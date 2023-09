Kanzler Nehammer erwägt Grenzkontrollen auch zu Italien

Wien/Rom - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zieht außerordentliche Kontrollen an den Grenzen zum Schengen-Partner Italien in Betracht. Die Frage, "Werden auch wir bald die Grenze zu Italien kontrollieren, nachdem Lampedusa den Notstand ausgerufen hat?" im Interview mit der "Kleinen Zeitung" (Sonntag), beantwortete der Kanzler mit: "Ja." Am Veto Österreichs gegen den Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgarien will Nehammer festhalten.

Tod zweier Österreicher bei Flut in Griechenland bestätigt

Volos/Graz - Nach dem Hochwasser in Griechenland sind zwei geborgene Todesopfer als die seit mehr als einer Woche vermissten Österreicher identifiziert worden. Das teilte das Außenministerium in Wien am Samstagabend mit. "Die nunmehr vorliegenden Ergebnisse der DNA-Abgleiche haben bestätigt, dass es sich um die beiden seit den schweren Überschwemmungen Vermissten handelt", hieß es in einer Stellungnahme. Das Paar stammte laut griechischen Medien aus Graz und war frisch verheiratet.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen besucht Lampedusa

Lampedusa - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird an diesem Sonntag auf Lampedusa erwartet. Seit Wochenbeginn haben mehrere Tausend Bootsmigranten die kleine Mittelmeerinsel zwischen Sizilien und Nordafrika erreicht. Von der Leyen folgt damit einer Einladung von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die die deutsche Spitzenpolitikerin auf die Insel begleiten soll.

UNO: 11.300 Tote bei Flutkatastrophe in Libyen

Benghazi - Bei der Flutkatastrophe in der libyschen Küstenstadt Derna sind nach einem neuen UNO-Bericht mindestens 11.300 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 170 Menschen seien durch Überflutungen an anderen Orten Libyens gestorben, berichtete der US-Nachrichtensender CNN am Samstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf das UNO-Nothilfebüro (OCHA).

Ukrainische Drohnenangriffe auf Krim und Moskau

Moskau - Russland hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht auf Sonntag mehrere ukrainische Drohnen abgeschossen. Mindestens sechs Drohnen seien vor der Küste der Halbinsel Krim abgefangen worden, zwei weitere über der Hauptstadtregion Moskau, hieß es von den Behörden. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte mit, dass es keine Berichte über Schäden durch Trümmerteile gegeben habe.

Grüne attackiern Plakolm: Ignorant, erschütternd

Innsbruck/Wien - Die Grünen attackieren ÖVP-Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm scharf. Diese würde die Anliegen von "hunderttausenden jungen Menschen" hinsichtlich des Klimaschutzes offenbar "nicht ernst nehmen", sagte Grünen-Jugendsprecherin Abg. Barbara Neßler zur APA und nannte das Verhalten "ignorant": "Sie soll ihren Job machen und anfangen zu arbeiten." In Sachen Kindesmissbrauch sei es "erschütternd", dass Plakolm versuche, "billiges politisches Kleingeld" zu schlagen.

14 Tote bei Flugzeugabsturz in Brasilien

Manaus - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im brasilianischen Amazonasgebiet sind am Samstag (Ortszeit) 14 Menschen ums Leben gekommen. Zwölf Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder seien am Samstag bei dem Unglück nahe der Ortschaft Barcelos getötet worden, schrieb der Gouverneur des Bundesstaates Amazonas, Wilson Lima, auf dem Netzwerk X, das früher als Twitter bekannt war.

Mali, Niger und Burkina Faso schlossen Verteidigungsbündnis

Bamako/Ouagadougou - Die vom Militär regierten westafrikanischen Staaten Mali, Niger und Burkina Faso haben nach Angaben aus Bamako ein Verteidigungsbündnis geschlossen. Malis Übergangspräsident Oberst Assimi Go�ta verkündete am Samstag die Unterzeichnung einer Charta zur Gründung der sogenannten Allianz der Sahel-Staaten (AES). "Das Ziel ist die Schaffung einer Architektur der kollektiven Verteidigung und der gegenseitigen Unterstützung der Vertragsparteien", hieß es in dem Dokument.

