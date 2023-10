Erste Hilfslieferungen im Gazastreifen eingetroffen

Kairo/Rafah - Zwei Wochen nach Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas sind erste Hilfslieferungen aus Ägypten im Gazastreifen angekommen. 20 Lastwagen des Ägyptischen Roten Halbmonds passierten am Samstag den Grenzübergang in Rafah. Sicherheitskreise und Vertreter des Ägyptischen Roten Halbmonds bestätigten den Beginn der Hilfslieferungen.

Nahost-Gipfel in Kairo berät über Gaza-Krieg

Kairo - Die palästinensische Bevölkerung wird nach Worten von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas im Nahost-Krieg bis zum Schluss ausharren. "Wir werden niemals gehen. Wir werden niemals unser Land verlassen. Wir werden aufrecht auf unserem Land stehen bis zum Ende", sagte Abbas beim Gipfel zum Konflikt in Kairo am Samstag. Das "wehrlose palästinensische Volk" müsse jetzt einen heftigen Krieg durchstehen.

Israels Armee greift weiter im Gazastreifen an

Tel Aviv/Gaza - Die israelische Luftwaffe hat ihr Bombardement der islamistischen Hamas im Gazastreifen auch in der Nacht zum Samstag fortgesetzt. Kampfflugzeuge griffen zahlreiche Stellungen der Islamisten in der gesamten Küstenenklave an, wie das israelische Militär in der Früh auf Telegram bekannt gab. Palästinensische Medien berichteten von Toten und Verletzten bei Luftangriffen im Norden des Gazastreifens in der Nacht und Samstagfrüh.

47-Jährige in Südsteiermark offenbar von Ex-Mann erschossen

Wolfsberg im Schwarzautal - In der Südsteiermark ist es Samstagfrüh zu einer Bluttat gekommen. Eine 47-Jährige ist in Wolfsberg im Schwarzautal offenbar von ihrem Ex-Mann (52) erschossen worden. Der Mann verübte am mutmaßlichen Tatort Suizid. Die Frau war noch reanimiert worden, letztlich vergeblich, sagte ein Polizist der APA. Die Einsatzkräfte waren von der Tochter der 47-Jährigen alarmiert worden.

Rechnungshof kritisiert Inserate unter Kurz

Wien - Der Rechnungshof übt Kritik an der Inseratenpolitik der Regierung, wobei sich diese hauptsächlich auf die Kanzlerschaft von Sebastian Kurz (ÖVP) bezieht. Laut einem Rohbericht, aus dem das "profil" zitiert, wird etwa der Sinn von Zuweisungen an parteinahe Medien hinterfragt. Im Wesentlichen geht es darum, dass die Regierung Schaltagenturen beauftragte, deren Vorschläge aber "ohne weitere Begründung" korrigierte.

Millionenschäden durch Ostsee-Sturmflut

Kiel/Eckernförde - Eine schwere Sturmflut mit außergewöhnlich hohen Wasserständen hat an der Küste Schleswig-Holsteins Millionenschäden angerichtet. Zahlreiche Menschen mussten wegen Überschwemmungen ihre Häuser verlassen. An mehreren Stellen brachen Deiche oder wurden überspült. Mecklenburg-Vorpommern kam dagegen glimpflicher davon.

Wieder Wolf bei Villach überfahren

Villach - Nachdem bereits am Montag ein Wolf in Villach Opfer des im Straßenverkehrs geworden ist, bestätigte der Wolfsbeauftragte des Landes am Samstag den Fund eines weiteren überfahrenen Wolfes. Dieser sei bereits am Donnerstag am Stadtrand von Villach, an der Bundesstraße Richtung Weißenstein mit einem Fahrzeug kollidiert, nicht wie zuvor kolportiert im Nachbarort. Das Jungtier habe sich in der Nähe eines Siedlungsgebietes aufgehalten und dürfte aus dem Rudel am Dobratsch stammen.

