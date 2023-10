Kogler kritisiert "Parolen" Nehammers

Wien - Als "unachtsame Aussagen, manche sagen: Parolen" hat Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) die Ausführungen in einem aufgetauchten Video von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) zu in Teilzeit arbeitenden Frauen und zu Kinderarmut bezeichnet. "Diese Aussagen waren natürlich schon weit weg von den Lebensrealitäten dieser Frauen", sagte Kogler am Freitag vor Journalistinnen und Journalisten in Wien. Gleichwohl lobte er die, wie er betonte, Regierungsarbeit bei der Armutsbekämpfung.

Inflation im September voraussichtlich bei 6,1 Prozent

Wien - Die Jahresinflation (VPI) in Österreich dürfte im September auf 6,1 Prozent gefallen sein, nach 7,4 Prozent im August. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten Schnellschätzung der Statistik Austria hervor. Das sei die geringste Teuerung seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022. Der Rückgang gehe vor allem auf die Haushaltsenergiepreise zurück, die nun inflationsdämpfend wirkten.

Mehr als 50 Tote bei Anschlägen auf Moscheen in Pakistan

Islamabad - Bei Selbstmordanschlägen auf zwei pakistanische Moscheen sind am Freitag Behördenangaben zufolge Dutzende Menschen getötet worden. Allein 52 Menschen starben demnach in der südwestlichen Provinz Belutschistan, als sich ein Attentäter unweit eines der Gotteshäuser in die Luft sprengte. Wenige Stunden später erschütterte mehrere Hundert Kilometer entfernt in der nordwestlichen Provinz Khyber Pakhtunkhwa eine weitere Explosion ebenfalls eine Moschee.

September 2023 an der Spitze der heimischen Messgeschichte

Wien/Berlin/Paris - Der heiße September hat mit einer Temperaturabweichung von über drei Grad Celsius seinen Beitrag dazu geleistet, dass 2023 eines der wärmsten Jahre in der österreichischen Messgeschichte werden könnte. Vor zwei Wochen prognostizierten die Experten von Geosphere Austria (ehemals ZAMG) einen möglichen Rekord, die vorläufigen Werte knapp vor Monatsende bestätigen diese Annahme. In manchen Landeshauptstädten stieg die Zahl der Sommertage in bisher nicht da gewesene Höhen.

Güterzug in Oberösterreich teilweise entgleist

Marchtrenk/Wels - Zwischen Wels und Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) ist am Freitag ein Güterzug teilweise entgleist, wie die Polizei der APA bestätigte. Vier Waggons dürften aus den Schienen gesprungen sein, verletzt wurde niemand. Der Einsatz war am späten Nachmittag noch im Laufen. Laut Fahrplanauskunft dürfte die Strecke bis ca. 18.00 Uhr unterbrochen sein, ein Schienenersatzverkehr wurde demnach eingerichtet.

Überschwemmungen und Straßensperren in New York

New York - Heftiger Regen hat in der Millionenmetropole New York zu Überschwemmungen und Sperren von Autobahnen, Straßen und Flughafenterminals geführt. Die Stadtverwaltung rief die Menschen am Freitag auf, wenn möglich zu Hause zu bleiben. Gouverneurin Kathy Hochul rief den Notstand aus. Auf vielen Straßen und Gehsteigen bildeten sich tiefe Lacken, Wassermassen schwappten darüber. Laut Vorhersage sollte der Regen noch mindestens bis in die Nacht zum Samstag anhalten.

Russland feiert Jahrestag der Annexion ukrainischer Gebiete

Moskau - Am ersten Jahrestag der völkerrechtswidrigen Annexion von vier ukrainischen Gebieten hat Kremlchef Wladimir Putin getötete russische Soldaten geehrt. Er legte dabei auch eine Schweigeminute ein für ehemalige Häftlinge, die aus dem Straflager entlassen worden waren, um gegen das Nachbarland zu kämpfen und dort getötet worden sind.

US-Senatorin Feinstein starb mit 90 Jahren

Washington - Die prominente US-Senatorin Dianne Feinstein ist tot. Die Demokratin starb am Donnerstagabend (Ortszeit) im Alter von 90 Jahren in Washington, wie ihr Büro am Freitag mitteilte. Feinstein war in ihrer langen politischen Karriere als Frau Pionierin auf verschiedenen Posten. Parteikollegen würdigten sie als "Legende", "Ikone" und "Heldin". Zuletzt war Feinstein die älteste und dienstälteste Senatorin in der Kongresskammer.

Wiener Börse schließt höher, Inflationsdaten im Fokus

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag und Vorlage wichtiger Preisdaten mit Kursgewinnen geschlossen. Der ATX kletterte 0,52 Prozent auf 3.168,13 Punkte und verbuchte den 3. Gewinntag in Serie. Im Fokus der Marktteilnehmer standen frische Inflationszahlen aus der Eurozone und den USA, die vor allem mit Blick auf die weitere geldpolitische Vorgehensweise der Notenbanken von Bedeutung sind. Bankaktien konnten zulegen, Ölwerte gingen tiefer ins Wochenende.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red