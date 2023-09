Verfassungsschutz forschte 17-jährigen Islamisten aus

Wien - Der Verfassungsschutz hat einen 17-jährigen Islamisten ausgeforscht, der im Internet konkrete Anschlagspläne für Wien in einer Chatgruppe geäußert haben soll. Der Österreicher teilte dabei laut Innenministerium auch ein Bild von sich, das ihn in einschlägiger Kleidung mit einem Kampfmesser in der Hand zeigt, während er mit der anderen den IS-Gruß andeutet. Der Jugendliche wurde festgenommen, derzeit sitzt er in U-Haft.

Ukrainische Drohnenangriffe auf Krim und Moskau

Moskau - Russland hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht auf Sonntag mehrere ukrainische Drohnen abgeschossen. Mindestens sechs Drohnen seien vor der Küste der Halbinsel Krim abgefangen worden, zwei weitere über der Hauptstadtregion Moskau, hieß es von den Behörden. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte mit, dass es keine Berichte über Schäden durch Trümmerteile gegeben habe.

UNO: 11.300 Tote bei Flutkatastrophe in Libyen

Benghazi - Bei der Flutkatastrophe in der libyschen Küstenstadt Derna sind nach einem neuen UNO-Bericht mindestens 11.300 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 170 Menschen seien durch Überflutungen an anderen Orten Libyens gestorben, berichtete der US-Nachrichtensender CNN am Samstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf das UNO-Nothilfebüro (OCHA). Die Opferzahlen dürften weiter steigen, hieß es weiter. Allein in Derna würden mindestens 10.100 Menschen vermisst.

Kanzler Nehammer erwägt Grenzkontrollen auch zu Italien

Wien/Rom - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zieht außerordentliche Kontrollen an den Grenzen zum Schengen-Partner Italien in Betracht. Die Frage, "Werden auch wir bald die Grenze zu Italien kontrollieren, nachdem Lampedusa den Notstand ausgerufen hat?" im Interview mit der "Kleinen Zeitung" (Sonntag), beantwortete der Kanzler mit: "Ja." Am Veto Österreichs gegen den Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgarien will Nehammer festhalten.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen besucht Lampedusa

Lampedusa - Kurz vor einem am Sonntagvormittag erwarteten Besuch von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen kommen weiterhin Migranten auf Lampedusa an. 144 Menschen erreichten am Sonntagfrüh die süditalienische Mittelmeerinsel. Am Samstag waren 1.000 Migranten an Bord von 23 Booten eingetroffen. Die Behörden meldeten, dass weitere Boote mit hunderten Menschen an Bord in Richtung Lampedusa unterwegs seien.

Hofer verteidigt Kickls Linie

Wien - Norbert Hofer verteidigt Stil und Linie von FPÖ-Chef Herbert Kickl. Dass er den Parteivorsitz einst an ihn übergeben hat, sei "die absolut richtige Entscheidung" gewesen, sagte der Dritte Nationalratspräsident im APA-Interview. Die Chancen der Freiheitlichen, stärkste Partei zu werden, seien so gut wie schon lange nicht mehr. Ob er nach der Nationalratswahl wieder Nationalratspräsident wird, ließ Hofer offen - ebenso eine erneute Kandidatur zum Bundespräsidenten.

Grüne attackieren Plakolm: Ignorant, erschütternd

Innsbruck/Wien - Die Grünen attackieren ÖVP-Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm scharf. Diese würde die Anliegen von "hunderttausenden jungen Menschen" hinsichtlich des Klimaschutzes offenbar "nicht ernst nehmen", sagte Grünen-Jugendsprecherin Abg. Barbara Neßler zur APA und nannte das Verhalten "ignorant": "Sie soll ihren Job machen und anfangen zu arbeiten." In Sachen Kindesmissbrauch sei es "erschütternd", dass Plakolm versuche, "billiges politisches Kleingeld" zu schlagen.

14 Tote bei Flugzeugabsturz in Brasilien

Manaus - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im brasilianischen Amazonasgebiet sind am Samstag (Ortszeit) 14 Menschen ums Leben gekommen. Zwölf Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder seien am Samstag bei dem Unglück nahe der Ortschaft Barcelos getötet worden, schrieb der Gouverneur des Bundesstaates Amazonas, Wilson Lima, auf dem Netzwerk X, das früher als Twitter bekannt war.

