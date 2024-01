Bachelorstudium für angehende Lehrer wird kürzer

Wien - Das Bachelorstudium in der Lehramtsausbildung wird um ein Jahr verkürzt. Darauf hat sich die Regierung geeinigt. Künftig besteht ein Lehramtsstudium sowohl für die Primarstufe (Volksschule) als auch für die Sekundarstufe (AHS, BMHS, Mittelschule) aus drei Jahren Bachelor- und zwei Jahren Masterausbildung. Darüber hinaus sind für Junglehrer sogenannte "Schutzfunktionen" geplant. Vor Abschluss des Masterstudiums dürfen sie etwa maximal eine halbe Lehrverpflichtung übernehmen.

Neujahrsbeben in Japan verursachte hohen Tsunami nahe AKW

Tokio - Kurz nach dem verheerenden Erdbeben am Neujahrstag in Japan sind nach neuen Angaben in der Nähe eines Atomkraftwerks meterhohe Tsunami-Wellen registriert worden. Wie der Betreiber Hokuriku Electric am Mittwoch mitteilte, wurden unmittelbar nach dem Erdbeben nahe der Anlage Shika "drei Meter hohe Wellen" gemessen. Schäden seien dadurch nicht verursacht worden. Die Mitteilung des Unternehmens machte die Risiken für Atomkraftwerke durch Erdbeben und Tsunamis erneut deutlich.

Kurz-Prozess: Ortner schilderte ÖBAG-Postenbesetzungen

Wien - Im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dessen ehemaligen Kabinettschef Bernhard Bonelli wegen Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss ist am Mittwoch Iris Ortner als Zeugin befragt worden. Die ÖBAG-Aufsichtsrätin ist die Tochter des Industriellen Klaus Ortner, eines Großspenders der ÖVP. Einen Zusammenhang zwischen den Spenden und ihrer Bestellung sah sie nicht. "Niemand hat mir gesagt, der Herr Schmid muss Vorstand werden", betonte Ortner.

ÖGK-Huss will mehr Bewerber für Kassenarztstellen nehmen

Wien - Für die von der Bundesregierung angekündigten 100 zusätzlichen Kassenstellen für Ärzte gibt es rund 300 Bewerber, etwa 200 davon in den passenden Regionen und Fächern. Andreas Huss, Co-Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) auf Arbeitnehmerseite, will nun mit ihnen reden und, falls mehr als 100 übrigbleiben, auch allen weiteren Stellen anbieten, sagte er am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal". Aus Sicht der Regierung hat die ÖGK die Mittel dafür bereits in der Hand.

Möbelhaus Interio insolvent - 78 Mitarbeiter betroffen

Wien - Das niederösterreichische Möbelhaus Interio ist insolvent, es sind 78 Mitarbeiter betroffen. Den Aktiva der dahinterstehenden Magazin 07 Möbel und Einrichtungen Vertriebsgesellschaft m.b.H von 1,5 Mio. Euro stehen Verbindlichkeiten von 9,4 Mio. Euro gegenüber. Laut Angaben von AKV und KSV trifft die Insolvenz ohne Eigenverwaltung 110 Gläubiger. Interio besitzt 7 Standorte, davon einen auf der Wiener Mariahilferstraße vis-a-vis vom stillstehenden Kaufhaus Lamarr von Signa.

FPÖ will Blümel, Nehammer und Benko in U-Ausschuss laden

Wien - Die Freiheitlichen wollen mit dem "COFAG-U-Ausschuss" die "unselige Coronazeit" aufarbeiten. Die Covid-Finanzierungsagentur sei ein "lohnendes Ziel", stehe sie doch für die "vollkommen verfehlte Politik der Bundesregierung", erklärte Generalsekretär Christian Hafenecker vor Journalisten am Mittwoch. "Fixstarter" als Auskunftspersonen sind für ihn Ex-Finanzminister Gernot Blümel, dessen Nachfolger Magnus Brunner und Kanzler Karl Nehammer (alle ÖVP) sowie Investor Rene Benko.

Tote bei Bandengewalt in Hafenstadt in Ecuador

Guayaquil - In der ecuadorianischen Stadt Guayaquil sind bei mehreren Vorfällen mit kriminellen Banden mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Zwei Menschen seien verletzt worden, darunter ein Polizist, der Schusswunden davongetragen habe, teilte die Polizei am Dienstagabend (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz mit. Es habe mehr als 20 Vorfälle in der Hafenstadt gegeben, hieß es. Insgesamt seien mehr als 600 Notrufe eingegangen.

Post stellte 2023 im Inland 200 Mio. Packerl zu

Wien - Die Österreichische Post hat einmal mehr einen Jahresrekord bei den Paketzustellungen aufgestellt. Nach 181 Millionen Packerln im Jahr 2022 waren es österreichweit im Vorjahr 200 Millionen Stück. Inklusive der Auslandstöchter - im wesentlichen der türkischen Aras Kargo - waren es 475 Millionen Pakete, ebenfalls um zehn Prozent mehr als im Jahr davor. Die Post führt den Rekord unter anderem auf eine wachsende Konsumlust aufgrund der rückläufigen Teuerung zurück.

