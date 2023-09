Inflation im September voraussichtlich bei 6,1 Prozent

Wien - Die Jahresinflation (VPI) dürfte im September auf 6,1 Prozent gefallen sein, nach 7,4 Prozent im August. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten Schnellschätzung der Statistik Austria hervor. Das sei die geringste Teuerung seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022. Im Vergleich zum Vormonat August sind die Preise demnach um 0,5 Prozent höher. Der Rückgang gehe vor allem auf die Haushaltsenergiepreise zurück, die nun inflationsdämpfend wirkten.

85.0000 von 120.000 Karabach-Armeniern mittlerweile geflohen

Jerewan (Eriwan)/Wien/Stepanakert - Nach Aserbaidschans Rückeroberung der Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus haben bisher fast 85.000 Menschen Zuflucht in Armenien gesucht. Es handle sich um Menschen, die gezwungenermaßen ihre Heimat hätten verlassen müssen, teilte Regierungssprecherin Naseli Bagdassarjan am Freitag in der armenischen Hauptstadt Jerewan mit. Nach offiziellen, nicht überprüfbaren Angaben lebten zuvor 120.000 Karabach-Armenier in der Region.

Mutmaßlicher Schütze von Rotterdam kommt vor Haftrichter

Rotterdam - Nach den tödlichen Angriffen in Rotterdam soll der mutmaßliche Täter am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der 32 Jahre alte Student soll am Donnerstag drei Menschen in der niederländischen Hafenstadt erschossen haben. Die Polizei spricht von einer "gezielten Tat", das Motiv ist unklar. Der Mann erschoss nach Polizeiangaben zunächst in einer Wohnung eine 39 Jahre alte Frau, ihre 14 Jahre alte Tochter wurde schwer verletzt und starb wenig später.

Möglicher "Shutdown" in den USA rückt näher

Washington - In den USA rückt eine mögliche Stilllegung der Regierungsgeschäfte - ein sogenannter Shutdown - immer näher. Die US-Regierung teilte den Beschäftigten der Bundesbehörden am Donnerstag mit, dass ein "Shutdown" unmittelbar bevorzustehen scheine, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend. Das bedeutet, dass Millionen Angestellte und Militärangehörige kein Gehalt mehr gezahlt werden kann.

Preise für Haushaltsenergie steigen wieder

Wien - Das Auf und Ab bei den Energiepreisen geht weiter. Im August sind die Preise für Haushaltsenergie wieder gestiegen, und zwar um 4,0 Prozent gegenüber dem Vormonat Juli und um 7,2 Prozent gegenüber August 2022, zeigt der von der Energieagentur berechnete Energiepreisindex (EPI). "Trotz staatlicher Entlastungsmaßnahmen können wir wieder eine verstärkte Dynamik auf den Endkundenmärkten feststellen", sagte der Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur, Franz Angerer.

Spannung vor Vergabe des Friedensnobelpreises

Stockholm/Oslo - In einer Woche wird in Oslo der Friedensnobelpreisträger 2023 bekanntgegeben. Wie jedes Jahr herrscht im Vorfeld großes Rätselraten, wer es diesmal sein könnte. Das norwegische Nobelkomitee lässt sich wie immer nicht in die Karten schauen. Bekannt ist lediglich, dass heuer 351 Kandidaten - 259 Personen und 92 Organisationen - für den Preis vorgeschlagen wurden. Das ist die zweithöchste Anzahl an Vorschlägen seit der Stiftung des Friedenspreises Anfang des 20. Jahrhunderts.

Impfen in Apotheken findet Unterstützung

Wien - In der Debatte ums Impfen, ausgelöst durch Verzögerungen bei der Corona-Immunisierung bei den niedergelassenen Ärzten, legt die Apothekerkammer nun nach. In einer Aussendung am Freitag ließ sie Unterstützer des Impfens in Apotheken antreten, darunter die schwarzen und roten Seniorenorganisationen, den niederösterreichischen Patientenanwalt Gerald Bachinger und Impfexpertin Hedwig Roggendorf. 2.000 Apotheker stünden bereit, man orte breite Unterstützung, hieß es.

