegen WSG nur 1:1, LASK schlägt die Wiener Austria 2:0

Wien - Rapid hat in der 5. Runde der Fußball-Bundesliga einen Sieg gegen die WSG Tirol verpasst. Die Hütteldorfer mussten sich am Sonntag trotz großer Überlegenheit mit einem 1:1 (0:1) begnügen, womit die Generalprobe für den Europacup-Kracher gegen Fiorentina am Donnerstag misslang. Der LASK besiegte die Wiener Austria dank eines Doppelpacks von Robert Zulj mit 2:0 (1:0), Austria Klagenfurt feierte indes einen 3:0 (1:0)-Sieg beim TSV Hartberg.

Viele Berichte über Sichtungen bei Nessie-Suche

Edinburgh - Die großangelegte Suche nach Nessie in Schottland ist nach Angaben der Veranstalter mit vielen Berichten über mögliche Sichtungen zu Ende gegangen. Ihn hätten einige Videos und Hinweise über Internetkameras erreicht, sagte Alan McKenna von der Freiwilligengruppe Loch Ness Exploration am Sonntag in Drumnadrochit. "Es gibt jede Menge Daten, und wir werden viel Zeit benötigen, alles zu prüfen", sagte er. Einen konkreten Hinweis auf die Identität von Nessie machte McKenna nicht.

Folgenschwere Explosionen auf Tankstelle in Rumänien

Bukarest/Wien - Bei zwei Explosionen an einer Flüssiggastankstelle in der südrumänischen Crevedia unweit von Bukarest sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden vom Sonntag wurden zudem 56 weitere Menschen bei dem Vorfall am Samstagabend verletzt. Rumänien bat um Hilfe bei der Behandlung von Verletzten mit schweren Verbrennungen, drei der Opfer befanden sich auf dem Weg nach Österreich.

Drei Tote nach russischen Angriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Cherson - Bei russischen Artillerieangriffen in der Ukraine sind am Sonntag nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet worden. Die ukrainische Armee arbeitet sich unterdessen nach Angaben eines Sprechers nach dem Durchstoßen der russischen Verteidigungslinie bei Robotyne weiter in Richtung Süden vor. Die Ukraine hofft nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj im September auf eine Reihe militärischer Hilfspakete aus dem Ausland.

Zusammenprall mit Vogel: AUA-Maschine musste umkehren

Wien/New York - Eine AUA-Maschine auf dem Weg von Wien nach New York ist am Sonntagabend umgekehrt. Bereits kurz nach dem Start kurz vor 17 Uhr traten Probleme auf, wie das Portal "Austrian Wings" berichtete. Die Piloten kehrten daher aus Sicherheitsgründen um und landeten nach Warteschleifen eine Stunde nach dem Start wieder am Flughafen Wien-Schwechat. Ursache für die außerplanmäßige Rückkehr war ein Zusammenprall mit einem Vogel.

Warnung vor großer Hochwassergefahr am Inn und Zubringern

Kufstein/Innsbruck - Angesichts des anhaltenden, mitunter starken Regens hat das Land Tirol Sonntagnachmittag vor teils großer Hochwassergefahr gewarnt. Eine solche bestehe derzeit am Inn vom Ober- bis in das Unterland, den Zubringern des Flusses im Oberland wie beispielsweise der Sanna, Pitze und Ötztaler Ache sowie an der Sill. Es könne nicht nur zu erhöhten Wasserständen, sondern auch zu lokalen Vermurungen infolge der Niederschläge kommen.

