Israels Armee greift Krankenwagen in Gaza an

Washington/Gaza - Nach einem israelischen Angriff auf einen Krankenwagen sind Ausreisen aus dem Gazastreifen vorerst gestoppt worden. Betroffen sind verletzte Palästinenser ebenso wie Ausländer und Palästinenser mit doppelter Staatsbürgerschaft. Aus Sicherheitskreisen in Gaza hieß es, dass zunächst Verwundete nach Ägypten gebracht werden sollen. Laut Israels Armee war der Krankenwagen von der radikalislamistischen Palästinenser-Organisation Hamas benutzt worden.

Schweres Erdbeben in Nepal forderte über 150 Menschenleben

Kathmandu - Bei einem starken Erdbeben in Nepal sind mindestens 157 Menschen gestorben. Zudem seien bisher 170 Verletzte gezählt worden, sagte ein Polizeisprecher in der Hauptstadt Kathmandu am Samstag. Die Opferzahlen könnten noch steigen, zumal aus abgeschnittenen Gebieten zunächst keine bestätigten Angaben vorlagen. Das Beben am Freitag um 23.47 Uhr Ortszeit hatte laut der Nationalen Erdbebenwarte NEMRC eine Stärke von 6,4. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit Stärke 5,6 an.

Ex-Machthaber Camara in Guinea wieder im Gefängnis

Conakry - Der ehemalige Militärmachthaber von Guinea, Moussa Dadis Camara, ist wenige Stunden nach einer mutmaßlichen Befreiungsaktion ergriffen und wieder ins Gefängnis gebracht worden. Camara sei gesund und wohlbehalten gefunden und wieder ins Gefängnis gebracht worden, sagte ein Armeesprecher am Samstag der Nachrichtenagentur AFP, ohne nähere Angaben zu den Umständen der Ergreifung zu machen. Ein Anwalt Camaras, Jocamey Haba, bestätigte, dass sein Mandant wieder hinter Gittern sei.

Von der Leyen: Ukraine am Weg zu EU-Beitrittsverhandlungen

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine erfüllt die Voraussetzungen für EU-Beitrittsverhandlungen laut Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fast vollständig. "Sie haben bereits deutlich über 90 Prozent des Wegs hinter sich", sagte von der Leyen am Samstag bei einem Besuch in Kiew in einer Rede vor dem ukrainischen Parlament Rada. Es seien bereits viel größere Fortschritte gemacht worden, als von einem Land im Krieg erwartet werden könnten. Zudem kündigte sie neue Strafmaßnahmen gegen Russland an.

Geisterfahrer könnte schweren Unfall auf A1 ausgelöst haben

Pucking - Bei einem Auffahrunfall in der Nacht auf Samstag auf der Westautobahn (A1) bei Pucking (Bezirk Linz-Land) sind drei Männer verletzt worden. Ein 26-jähriger Ungar erlag seinen Verletzungen am Vormittag im Krankenhaus. Eine Obduktion wurde angeordnet. Ob eine Geisterfahrermeldung in Zusammenhang mit dem Unfall steht, wurde noch ermittelt. Die Exekutive sucht Zeugen, die Fahrzeuge wurden sichergestellt und ein Sachverständiger bestellt, berichtete die oö. Polizei am Samstag.

SPÖ-Sozialsprecher Muchitsch gegen "Selbstbeschäftigung"

Wien - SPÖ-Sozialsprecher und FSG-Vorsitzender Josef Muchitsch hat sich eine Woche vor dem SPÖ-Bundesparteitag (11./12. November in Graz) für ein Ende der "Selbstbeschäftigung" in der Partei ausgesprochen. "Natürlich wäre es mir lieber, wenn diese Selbstbeschäftigung der Parte intern stattfindet. Ich gehe davon aus, dass das auch so in Zukunft gemacht werden wird", sagte er am Samstag im Ö1-Mittagsjournal mit Blick auf jüngste Konflikte etwa um die Listenerstellung für die EU-Wahl.

500 Migranten vor Kanarischen Inseln aus Seenot gerettet

Madrid - Spanische Sicherheitskräfte haben am Samstag über 500 Migranten aus Seenot vor der kanarischen Insel El Hierro gerettet. Die Menschen seien in vier Booten unterwegs gewesen, teilte die Küstenwache mit. In den Booten seien auch zwei Leichen gewesen. Zwei der Geretteten sind nach Angaben der Guardia Civil in einem Krankenhaus gestorben. Die Zahl der Ankünfte ist seit September wegen milderen Wetters und ruhigerer See sprunghaft angestiegen.

Mark Zuckerberg erlitt Kreuzbandriss

San Francisco - Ein möglicher Käfigkampf der Tech-Milliardäre Mark Zuckerberg und Elon Musk rückt in weite Ferne: Meta-Chef Zuckerberg hat sich das Kreuzband gerissen und wird monatelang für Kämpfe dieser Art ausfallen. "Ich habe mir beim Sparring das Kreuzband gerissen und wurde gerade operiert, um es zu ersetzen", teilte der 39-Jährige am Freitagabend (Ortszeit) bei Instagram mit. Dazu sendete er ein Bild, auf dem er mit geschientem Knie im Krankenbett zu sehen ist.

