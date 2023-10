Israel verstärkt Luftangriffe auf den Gazastreifen

Tel Aviv/Gaza - Vor dem Hintergrund einer angekündigten Bodenoffensive hat Israel in der Nacht auf Sonntag den Gazastreifen massiv bombardiert. Die in dem Palästinensergebiet herrschende radikalislamische Hamas meldete nach den jüngsten Angriffen mindestens 80 Tote. Angesichts der gefährlichen Lage in der Region kündigten die USA eine Verstärkung ihrer militärischen Präsenz im Nahen Osten an. Israel beschoss indes aus Versehen einen ägyptischen Militärposten nahe der Grenze zum Gazastreifen.

Israelische Fahne von Stadttempel gerissen - Täterin gefasst

Wien - Nach dem Herunterreißen einer israelischen Fahne vom Stadttempel in der Wiener Innenstadt hat die Polizei eine Verdächtige ausforschen können. Die 17-Jährige ist laut einer Aussendung geständig, was Sachbeschädigung angeht, bestreitet aber den Vorwurf der Verhetzung. Die beiden anderen Täter will sie erst kurz vor dem Vorfall kennengelernt haben. Sie sollen sie zu der Aktion bewogen haben. Zudem betonte die junge Frau, stark alkoholisiert gewesen zu sein.

Tausende demonstrieren für Israel in Berlin

Berlin - Tausende Menschen haben am Sonntag in Berlin auf einer Großkundgebung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel demonstriert. Mit eindringlichen Worten schilderten Angehörige von Geiseln der Hamas ihren Schmerz und forderten die Befreiung der Verschleppten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief zum Schutz des jüdischen Lebens in ganz Deutschland auf. In London, Paris und Brüssel fanden indes Pro-Palästina-Demonstrationen mit Tausenden Menschen statt.

Rechtsruck bei Wahl in Schweiz: Rechtspopulisten gewinnen

Bern - Die Schweiz hat bei der Parlamentswahl am Sonntag einen deutlichen Rechtsruck erlebt. Die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei (SVP) dürfte nach der Hochrechnung des Umfrageinstituts gfs.bern auf 29 Prozent kommen. Das wäre ein Plus von 3,4 Prozentpunkten und damit mehr als in Umfragen erwartet. Die SVP ist schon seit mehr als 20 Jahren die wählerstärkste Partei. Ein Debakel zeichnete sich für das grüne Lager ab.

Südtirol-Wahl: Bisher höhere Wahlbeteiligung als 2018

Bozen/Innsbruck - Die Südtiroler Landtagswahl am Sonntag nähert sich langsam dem Wahlschluss um 21.00 Uhr. Und es zeichnet sich offenbar eine höhere Wahlbeteiligung ab als bei der letzten Wahl im Jahr 2018. Bis 17.00 Uhr gaben 52,2 Prozent der insgesamt 429.841 Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Das waren um 1,7 Prozent mehr als zum selben Zeitpunkt vor fünf Jahren. Ansonsten herrschte gespanntes Warten auf das Endergebnis, das aber erst in der Nacht auf Montag feststehen wird.

Salman Rushdie mit Friedenspreis ausgezeichnet

Frankfurt am Main - Salman Rushdie hat dazu aufgerufen, die Meinungsfreiheit bedingungslos zu verteidigen. "Wir leben in einer Zeit, von der ich nicht geglaubt habe, sie erleben zu müssen", sagte der 76-Jährige am Sonntag, "eine Zeit, in der die Freiheit - insbesondere die Meinungsfreiheit, ohne die es die Welt der Bücher nicht gäbe - auf allen Seiten von reaktionären, autoritären, populistischen, demagogischen, halbgebildeten, narzisstischen und achtlosen Stimmen angegriffen wird".

Herbstliche Rekordhitze in Rumänien und Bulgarien

Bukarest/Sofia - In den Schwarzmeer-Ländern Rumänien und Bulgarien hat eine für den Herbst ungewöhnliche Rekordhitze am Wochenende für Badewetter gesorgt. In der rumänischen Donau-Stadt Turnu Magurele an der Grenze zu Bulgarien herrschten am Samstag Höchsttemperaturen von 35,1 Grad im Schatten. Das sei für einen 21. Oktober der höchste Wert, seit es offizielle Messungen in Rumänien gibt, berichteten rumänische Medien am Sonntag unter Berufung auf das Meteorologische Institut in Bukarest.

Zerstückelte Leiche in Wohnung in Deutschland gefunden

Greifswald - Der Hinweis klang absonderlich, erwies sich aber als grauenvolle Realität: Polizeibeamte im norddeutschen Greifswald haben am späten Samstagabend in einer Wohnung der Hansestadt eine zerstückelte Leiche gefunden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten sich unmittelbar zuvor zwei Männer gemeldet und erklärt, sie seien gebeten worden, beim Abtransport eines Getöteten zu helfen. Die Leiche befinde sich in Einzelteile zerlegt in einer Wohnung. Es gebe Fotos.

