Kogler kritisiert "Parolen" Nehammers

Wien - Als "unachtsame Aussagen, manche sagen: Parolen" hat Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) die Ausführungen in einem aufgetauchten Video von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) zu in Teilzeit arbeitenden Frauen und zu Kinderarmut bezeichnet. "Diese Aussagen waren natürlich schon weit weg von den Lebensrealitäten dieser Frauen", sagte Kogler am Freitag vor Journalistinnen und Journalisten in Wien. Gleichwohl lobte er die, wie er betonte, Regierungsarbeit bei der Armutsbekämpfung.

27 Jahre nach Mord an Tupac Shakur: Verdächtiger angeklagt

Las Vegas - Rund 27 Jahre nach dem Mord an dem US-Rapper Tupac Shakur wird ein Verdächtiger des Mordes beschuldigt. Der 60-Jährige frühere Gang-Anführer sei am Freitagmorgen festgenommen und angeklagt worden, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend und beriefen sich auf die Staatsanwaltschaft in Las Vegas. Der 60-Jährige hatte zuvor mehrfach öffentlich darüber gesprochen, dass er in dem Auto gesessen habe, aus dem 1996 die Schüsse auf Shakur abgefeuert wurden.

Slowakei vor einer Richtungswahl

Bratislava - In der Slowakei wird am Samstag ein neues Parlament für die nächste vierjährige Amtszeit gewählt. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der sozialdemokratischen Smer des populistischen und russland-freundlichen Langzeitpremiers Robert Fico (59) und der liberal ausgerichteten, jungen Progressiven Slowakei (PS) unter der Leitung des EU-Vizeparlamentspräsidenten Michal Simecka (39) erwartet. Beobachter sprechen von einer Richtungswahl in der Slowakei.

99.000 von 120.000 Karabach-Armeniern mittlerweile geflohen

Jerewan (Eriwan)/Wien/Stepanakert - Die Massenflucht der armenischen Bewohner von Bergkarabach hält unvermindert an: Wie die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtete, kamen bis Freitag laut armenischen Regierung 99.000 Menschen aus der Kaukasusregion in Armenien an. Aserbaidschanische Sicherheitskräfte meldeten indes die Festnahme eines ranghohen Kommandanten der pro-armenischen Kämpfer von Bergkarabach. Die Vereinten Nationen kündigten die erste UN-Mission seit über 30 Jahren für Bergkarabach an.

Yellen und Blinken fordern Einlenken im US-Budgetstreit

Washington - Vor dem Ablauf der Frist im US-Haushaltsstreit haben Minister den Kongress zu einer Einigung aufgerufen. Der am Wochenende drohende Shutdown würde die jüngsten Fortschritte der Wirtschaft untergraben, erklärte Finanzministerin Janet Yellen am Freitag. Außenminister Antony Blinken warnte, der Shutdown würde auch die Arbeit seines Ministeriums beeinträchtigen. Man werde alle denkbaren Schritte unternehmen, um die nationale Sicherheit trotzdem zu gewährleisten.

Überschwemmungen und Straßensperren in New York

New York - Außergewöhnlich starker Regen hat die amerikanische Ostküstenmetropole New York teilweise lahmgelegt. Autobahnen und Straßen verwandelten sich in seenartige Landschaften, auch ein Flughafenterminal wurde überflutet und gesperrt. Die Stadtverwaltung rief die Menschen am Freitag auf, wenn möglich, zu Hause zu bleiben - viele U-Bahnen fuhren nicht mehr oder hatten große Verspätungen. Gouverneurin Kathy Hochul rief den Notstand aus.

Russland feiert Jahrestag der Annexion ukrainischer Gebiete

Moskau - Am ersten Jahrestag der völkerrechtswidrigen Annexion von vier ukrainischen Gebieten hat Kremlchef Wladimir Putin getötete russische Soldaten geehrt. Er legte dabei auch eine Schweigeminute ein für ehemalige Häftlinge, die aus dem Straflager entlassen worden waren, um gegen das Nachbarland zu kämpfen und dort getötet worden sind.

Güterzug in Oberösterreich teilweise entgleist

Marchtrenk/Wels - Zwischen Wels und Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) ist am Freitag ein Güterzug teilweise entgleist, wie die Polizei der APA bestätigte. Vier Waggons dürften aus den Schienen gesprungen sein, verletzt wurde niemand. Der Einsatz war am späten Nachmittag noch im Laufen. Laut Fahrplanauskunft dürfte die Strecke bis ca. 18.00 Uhr unterbrochen sein, ein Schienenersatzverkehr wurde demnach eingerichtet.

