Nestroy-Preis: Schauspielpreise an Maertens und Alvarez Ruiz

Wien - Im Wiener Volkstheater wurden am Sonntagabend die 24. Nestroy-Preise verliehen. Mit ihnen werden herausragende Bühnenproduktionen sowie Künstlerinnen und Künstler der vergangenen Theatersaison geehrt. Die von ORF III zeitversetzt übertragene Gala wurde von Nadja Bernhard und Peter Fässlacher moderiert. Mit den Preisen für die besten Schauspielleistungen wurden Michael Maertens und Saioa Alvarez Ruiz ausgezeichnet, Tomas Schweigen erhielt die Auszeichnung für "Beste Regie".

Israels Armee: Gazastreifen in Nord- und Südhälfte geteilt

Gaza - Israels Armee hat den Gazastreifen bei ihrem Bodeneinsatz nach eigenen Angaben in zwei Teile gespalten, während "entscheidende" Angriffe im Krieg gegen die radikalislamische Hamas fortgesetzt würden. Die israelischen Streitkräfte hätten "Gaza-Stadt von der Südküste aus eingekreist", so Armeesprecher Daniel Hagari am Sonntag. "Jetzt gibt es einen südlichen Gazastreifen und einen nördlichen Gazastreifen." Die Zahl getöteter UN-Mitarbeiter im Gazastreifen stieg indes auf 79.

"Atombombe eine Option" - Netanyahu suspendierte Minister

Tel Aviv/Gaza - Die israelische Regierungsspitze hat sich klar von Äußerungen eines rechtsextremen Ministers zum Vorgehen im Gazastreifen distanziert. Kulturerbeminister Amichai Eliyahu hatte am Sonntag auf die Frage während eines Radiointerviews, ob man eine Atombombe auf den Gazastreifen werfen sollte, geantwortet: "Das ist eine der Optionen." Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte daraufhin als Chef der ultrarechten Regierung, Eliyahus Äußerungen hätten "keine Basis in der Realität".

Trump-Aussage unter Eid in Betrugsprozess erwartet

New York/Washington - Im Betrugsprozess gegen Donald Trump soll der frühere US-Präsident am Montag in New York persönlich aussagen. Bei der umfangreichen Befragung durch die Staatsanwaltschaft wird Trump unter Eid stehen. Die erstmalige große Aussage Trumps in einem der zahlreichen Prozesse gegen ihn wird mit Spannung erwartet. Es geht um die Zukunft des Firmenimperiums des 77-Jährigen.

Metaller-KV - Warnstreiks von Montag bis Mittwoch

Wien - Von Montagfrüh bis Mittwoch wird es in der überwiegenden Zahl der Betriebe der Metalltechnischen Industrie zu stundenweisen Warnstreiks kommen. Den Auftakt machen die Aufzugsmonteure in Wien im Beisein von ÖGB-Chef Wolfgang Katzian und AK-Präsidentin Renate Anderl. Am Donnerstag treffen sich die Sozialpartner dann wieder am Verhandlungstisch, um in der dann fünften Gesprächsrunde eine Einigungsversuch für den Kollektivvertrag 2024 zu starten.

Rettungseinsätze nach Erdbeben in Nepal eingestellt

Kathmandu - Nach dem schweren Erdbeben in Nepal mit mindestens 157 Toten ist die Suche nach Überlebenden am Sonntag eingestellt worden. 36 Stunden nach den Erdstößen in dem Himalaya-Staat wurden die Such- und Rettungseinsätze beendet, wie die Behörden mitteilten. Die Hilfe konzentriert sich nun auf die Unterstützung für die Überlebenden, die auf Lebensmittel und Unterkünfte angewiesen sind.

Kiew: Weiter schwere Kämpfe um Awdijiwka in Ostukraine

Kiew (Kyjiw) - Russische Truppen haben laut ukrainischen Militärs am Sonntag erneut mehrere Vorstöße in Richtung der ostukrainischen Stadt Awdijiwka unternommen. Dabei seien über 400 russische Soldaten getötet und zwölf gepanzerte Fahrzeuge zerstört worden, teilte der zuständige Kommandant Olexandr Tarnawskyj auf Telegram mit. Die russischen Angriffe, unterstützt von Kampfflugzeugen und Artillerie, seien abgeschlagen worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Österreichischer Buchpreis wird vergeben

Wien - Am Montagabend wird im Wiener Kasino am Schwarzenbergplatz zum achten Mal der Österreichische Buchpreis vergeben. Chancen auf die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung haben Milena Michiko Flašar ("Oben Erde, unten Himmel"), Maja Haderlap ("Nachtfrauen"), Wolf Haas ("Eigentum"), Clemens J. Setz ("Monde vor der Landung") und Teresa Präauer. Sie hat mit ihrem Buch "Kochen im falschen Jahrhundert" bereits einen Tag später beim Bayerischen Buchpreis die nächste Preischance.

