Südafrika wirft Israel vor IGH "Völkermord" vor

Den Haag - Südafrika hat Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) des "Völkermords" an den Palästinensern beschuldigt. Israels Angriffe im Gazastreifen zielten auf die "Zerstörung palästinensischen Lebens" ab und hätten die Bewohner dort "an den Rand einer Hungersnot" gebracht, sagte Adila Hassim, die juristische Vertreterin Südafrikas, bei einer Anhörung am Donnerstag in Den Haag. Israel warf Südafrika vor, sich wie der "juristische Arm" der islamistischen Hamas zu gebärden.

U-Ausschüsse konstituierten sich

Wien - Die im Dezember eingesetzten parlamentarischen Untersuchungsausschüsse haben sich am Donnerstag konstituiert. Beschlossen wurden der Arbeitsplan sowie erste Ladungslisten. Neben dem von FPÖ und SPÖ verlangten COFAG-Ausschuss, der Förderungen durch die Covid-Finanzierungsagentur beleuchten soll, hat sich auch der von der ÖVP alleine getragene Ausschuss zum "Rot-Blauen Machtmissbrauch" konstituiert.

Tausende Polen demonstrieren gegen neue Regierung Tusk

Warschau - Mehrere Tausend Menschen haben in Polen gegen die Mitte-Links-Regierung von Donald Tusk demonstriert. Die überwiegend älteren Anhänger der nationalkonservativen Oppositionspartei PiS versammelten sich am Donnerstag vor dem Parlamentsgebäude in Warschau. Sie trugen polnische Fahnen sowie Plakate mit der Aufschrift: "Hier ist Polen, kein Tuskoland" und "Kulturminister - Zensurminister".

Deutscher Bahnstreik endet Freitagabend - ÖBB-Verkehr läuft

Berlin/Wien - Noch bis morgen, Freitag, 18.00 Uhr läuft in Deutschland der Streik der Lokführergewerkschaft. Bis dahin und auch für die Stunden danach wird mit Ausfällen und Zugverspätungen gerechnet. Nur ein Fünftel der üblicherweise verkehrenden Züge war heute in Deutschland auf Schiene, der Notfahrplan der Bahn bleibt zudem auch nach Streikende bestehen, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. Der Austro-Verkehr übers Deutsche Eck von Salzburg nach Tirol lief indessen ohne Einschränkungen.

Bewaffneter Täter nach Banküberfall in Kufstein flüchtig

Kufstein - Ein unbekannter, mit einer Schusswaffe bewaffneter Mann hat Donnerstagnachmittag im Tiroler Kufstein eine Bankfiliale überfallen. Der maskierte Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung, teilte die Polizei mit. Eine Großfahndung unter Beteiligung zahlreicher Polizeistreifen aus Österreich und Deutschland sowie eines Hubschraubers war im Gange. Ob der Mann etwas erbeutet hatte, war bis zum Abend ebenso unklar wie der genaue Tathergang. Es gab keine Verletzten.

Teure Reparaturen: Hertz trennt sich von 20.000 Elektroautos

New York - Hohe Kosten für Reparaturen und Schäden vermiesen dem US-Autovermieter Hertz die Freude an Elektroautos. Der Konzern kündigte am Donnerstag an, 20.000 Elektroautos zu verkaufen und stattdessen Verbrennerfahrzeuge in seine Flotte aufzunehmen. Die Ausgaben für Reparaturen nach Unfällen insbesondere bei Elektroautos seien im vierten Quartal hoch gewesen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Baby mit schwerer Kokainvergiftung in Italien im Krankenhaus

Rom - Ein drei Monate altes Baby hat in Italien eine schwere Kokainvergiftung erlitten und in einem Krankenhaus in Neapel behandelt werden müssen. Ärzte der pädiatrischen Abteilung eines Krankenhauses in Salerno fanden heraus, warum der Bub in kritischem Zustand in die Notaufnahme eingeliefert worden war, berichteten italienische Medien. Die Mutter ist Berichten zufolge drogenabhängig. Es ist nicht auszuschließen, dass eine Übertragung durch das Stillen stattgefunden haben könnte.

Wiener Börse schließt schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach der Veröffentlichung mit Spannung erwarteter US-Inflationszahlen etwas schwächer geschlossen. Der ATX gab 0,68 Prozent auf 3.398 Punkte ab, nachdem er vor den US-Daten noch kaum verändert tendiert hatte. In den USA stiegen im Dezember die Verbraucherpreise um 3,4 Prozent und lagen damit über den Erwartungen der Experten in Höhe von 3,2 Prozent. Damit wurden die Spekulationen hinsichtlich bald sinkender US-Leitzinsen geschmälert.

