Israel verstärkt Luftangriffe auf den Gazastreifen

Tel Aviv/Gaza - Vor dem Hintergrund einer angekündigten Bodenoffensive hat Israel in der Nacht auf Sonntag den Gazastreifen massiv bombardiert. Die in dem Palästinensergebiet herrschende radikalislamische Hamas meldete nach den jüngsten Angriffen mindestens 80 Tote. Angesichts der gefährlichen Lage in der Region kündigten die USA eine Verstärkung ihrer militärischen Präsenz im Nahen Osten an. Israel rechnet im Kampf gegen die Terrororganisation mit schweren Verlusten auf der eigenen Seite.

Israelische Fahne von Wiener Stadttempel gerissen

Wien - Drei Jugendliche haben mit einer Aktion vor dem Stadttempel in der Wiener Innenstadt für Empörung gesorgt. Zu zweit wurde eine israelische Fahne von der Hauptsynagoge gerissen, eine weitere Beteiligte imitierte das Abfeuern eines Maschinengewehrs. Die Tätersuche läuft noch. Kritik wurde laut, weil der Stadttempel trotz der erhöhten Terrorgefahr nicht rund um die Uhr bewacht wurde. Dies hat sich bereits geändert.

Antisemitische Vorfälle seit Hamas-Attacke stark gestiegen

Wien - Die Zahl der antisemitischen Vorfälle nach dem Hamas-Terrorangriff auf Israel ist in Österreich signifikant gestiegen. Die Antisemitismus-Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde Wien hat eine Sonderauswertung für den Zeitraum 7. bis 19. Oktober gemacht, die hochgerechnet ein Plus von 300 Prozent zeigt. Gezählt wurden ausschließlich jene Vorfälle, die in dieser kurzen Zeit verifiziert werden konnten.

Anselm Kiefer gestaltet den Eisernen Vorhang der Staatsoper

Wien - Der prominente deutsche Künstler Anselm Kiefer gestaltet den Eisernen Vorhang der Wiener Staatsoper für den Rest der Saison 2023/24. Das wurde am Sonntag bekanntgegeben. Präsentiert wird das 176 Quadratmeter umfassende Großbild am 8. November. Seit 1998 wird im Rahmen einer von museum in progress konzipierten Ausstellungsreihe der originale Eiserne Vorhang von Rudolf Eisenmenger (1902-1994) von einer jährlich wechselnden Arbeit mit Magneten verdeckt.

Bei Wahl in der Schweiz zeichnet sich Rechtsruck ab

Bern - Bei der Parlamentswahl in der Schweiz am Sonntag zeichnet sich Hochrechnungen zufolge ein Rechtsruck ab. Die schon seit mehr als 20 Jahren wählerstärkste Rechtsaußen-Partei SVP legte nach einer Hochrechnung der Zeitung "NZZ" landesweit noch stärker als in Umfragen erwartet zu - um mehr als vier Prozentpunkte und könnte damit auf rund 30 Prozent der Stimmen kommen. Die Grünen büßten nach der Hochrechnung etwa im gleichen Umfang ein.

Salman Rushdie mit Friedenspreis ausgezeichnet

Frankfurt am Main - Salman Rushdie hat dazu aufgerufen, die Meinungsfreiheit bedingungslos zu verteidigen. "Wir leben in einer Zeit, von der ich nicht geglaubt habe, sie erleben zu müssen", sagte der 76-Jährige am Sonntag, "eine Zeit, in der die Freiheit - insbesondere die Meinungsfreiheit, ohne die es die Welt der Bücher nicht gäbe - auf allen Seiten von reaktionären, autoritären, populistischen, demagogischen, halbgebildeten, narzisstischen und achtlosen Stimmen angegriffen wird".

Salzburger Motorradlenker sprang nach Unfall in die Salzach

Salzburg - Ein kurioser Zwischenfall hat sich am Salzburger Rudolfsplatz vor den Augen einer zufällig anwesenden Polizeistreife ereignet. Ein Motorradfahrer war in der Nacht auf Sonntag von einem Taxilenker beim Fahrspurwechsel touchiert worden und stürzte samt Frau am Sozius. Der offensichtlich Verletzte nahm seinen Helm ab, rannte in Richtung Salzach und sprang in den Fluss. Nach kurzer Zeit im Wasser stellte er sich den Beamten, berichtete die Polizei.

