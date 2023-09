Tote bei Zusammenstößen im Kosovo

Prishtina (Pristina)/Belgrad - Tödliche Zusammenstöße zwischen Polizisten und bewaffneten Angreifern haben die Spannungen im Norden des Kosovo am Sonntag angeheizt: Bei einem Angriff auf eine Patrouille wurde in der Früh ein Polizist getötet. Etwa 30 bewaffnete Männer verschanzten sich später stundenlang in einem Kloster, bevor das Innenministerium in Pristina am Abend mitteilte, das Gelände sei "nach mehreren Kämpfen" wieder unter Kontrolle der Behörden.

Sturm Graz verpasste mit 1:1 bei Rapid Sprung an Spitze

Wien - Sturm Graz hat vom Ausrutscher von Red Bull Salzburg nicht voll profitieren können. Die Steirer trennten sich am Sonntag zum Abschluss der 8. Runde der Fußball-Bundesliga auswärts von Rapid mit 1:1 und liegen einen Punkt hinter dem Serienmeister auf Rang zwei. Der hatte schon am Samstag überraschend bei Aufsteiger Blau-Weiß Linz mit 0:1 verloren. Ebenfalls nur ein Remis gab es für den Dritten LASK, im Heimspiel gegen den Fünften Hartberg fielen keine Tore.

Größte jemals gesammelte Asteroiden-Probe auf Erde gelandet

Salt Lake City (Utah) - Eine von der NASA-Sonde "Osiris-Rex" eingesammelte und nun über der Erde abgeworfene Geröllprobe vom Asteroiden Bennu ist im US-Bundesstaat Utah gelandet. Geschützt von einem Hitzeschild und gebremst von Fallschirmen setzte die Kapsel mit der Probe am Sonntag in der Wüste auf, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten. "Glückwunsch! Ihr habt es geschafft", gratulierte NASA-Chef Bill Nelson seinen Mitarbeitern. "Das Unmögliche ist möglich geworden."

Erste Flüchtlinge aus Berg-Karabach kommen nach Armenien

New York - Nach der Eroberung des Gebietes Berg-Karabach im Südkaukasus durch Aserbaidschan sind erste Flüchtlinge aus der armenischen Bevölkerung ins Mutterland Armenien evakuiert worden. Am späten Sonntagabend sprach die armenische Regierung auf Facebook von 1.050 Personen, die aus Berg-Karabach nach Armenien einreisten. Am Nachmittag war noch von 377 Menschen die Rede gewesen.

Frankreich zieht seine Soldaten aus dem Niger ab

Paris - Frankreichs Präsident will die französischen Streitkräfte aus dem Niger abziehen. Die militärische Zusammenarbeit mit dem afrikanischen Land werde beendet und die dort stationierten französischen Soldaten sollen bis Jahresende zurückkehren, sagte Emmanuel Macron am Sonntagabend in einem Interview mit den Fernsehsendern TF1 und France 2.

Metaller starten in die Herbstlohnrunde

Wien - Am Montag um elf Uhr übergeben die Gewerkschaften GPA und PRO-GE ihre Lohn-und Gehaltsforderungen für das kommende Jahr an die Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie. Verhandlungsbasis für den Start der Herbstlohnrunde ist die Inflation der vergangenen zwölf Monate von 9,6 Prozent. Für die Pensionistinnen und Pensionisten hat die Regierung Anfang September eine Anhebung um 9,7 Prozent bekannt gegeben.

