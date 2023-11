Israel setzt Krieg gegen Hamas mit "Nahkampf" in Gaza fort

Gaza - Israel hat seinen erbitterten Krieg gegen die radikalislamische Hamas am Wochenende mit Luftangriffen und dem Vorrücken von Bodentruppen im Gazastreifen fortgesetzt. Die Streitkräfte seien weiter dabei, "Terroristen im Nahkampf zu eliminieren" und Hamas-Stellungen aus der Luft anzugreifen, teilte die Armee am Sonntag mit. Die Hamas warf Israel vor, erneut ein Flüchtlingslager bombardiert zu haben, dabei seien 45 Menschen getötet worden.

Abbas fordert bei Treffen mit Blinken sofortige Waffenruhe

Tel Aviv/Ramallah - Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas hat am Sonntag bei einem überraschenden Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken in Ramallah eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen gefordert. Abbas habe sich außerdem dafür ausgesprochen, mehr Hilfsgüter und auch Treibstoff in den Küstenstreifen zu lassen, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Abbas sprach von einem "Genozid" Israels an den Einwohnern des Gazastreifens.

Sobotka will Antisemitismus mit Bildung entgegentreten

Wien - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) will dem in Europa und Österreich - im Zuge des neuen Nahost-Krieges - aufkeimenden Antisemitismus mit vermehrter Bildung entgegentreten. Gleichzeitig brauche es aber auch schärfere Maßnahmen gegen illegale Migration, sagte der Präsident in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag mit Blick auf "importierten Antisemitismus" von Zuwanderern.

Geiselnahme am Hamburger Flughafen unblutig beendet

Hamburg/Berlin/Wien - Die Geiselnahme eines vierjährigen Mädchens auf dem Vorfeld des Hamburger Flughafens hat nach mehr als 18-stündigem Nervenkrieg ein gutes Ende genommen. Die Polizei nahm den bewaffneten Geiselnehmer, der seine Tochter seit Samstag in seiner Gewalt hatte, am Sonntagnachmittag widerstandslos fest. "Der Tatverdächtige hatte zusammen mit seiner Tochter das Auto verlassen", schrieb die Polizei auf X, früher Twitter. "Das Kind scheint unverletzt zu sein."

Rettungseinsätze nach Erdbeben in Nepal eingestellt

Kathmandu - Nach dem schweren Erdbeben in Nepal mit mindestens 157 Toten ist die Suche nach Überlebenden am Sonntag eingestellt worden. 36 Stunden nach den Erdstößen in dem Himalaya-Staat wurden die Such- und Rettungseinsätze beendet, wie die Behörden mitteilten. Die Hilfe konzentriert sich nun auf die Unterstützung für die Überlebenden, die auf Lebensmittel und Unterkünfte angewiesen sind.

Erneut schwere Unwetter in der Toskana

Rom - Die mittelitalienische Region Toskana ist erneut von schweren Unwettern heimgesucht worden. Heftige Niederschläge wurden den vierten Tag infolge aus den Provinzen Massa Carrara, Lucca, Pisa, Pistoia, Firenze (Florenz), Livorno und Arezzo gemeldet. Weil zwei Bäche über die Ufer zu treten drohten, mussten 1.200 Personen in den Gemeinden Montemurlo, Montale und Prato ihre Häuser verlassen, teilte der Präsident der Region Toskana, Eugenio Giani, am Samstagabend mit.

Drei Tote durch Auto in Schanigarten in Australien

Melbourne - In einem Kurort im Süden Australiens sind am Sonntag mindestens drei Menschen getötet worden, als ein Auto in einen Schanigarten raste. Zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei des Bundesstaates Victoria mitteilte. Zunächst war noch nicht klar, ob es sich um eine vorsätzliche Tat handelte. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, den Unfallort zu meiden und eventuell vorhandenes Videomaterial zur Verfügung zu stellen.

Arlbergbahnstrecke ab Montag wieder für Zugverkehr frei

Bregenz/Innsbruck/Wien - Die Arlbergbahnstrecke ist ab Montagmittag plangemäß wieder für den Zugverkehr freigegeben. Das teilten die ÖBB am Sonntag mit. Die Verbindung zwischen Ötztal und Bludenz war wegen Instandhaltungsarbeiten seit 9. Oktober gesperrt. Damit endet auch der Schienenersatzverkehr auf der Strecke, bei dem laut ÖBB über 60 Busse im Einsatz waren.

