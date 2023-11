Katar: Abkommen über Freilassung der Hamas-Geiseln in Sicht

Jerusalem/Doha - Bei den Verhandlungen über die Freilassung der von der islamistischen Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln stehen laut Katars Regierung nur noch "geringfügige" Hindernisse einem Abkommen im Weg. Die jetzt noch verbliebenen Fragen seien eher "logistischer und praktischer" Natur, sagte Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani am Sonntag bei einer Pressekonferenz mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Doha. Auch die USA gaben sich zuversichtlich.

UNO: Tausende fliehen in den Süden des Gazastreifens

Genf - Am Samstag sind nach UNO-Angaben etwa 10.000 Menschen aus dem Norden des Gazastreifens Richtung Süden geflüchtet. Die Zahl beruht auf Schätzungen von UNO-Beobachterinnen und -Beobachtern vor Ort, berichtete das UNO-Nothilfebüro OCHA am Sonntag. Darunter seien auch unbegleitete Minderjährige gewesen. Unterdessen kritisierte der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, die Angriffe auf Schulen, in denen Zivilisten im Gazastreifen Zuflucht gesucht hatten, scharf.

Anderl verteidigt Arbeitnehmer im Metallerkonflikt

Wien - Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl hat sich am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" ganz auf SPÖ- und Arbeitnehmerlinie gezeigt. Bei den Metallerverhandlungen forderte sie Wertschätzung und einen fairen Abschluss, bei der Arbeitszeit eine Verkürzung, bei den Steuern eine auf Vermögen und beim gesetzlichen Pensionsalter keine Erhöhung. Die zuletzt von der Wiener SPÖ geforderte Abschaffung von Schulnoten und Alternativen zur Matura unterstützte sie.

Argentinien wählt neuen Staatschef

Buenos Aires - In Argentinien hat die entscheidende zweite Runde der Präsidentenwahl begonnen. Bei der Stichwahl am Sonntag trat Wirtschaftsminister Sergio Massa von den regierenden Peronisten gegen den libertären Populisten Javier Milei an. In den jüngsten Umfragen lagen beide fast gleichauf. Rund 35 Millionen Menschen waren zur Wahl aufgerufen. In dem Land gilt eine Wahlpflicht.

23-Jährige aus Nicaragua zur neuen Miss Universe gekürt

San Salvador - Die Nicaraguanerin Sheynnis Palacios ist zur Miss Universe 2023 gewählt worden. Die 23-Jährige setzte sich bei dem Schönheitswettbewerb im zentralamerikanischen El Salvador am Samstagabend (Ortszeit) gegen 84 Mitbewerberinnen aus der ganzen Welt durch. Auf dem zweiten Platz landete Anntonia Porsild aus Thailand, gefolgt von Miss Australien Moraya Wilson.

TV: Putin nimmt an virtuellem G20-Gipfel am Mittwoch teil

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin nimmt nach Angaben des Moskauer Staatsfernsehens an diesem Mittwoch (22. November) an einem virtuellen G20-Gipfel teil. Putin werde da womöglich das erste Mal seit langer Zeit im Online-Format wieder live auch westliche Staatenführer sehen, berichtete das russische Staatsfernsehen am Sonntag. Beim G20-Gipfel Anfang September in Neu Delhi hatte sich Putin noch von Außenminister Sergej Lawrow vertreten lassen.

Vulkangefahr auf Island: Tausende vor ungewisser Zukunft

Reykjavik - Die Menschen der von einem Vulkanausbruch bedrohten Stadt Grindav�k auf Island müssen sich darauf einstellen, längere Zeit nicht in ihren Häusern wohnen zu können. Behörden hatten den Ort mit etwa 3.700 Einwohnern vor einer Woche nach einer Erdbebenserie vorsichtshalber evakuiert. Mehrere Häuser seien beschädigt, sagte der Direktor des Zivilschutzes, V�dir Reynisson, nach Angaben des isländischen Rundfunksenders RUV.

Wüste Schlägerei zwischen 40 Fußballfans am Wiener Gürtel

Wien - Zu einer wüsten Schlägerei mit rund 40 Beteiligten ist es am Samstag am späten Abend vor einem Lokal auf dem Lerchenfelder Gürtel im Wiener Bezirk Ottakring gekommen. Nach Angaben der Polizei gerieten bei der Rauferei Anhänger der Mannschaften von Rapid und Austria aneinander. Die Exekutive konnte den Streit erst durch die Abgabe von zwei Schreckschüssen stoppen. Ein Polizist und ein "Fan" wurden verletzt.

