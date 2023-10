Nahost-Gipfel fordert Feuerpause für Gazastreifen

Kairo - Staats- und Regierungschefs aus aller Welt haben auf einem Nahost-Gipfel eine Feuerpause zwischen Israel und der Hamas gefordert. Dieser solle unter anderem "massive" humanitäre Hilfe für die notleidende Zivilbevölkerung im Gazastreifen ermöglichen, forderte am Samstag in Kairo UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres. In dem Palästinensergebiet kamen nach tagelangem Warten inzwischen die ersten Lastwagen mit Hilfsgütern an.

Israel setzt Vorbereitungen für Bodenoffensive in Gaza fort

Tel Aviv/Gaza - Die israelische Armee setzt nach eigenen Angaben die Vorbereitungen für die "nächste Phase des Kriegs" im Gazastreifen fort. Dies schließe auch Einsätze am Boden ein, hieß es am Samstag in einer Mitteilung des Militärs. "In den vergangenen Tagen sind Pläne zur Ausweitung der operativen Einsätze gebilligt worden", hieß es weiter. Einheiten der Armee seien vor Ort stationiert und trainierten gemäß den gebilligten Plänen.

Frau in Strasshof an der Nordbahn erschossen

Strasshof - In Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) ist am Samstag eine Frau erschossen worden. Der mutmaßliche Schütze hat sich danach selbst der Polizei gestellt und wurde festgenommen, sagte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Nachmittag zur APA. Die Tat wurde kurz nach 13.30 Uhr verübt. Bei der Frau handelte es sich um eine 33-jährige, österreichische Staatsbürgerin, der Täter war ihr Ex-Partner.

47-Jährige in Südsteiermark offenbar von Ex-Mann erschossen

Wolfsberg im Schwarzautal - In der Südsteiermark ist es Samstagfrüh zu einer Bluttat gekommen. Eine 47-Jährige ist in Wolfsberg im Schwarzautal offenbar von ihrem Ex-Mann (52) erschossen worden. Der Mann verübte am mutmaßlichen Tatort Suizid. Die Frau war noch reanimiert worden, letztlich vergeblich, sagte ein Polizist der APA. Die Einsatzkräfte waren von der Tochter der 47-Jährigen alarmiert worden.

Keine Einigung bei Klima-Verhandlungen über Fonds

Paris - Sechs Wochen vor der UNO-Klimakonferenz in Dubai (COP 28) hat es einen Rückschlag beim zentralen Verhandlungsthema gegeben: Eine im Vorfeld als entscheidend eingestufte Ausschusssitzung zur Ausgestaltung des geplanten Fonds für die Bewältigung klimabedingter Schäden und Verluste in ärmeren Ländern wurde am Samstag nach übereinstimmenden Angaben aus Verhandlungskreisen ohne Ergebnis abgebrochen. Die Teilnehmer hätten in den entscheidenden Streitpunkten keine Einigung gefunden.

Tote und Verletzte bei Luftangriffen auf Südukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Luftangriffen auf den Süden der Ukraine hat es ukrainischen Behörden zufolge innerhalb von 24 Stunden mindestens drei Tote und mehrere Verletzte gegeben. Ein Mensch wurde bei der Bombardierung eines Wohnviertels in Krywyj Rih getötet, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Rechnungshof-Präsidentin kritisiert Budget

Wien - Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker übt doch recht deutliche Kritik am Budget von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). In der "Presse am Sonntag" meint sie, den Optimismus des Ressortchefs nicht teilen zu können. Unter anderem stört sie, dass in sämtlichen Bereichen die Mittel aufgestockt werden: "Ein Budget kann kein Sorglos-Paket für alle sein."

Bau von Ebenseer Pumpspeicherkraftwerk symbolisch begonnen

Ebensee/Linz - Mit dem symbolischen Spatenstich für das seit 2010 geplante Pumpspeicherkraftwerk in Ebensee (Bezirk Gmunden) hat die oberösterreichische Energie AG (EAG) am Samstag mit der Umsetzung ihrer bisher größten Einzelinvestition begonnen. Das Kavernenkraftwerk am Fuße des Sonnsteins soll über rund 170 Megawatt Leistung verfügen, zehn Volllaststunden Strom erzeugen und 2027 in den Probebetrieb gehen. Im Jahr darauf soll dann das Kraftwerk ans Netz gehen.

