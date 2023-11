EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zu Besuch in Kiew

Kiew (Kyjiw) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist am Samstag zu ihrem sechsten Besuch in der Ukraine seit dem russischen Angriff vor gut 20 Monaten eingetroffen. Dort will sie mit Präsident Wolodymyr Selenskyj Gespräche über die Fortschritte des Landes auf dem Weg in die Europäische Union führen und im Parlament eine Rede halten. Der Besuch war aus Sicherheitsgründen vorher nicht angekündigt worden.

Israelische Armee tötete "Dutzende Terroristen" in Gaza

Washington/Gaza - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben bei einem weiteren Bodeneinsatz gegen die militante Palästinenser-Organisation Hamas im Gazastreifen "Dutzende Terroristen" getötet. Es habe am Vortag zahlreiche Versuche gegeben, die israelischen Truppen aus Tunnelschächten und militärischen Einrichtungen im nördlichen Gazastreifen anzugreifen, teilte die Armee am Samstagmorgen mit.

Tote nach schweren Unwettern in der Toskana

Florenz - Die Zahl der Todesopfer bei den schweren Unwettern in der italienischen Region Toskana ist auf sechs gestiegen. Zwei Personen werden noch vermisst, teilten die Behörden am Freitagabend mit. Die meisten Toten wurden aus der Gemeinde Montemurlo nördlich von Florenz gemeldet, in der der Fluss Bisenzio über die Ufer trat. Besonders betroffen waren auch die Städte Prato, Empoli und Pontedera.

Schweres Erdbeben in Nepal forderte über 130 Tote

Kathmandu - Bei einem Erdbeben der Stärke 5,6 im Westen Nepals sind nach jüngsten Angaben mindestens 132 Menschen gestorben. Wie ein Sprecher der nationalen Polizeibehörde gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärte, wurden in den am schwersten getroffenen Distrikten Jajarkot und Rukum mehr als 100 weitere Menschen verletzt. Die Erschütterungen waren bis in die hunderte Kilometer entfernte indische Hauptstadt Neu-Delhi zu spüren.

Katholische Bischöfe beginnen Vollversammlung in der Hofburg

Wien/Laab im Walde - Die Herbst-Vollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz beginnt dieses Mal in der Wiener Hofburg: Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird die heimischen Bischöfe am Montag empfangen. Es ist die bereits dritte Begegnung des amtierenden Staatsoberhauptes mit allen Mitgliedern der Bischofskonferenz. Dann wechseln deren Mitglieder ins niederösterreichische Kloster Laab im Walde, um dort etwa weiter über die Weltsynode zu sprechen, aber auch die Lage in Israel.

Sheryl Crow und George Michael in Rock-Ruhmeshalle

New York - In New York hat am Freitag die US-Musikbranche die Aufnahme neuer Künstler in die "Rock & Roll Hall of Fame" gefeiert. Zu den Neuzugängen zählen US-Rapperin Missy Elliott, Folk-Rock-Sängerin Sheryl Crow sowie der 2016 verstorbene britische Popstar George Michael. Auch die Band Rage Against the Machine, die britische Singer-Songwriterin Kate Bush, die R&B-Band The Spinners und Country-Ikone Willie Nelson sind fortan in der Ruhmeshalle in Cleveland (Ohio) vertreten.

