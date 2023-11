Schweres Erdbeben in Nepal forderte über 130 Menschenleben

Kathmandu - Bei einem starken Erdbeben in Nepal sind mindestens 138 Menschen gestorben. Zudem seien bisher 166 Verletzte gezählt worden, sagte ein Polizeisprecher in der Hauptstadt Kathmandu am Samstag. Die Opferzahlen könnten noch steigen, zumal aus abgeschnittenen Gebieten zunächst keine bestätigten Angaben vorlagen. Das Beben am Freitag um 23.47 Uhr Ortszeit hatte laut der Nationalen Erdbebenwarte NEMRC eine Stärke von 6,4. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit Stärke 5,6 an.

Israels Armee greift Krankenwagen in Gaza an

Washington/Gaza - Israels Armee hat im Gazastreifen nach eigenen Angaben einen von der islamistischen Hamas benutzten Krankenwagen angegriffen. Dabei seien mehrere Terroristen getötet worden, teilte sie mit. Das Hamas-Gesundheitsministerium gab dagegen an, es seien Verwundete zum Grenzübergang transportiert worden, damit diese in Ägypten behandelt werden können. Extremistische Palästinenser im Gazastreifen feuerten indes erneut Raketen auf den Süden Israels ab.

Schuss von Innviertler Jäger traf Kollegen statt Feldhasen

Schärding - Ein 83-jähriger Jäger hat bei einer Treibjagd in Eggerding (Bezirk Schärding) einen 50-jährigen Kollegen getroffen, als er auf einen Feldhasen schoss, der aus dem Wald rannte. Der Pensionist gab vom Waldrand aus einen Schuss aus seiner Bock-Doppelschrotflinte ab. Der 50-Jährige stand etwa 73 Meter von dem Schützen entfernt. Er wurde verletzt ins Krankenhaus geflogen, berichtete die oö. Polizei am Samstag.

SPÖ-Sozialsprecher Muchitsch gegen "Selbstbeschäftigung"

Wien - SPÖ-Sozialsprecher und FSG-Vorsitzender Josef Muchitsch hat sich eine Woche vor dem SPÖ-Bundesparteitag (11./12. November in Graz) für ein Ende der "Selbstbeschäftigung" in der Partei ausgesprochen. "Natürlich wäre es mir lieber, wenn diese Selbstbeschäftigung der Parte intern stattfindet. Ich gehe davon aus, dass das auch so in Zukunft gemacht werden wird", sagte er am Samstag im Ö1-Mittagsjournal mit Blick auf jüngste Konflikte etwa um die Listenerstellung für die EU-Wahl.

Geisterfahrer könnte schweren Unfall auf A1 ausgelöst haben

Pucking - Bei einem Auffahrunfall in der Nacht auf Samstag auf der Westautobahn (A1) bei Pucking (Bezirk Linz-Land) sind drei Männer verletzt worden. Ob eine Geisterfahrermeldung in Zusammenhang mit dem Unfall steht, ist offen. Die Polizei sucht nach Zeugen, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Samstag.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen lobt Kiew bei Besuch

Kiew (Kyjiw) - Wenige Tage vor der Veröffentlichung eines EU-Fortschrittsberichts zum Beitrittskandidatenland Ukraine hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem Besuch in Kiew die Reformen des Landes demonstrativ gelobt. "Ich muss sagen, Sie haben ausgezeichnete Fortschritte gemacht. Das ist beeindruckend, das zu sehen", sagte sie nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Ex-Machthaber Camara in Guinea aus der Haft befreit

Conakry - Im westafrikanischen Guinea sind der wegen eines Massakers angeklagte Ex-Junta-Chef Moussa Dadis Camara und mehrere seiner Verbündeten aus dem Gefängnis entkommen. Schwerbewaffnete griffen am frühen Samstagmorgen das Gefängnis im Zentrum von Guineas Hauptstadt Conakry an, überwältigten die Wärter und befreiten Camara und drei Mitglieder seiner Militärregierung, wie ein dpa-Reporter aus Justizkreisen erfuhr. In Conakry waren am Samstagmorgen vorübergehend Schüsse zu hören.

Mehr als 200.000 Afghanen haben Pakistan verlassen

Kabul/Islamabad - Vor dem Hintergrund angedrohter Massenabschiebungen aus Pakistan haben nach Regierungsangaben inzwischen mehr als 200.000 Afghanen das südasiatische Land verlassen. Der "Rückführungsprozess" verlaufe reibungslos, sagte der geschäftsführende Innenminister Sarfaraz Bugti der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Die Zahlen bezogen sich auf den Zeitraum der vergangenen Wochen seit der Ankündigung der Atommacht, Flüchtlinge abschieben zu wollen.

