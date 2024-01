Inflation zum Jahresende wieder gestiegen

Wien - Nach einem kontinuierlichen Rückgang ist die Inflationsrate zum Jahresende wieder leicht angestiegen. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria stieg die Inflation im Dezember gegenüber dem Vorjahresmonat auf 5,6 Prozent. Im November hatte der Preisauftrieb im Jahresabstand noch 5,3 Prozent betragen. Gegenüber dem Vormonat November dürfte das Preisniveau um 0,4 Prozent gestiegen sein.

Grüne und pinke Anfragen rund um Benkos "Palazzo Protzo"

Wien/Innsbruck - Der Tiroler Signa-Macher Rene Benko bleibt zwischen diversen Untersuchungsausschüssen Thema in der Innenpolitik - nicht nur zwischen Opposition und Regierung, auch zwischen den Koalitionsparteien. Denn die Grünen wollen ihre kritische Rolle aus den U-Ausschüssen beibehalten und stellen an Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) eine parlamentarische Anfrage zur "Steueroptimierungsstrategie" Benkos. Die NEOS kündigten Anfragen auf Gemeinde-, Landes- und Bundesebene an.

Nordkoreanischer Granatenhagel nahe südkoreanischen Inseln

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat am Freitag nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums an der Westküste mehr als 200 Granaten in der Nähe zweier südkoreanischer Inseln abgefeuert. Die Bewohner der Inseln wurden daraufhin vom Ministerium aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen, wie örtliche Vertreter der Nachrichtenagentur AFP sagten. Seoul bezeichnete das Artilleriefeuer als "provokativen Akt, der den Frieden auf der koreanischen Halbinsel gefährdet".

"Mary Poppins"-Star Glynis Johns mit 100 Jahren gestorben

Hollywood - Die aus dem Filmklassiker "Mary Poppins" bekannte britische Schauspielerin Glynis Johns ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 100 Jahren in einem Heim für betreutes Wohnen in Los Angeles, wie ihr langjähriger Manager Mitch Clem dem Sender CNN und anderen Medien in den USA und Großbritannien sagte. "Heute ist ein düsterer Tag für Hollywood. Wir trauern nicht nur um unsere liebe Glynis, sondern auch um die letzten Funken des goldenen Zeitalters Hollywoods", schrieb er.

Weiter Tauziehen um vegan/vegetarische Kochlehre

Wien - Nachdem es zuletzt rund um die Pläne zu einer vegan/vegetarischen Kochlehre stiller geworden ist, herrscht hinter den Kulissen weiter ein Tauziehen. Denn die Arbeitnehmervertreter im Bundes-Berufsausbildungsbeirat (BBAB) haben sich zuletzt gegen die Einführung ausgesprochen. Aus Sicht der Grünen Wirtschaft solle Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) die Initiative ergreifen, doch dessen Büro sieht die Sozialpartner am Ball. Es gibt also weitere Gespräche.

Oscar Pistorius auf Bewährung aus Haft entlassen

Pretoria - Der frühere südafrikanische Sprintstar Oscar Pistorius (37) ist auf eine fünf Jahre dauernde Bewährung aus der Haft entlassen worden. Das gab die südafrikanische Strafverfolgungsbehörde am Freitag per Mitteilung bekannt. Pistorius sei nun "zu Hause", hieß es. Die Entlassung erfolgte fast elf Jahre nach der Tötung von Pistorius' damaliger Freundin Reeva Steenkamp. Er hatte die damals 29-Jährige 2013 mit vier Schüssen durch die Toilettentür seiner Villa getötet.

UNO-Nothilfebüro: Tagelang kein Zugang zum Norden Gazas

Genf - Hilfsorganisationen können nach Angaben des UNO-Nothilfebüros OCHA seit Tagen keine dringend benötigte lebensrettende Hilfe in den Norden Gazas liefern. Wie OCHA in der Nacht auf Freitag mitteilte, seien UNO- und ihre Partnerorganisationen vier Tage lang nicht in der Lage gewesen, humanitäre Hilfe nördlich des Flusses Wadi Gaza zu liefern, da der Zugang zu den Gebieten verzögert oder verweigert worden sei und in dem Gebiet weiter gekämpft werde.

Zadic kündigt Aufstockung des Richter-Journaldiensts an

Wien - Nach dem Erkenntnis der Verfassungsgerichtshofs (VfGH) zur Handy-Sicherstellung geht Justizministerin Alma Zadic (Grüne) von einem deutlichen Mehrbedarf an Richtern aus. "Da es nach dem VfGH-Erkenntnis bei Sicherstellung von Handys eine richterliche Genehmigung braucht, werden wir im Journaldienst aufstocken müssen", so Zadic zur APA. "Daher werden wir wesentlich mehr Richterinnen und Richter brauchen." Konsequenzen dürften die Signa-Pleiten nach sich ziehen.

