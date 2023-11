Umstrittene Rede bringt FPÖ-Tschürtz in Schwierigkeiten

Eisenstadt - Die Grünen wollen den burgenländischen FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz nach dessen umstrittener Rede im Landtag, in der er 21 migrantisch klingende Schülernamen vorgelesen hatte, wegen Verhetzung anzeigen. Sie werde am Montag eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft einbringen und ersuchen, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verhetzung (Paragraph 283 StGB) einzuleiten, verlautete Grünen-Klubobfrau Regina Petrik in einer Aussendung.

Hamas-Behörde berichtet von mehr als 12.300 Toten

Gaza - Die Zahl der im Gazastreifen getöteten Palästinenserinnen und Palästinenser ist seit Kriegsbeginn vor sechs Wochen nach Angaben der Hamas-Behörde auf mehr als 12.300 gestiegen. Rund 30.000 Menschen seien verletzt worden, teilte die Regierungspressestelle in Gaza am Samstagabend mit. Unter den Toten seien mehr als 5.000 Kinder und Jugendliche. Es gebe auch Tausende von Vermissten. Die Zahlen lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Weißes Haus dementiert Bericht über Einigung auf Feuerpause

Jerusalem - Laut einem Bericht der "Washington Post" sollen Israel und die Hamas kurz vor einiger möglichen Einigung auf eine Feuerpause im aktuellen Nahost-Konflikt stehen. Israel, die USA und die radikal-islamische Palästinenser-Gruppe Hamas verhandelten demnach eine fünftägige Kampfpause für den Gazastreifen. Noch gibt es keine Einigung, sagte das Weiße Haus Samstagabend (Ortszeit) dazu, aber man arbeite hart daran.

UNO: Tausende fliehen in den Süden des Gazastreifens

Genf - Im Laufe des Samstags sind nach UNO-Angaben etwa 10.000 Menschen aus dem Norden des Gazastreifens Richtung Süden geflüchtet. Die Zahl beruht auf Schätzungen von UNO-Beobachterinnen und -Beobachtern vor Ort, berichtete das UNO-Nothilfebüro OCHA am frühen Sonntag. Darunter seien auch unbegleitete Minderjährige gewesen.

Argentinien wählt neuen Staatschef

Buenos Aires - Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise wählen die Argentinier einen neuen Präsidenten. Bei der Stichwahl am Sonntag tritt Wirtschaftsminister Sergio Massa von den regierenden Peronisten gegen den libertären Populisten Javier Milei an. In den jüngsten Umfragen lagen beide fast gleich auf. Die Inflationsrate des Landes liegt bei über 140 Prozent, rund 40 Prozent der Menschen in dem einst reichen Land leben unterhalb der Armutsgrenze.

Russland intensiviert Angriffe auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach Angaben der Ukraine die zweite Nacht in Folge Kiew mit Drohnen angegriffen und den Beschuss der ukrainischen Hauptstadt damit nach einer mehrwöchigen Pause wieder intensiviert. Kiew sei in Wellen und aus verschiedenen Richtungen angegriffen worden, so der Leiter der Kiewer Militärverwaltung, Serhij Popko. Ukraines Armee gelang es offenbar, russische Streitkräfte am von Russland kontrollierten Ostufer des Flusses Dnipro mehrere Kilometer zurückzudrängen.

Steirer starb in Indonesien auf Segelboot

Kupang - Ein 62 Jahre alter Steirer ist in Indonesien unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Wie die "Kleine Zeitung" am Sonntag berichtete, war der Mann allein mit seinem Segelboot unterwegs, am Freitag riss der Kontakt zu den Angehörigen ab. An einem Strand bei Kupang wurde die angespülte Leiche des Mannes entdeckt. Eine Sprecherin des Außenministeriums bestätigte auf APA-Anfrage den Todesfall, man unterstütze die Angehörigen und sei in Kontakt mit den lokalen Behörden.

Auto mit Mutter und ihren Kindern stürzte in die Gurk

Mölbling - Ein Pkw mit einer 46-jährigen Kärntnerin und ihren beiden Töchtern, neun und zehn Jahre alt, ist am Samstagabend bei Mölbling (Bezirk St. Veit an der Glan) in die Gurk gestürzt und rund 30 Meter abgetrieben worden. Die Familie wurde laut Polizei von der Feuerwehr aus dem Auto befreit, alle drei wurden leicht verletzt und unterkühlt ins Krankenhaus Friesach eingeliefert.

