Israel setzt Einsatz mit Bodentruppen im Gazastreifen fort

Jerusalem - Die israelische Armee hat einem Militärsprecher zufolge ihren Einsatz mit Bodentruppen im Gazastreifen am Dienstag fortgeführt. Israelische Truppen befänden sich in "verschiedenen Teilen des nördlichen Gazastreifens", sagte der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus. Schwer gepanzerte Fahrzeuge, Panzer, gepanzerte Kampffahrzeuge und Bulldozer seien in den Gazastreifen bewegt worden.

Erste Opfer durch Tropensturm "Pilar" in Mittelamerika

San Salvador - Mehrere Staaten in Mittelamerika haben sich für den Tropensturm "Pilar" gewappnet. Nach Angaben des Nationalen Hurrikan-Zentrums der USA (NHC) wird der Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h voraussichtlich am Dienstag an der Pazifikküste von Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica und El Salvador auf Land treffen. El Salvador meldete bereits zwei Tote durch Unwetter.

Murenabgang sorgt für Teilsperre der Brenner-Autobahn

Innsbruck - In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es im Gemeindegebiet von Gries am Brenner aufgrund starker Regenfälle zu einem Murenabgang gekommen. Dabei wurde auch die Brennerautobahn (A13) auf beiden Fahrtrichtungen verschüttet. Ein Richtung Norden fahrender Pkw wurde gegen 2.40 Uhr von der Mure erfasst. Dabei gab es keine Verletzten, wie die Tiroler Polizei Dienstagfrüh vermeldete. Ab 7.00 Uhr war in beiden Fahrtrichtungen wieder eine Spur für den Verkehr freigegeben.

Ein Dutzend Tote durch gepanschten Alkohol in Indonesien

Jakarta - Auf der indonesischen Insel Java sind Behörden zufolge mindestens zwölf Menschen nach dem Genuss gepanschten Schnapses gestorben. Drei weitere Einwohner des Bezirks Subang, wo das als Oplosan bekannte Getränk verkauft wurde, erkrankten schwer, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Ehepaar wurde festgenommen. Es soll den Alkohol für den Verkauf in dem Bezirk nahe der Hauptstadt Jakarta unter anderem mit einem Rattengift aus Kupferphosphid gemischt haben.

Drei chinesische Astronauten zurück auf der Erde

Peking - Nach fünf Monaten an Bord der chinesischen Raumstation sind drei Astronauten zur Erde zurückgekehrt. Die Rückkehrkapsel des Raumschiffs "Shenzhou 16" (Magisches Schiff) wurde von einem großen Fallschirm abgebremst und landete am Dienstag in der Nähe des Weltraumbahnhofs Jiuquan in der Wüste Gobi, wie auf Livebildern des Staatsfernsehens zu sehen war.

Von der Leyen reist nach Montenegro und Serbien

Belgrad - Im Rahmen ihrer Westbalkan-Reise wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in Montenegro und in Serbien erwartet. Auf dem Programm stehen Gespräche mit den Präsidenten beider Länder. Mit dem serbischen Staatschef Aleksandar Vucic will von der Leyen am Nachmittag vor die Presse treten (gegen 14.30 Uhr).

Prozess um zahlreiche schwere Sexualdelikte an Kindern

Wels - Ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck steht ab 7. November in Wels wegen zahlreicher schwerer Sexualdelikte an Kindern vor Gericht. Er soll sich an drei Mädchen in Oberösterreich vergangen haben. Zudem wird ihm vorgeworfen, seit 2016 Tausende Kindesmissbrauchsdarstellungen gesammelt und in Live-Chats selbst Missbrauch an Opfern in Südostasien beauftragt und angesehen zu haben. Ein Urteil ist für den 14. November geplant, ein Ausschluss der Öffentlichkeit zu erwarten.

Österreicher vertrauen heimischen Banken am meisten

Wien - Das Vertrauen der Menschen in Banken ist in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit insgesamt erschüttert worden, doch der APA/OGM-Vertrauensindex zu einzelnen Banken zeigt für 2023 wenig Veränderung im Vergleich zum Vorjahr. Überraschend stabil präsentiert sich der Sektor trotz anhaltender Debatten um Übergewinne und Zinspolitik. Insbesondere die als heimisch wahrgenommenen Banken können ihre Vertrauenswerte behaupten, während ausländische Institute im Minus bleiben.

